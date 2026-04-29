В российское обязательное медстрахование внедрят специальный ИИ для расчета риска застрахованных

Федеральный фонд ОМС объявил о двух крупных закупках на общую сумму до 1,922 млрд руб. по цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования.

Цифровая трансформация

Как выяснил CNews, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования объявил о проведении масштабных закупок, направленных на цифровую трансформацию системы здравоохранения. На работы выделено 1,922 млрд руб.

В рамках двух государственных контрактов планируется внедрение ключевых компонентов Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) в субъектах России. В частности, внедрят тестовую систему расчета профиля риска застрахованного лица с использованием ИИ.

Информацию об этом можно найти в опубликованных технических заданиях на сайте госзакупок. Тендеры были размещены на электронной торговой площадке 24 апреля 2026 г. Их начальная стоимость — 985 и 936 млн руб.

Фонд ОМС потратит почти два миллиарда на на цифровую трансформацию системы здравоохранения

Масштабное внедрение развернется в субъектах России в период с даты заключения контрактов и до 21 декабря 2026 г. Выполнение работ будет осуществляться по заявкам заказчика, а сами работы охватят как удаленный формат, так и очное взаимодействие на местах — в территориальных фондах ОМС, страховых медицинских и медицинских организациях. В общей сложности в рамках двух тендеров планируется обработать сотни заявок на внедрение отдельных подсистем.

Первое техническое задание сосредоточено на трех подсистемах. Это «Сервисы информационного сопровождения застрахованных лиц» (СИСЗЛ), подсистема информационного обеспечения контроля и финансового планирования (УС) и «Цифровой медицинский профиль пациента» (ЦМП). Предполагается обработка 84 заявок на СИСЗЛ, 43 — на УС и 5 на ЦМП.

Второй контракт предполагает внедрение «Федерального единого регистра застрахованных лиц» (ФЕРЗЛ) и «Федеральной подсистемы персонифицированного учета медицинской помощи» (ФПУМП) по 76 и 48 заявкам соответственно. При этом, если заявка поступает от заказчика не позднее чем за три месяца до финальной даты, она становится обязательной для исполнения, что говорит о жестком планировании сроков.

Что будут делать исполнители

Исполнители должны будут в дистанционном формате, с использованием вебинаров, проводить инструктажи для сотрудников территориальных фондов, страховых медицинских организаций и, в случае ФЕРЗЛ и ФПУМП, непосредственно медицинских организаций.

Особый акцент делается на практическом управлении учетными записями пользователей, что подразумевает оперативное создание, блокировку и изменение прав доступа к функциям подсистем в соответствии с ролевой моделью.

Отдельный пласт работ связан с настройкой и адаптацией подсистем под региональные особенности. Например, для ФЕРЗЛ это может означать адаптацию алгоритмов учета прикрепления застрахованных лиц к медицинским организациям в конкретном субъекте.

Для ФПУМП же потребуется настройка тарифонезависимого каталога медицинских услуг, алгоритмов расчета стоимости медицинской помощи и модификация медико-экономического контроля под региональные особенности ведения учета.

Информирование

Функциональное наполнение внедряемых систем охватывает широчайший спектр задач — от финансовых расчетов до проактивного информирования граждан. Подсистема СИСЗЛ, например, нацелена на сопровождение застрахованных лиц с хроническими заболеваниями и тех, кто подлежит диспансеризации.

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников Безопасность

В ходе внедрения исполнителю предстоит настраивать маршруты диспансерного наблюдения, формировать задачи для отправки персональных уведомлений через портал Госуслуг, а также проводить сверку списков пациентов.

Ожидается, что результатом станет получение взрослыми застрахованными лицами таргетных уведомлений о необходимости профилактических мероприятий и проактивное информирование об оказанных услугах и их стоимости.

Особого внимания заслуживает подсистема ЦМП, которая станет основой для сбора и интеграции данных из различных источников. В рамках контракта планируется загрузка и валидация огромных массивов сведений о медицинской помощи, а также формирование «персонифицированных ракурсов» пациента.

Более того, в подсистеме УС, предназначенной для контроля объемов и качества медпомощи, заложено применение методов искусственного интеллекта. В частности, в двух пилотных субъектах России будет осуществляться расчет профиля риска застрахованного лица с использованием ИИ.

Антон Мушинский

Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

