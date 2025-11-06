Kaiten добавил публичный доступ к доскам для партнеров и клиентов

Таск-трекер Kaiten запустил новую функцию — возможность делиться пространствами. Обновление уже доступно в облачной версии и появится в мобильном приложении в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

При удаленной работе возникает потребность в прозрачности процессов для внешних участников проектов — от заказчиков до подрядчиков. Эту задачу решает новая функция Kaiten — публичный доступ. Она позволяет безопасно делиться материалами: владелец сам выбирает, какие элементы сделать видимыми и на какой срок. Заказчики и партнеры смогут отслеживать статус работ без регистрации, а консультанты по управлению проектами показывать шаблоны досок в качестве примеров процессного управления.

Чтобы открыть функцию публичного доступа, достаточно нажать «Поделиться» в правом меню под аватаркой и переместить флажок в пункте «Публичный доступ». Внешние пользователи получат доступ в режиме просмотра: они увидят структуру проекта: статусы, метки и сроки задач в форматах списка, таблицы, таймлайна или календаря. Редактирование и комментарии будут недоступны, а персональные данные участников скрыты. При публикации вместе с пространством также откроется доступ к вложенным документам.

Обновление доступно пользователям в облачной и on-premise версиях Kaiten, поддержка мобильного приложения появится в ближайшее время.

«Публичный доступ поможет сообществу обмениваться опытом и развивать культуру процессного управления. Теперь можно показывать, как устроена работа команды, делиться решениями и вдохновлять других на улучшения», — сказал Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten.