Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Kaiten добавил публичный доступ к доскам для партнеров и клиентов

Таск-трекер Kaiten запустил новую функцию — возможность делиться пространствами. Обновление уже доступно в облачной версии и появится в мобильном приложении в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

При удаленной работе возникает потребность в прозрачности процессов для внешних участников проектов — от заказчиков до подрядчиков. Эту задачу решает новая функция Kaiten — публичный доступ. Она позволяет безопасно делиться материалами: владелец сам выбирает, какие элементы сделать видимыми и на какой срок. Заказчики и партнеры смогут отслеживать статус работ без регистрации, а консультанты по управлению проектами показывать шаблоны досок в качестве примеров процессного управления.

Чтобы открыть функцию публичного доступа, достаточно нажать «Поделиться» в правом меню под аватаркой и переместить флажок в пункте «Публичный доступ». Внешние пользователи получат доступ в режиме просмотра: они увидят структуру проекта: статусы, метки и сроки задач в форматах списка, таблицы, таймлайна или календаря. Редактирование и комментарии будут недоступны, а персональные данные участников скрыты. При публикации вместе с пространством также откроется доступ к вложенным документам.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Обновление доступно пользователям в облачной и on-premise версиях Kaiten, поддержка мобильного приложения появится в ближайшее время.

«Публичный доступ поможет сообществу обмениваться опытом и развивать культуру процессного управления. Теперь можно показывать, как устроена работа команды, делиться решениями и вдохновлять других на улучшения», — сказал Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Apple расписалась в полном неумении. Она будет платить по миллиарду в год, чтобы Google сделал ее Siri умной

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/