Смотреть отечественное. Российские смарт-ТВ стали покупать в полтора раза чаще

Продажи российских телевизоров всего за два года выросли в стране с 11% до 17%. Они пока не в лидерах рынка, но стремительно вытесняют с него корейских производителей. Основные их конкуренты – смарт-ТВ китайских брендов, поскольку они предлагают множество функций за сравнительно небольшие деньги. Российские ТВ берут в первую очередь своей экосистемой.

Внезапное импортозамещение

В России за минувшие два года выросла доля российских телевизоров в суммарном объеме продаж смарт-ТВ – с 10,8% до 17,4%, то есть в полтора раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику J’son and Partners Consulting. Они заменяют россиянам телевизоры корейских брендов – Samsung и LG, которые десятилетиями были лидерами, покуда не бежали из России в марте 2022 г., поддержав антироссийские санкции.

На смену корейским телевизорам приходят смарт-ТВ брендов Dexp (принадлежит розничной сети DNS), «Яндекс ТВ станция», Hartens (владелец – Ozon), «Триколор», «Сбер», Tuvio (дочерний бренд «Яндекса»), Novex и Hi (собственные бренды «М.Видео»), Horizont и «Витязь».

Впрочем, до лидеров рынка им всем пока далеко. К маю 2026 г. на первом месте среди всех ТВ, что стоят в домах россиян, по-прежнему находились корейские – их доля составляет 43,3%. Два года назад они занимали 50,3%.

На втором месте – ТВ китайских производителей, доля которых выросла за два года с 20,4% до 24,7%. Активнее всего россияне покупают продукцию Haier, TCL, BBK, Xiaomi, Hisense и пр.

До Олимпа далеко

В I квартале 2026 г. россияне активнее всего скупали именно китайские телевизоры. По данным «М.Видео», в первую очередь это модели компаний Haier, Xiaomi, Hisense и TCL, если рассматривать рынок с точки зрения объемов продаж.

В денежном выражении ситуация почти аналогичная – лидерах китайские TCL, Hisense и Haier, а на четвертом месте – Samsung. Абсолютные значения «М.Видео» не приводит.

На маркетплейсах положение дел примерно такое же. Как пишут «Ведомости», самые популярные бренды ТВ на Wildberries – это Haier, Samsung, Harper, TCL, «Яндекс», Xiaomi и LG.

Никакого патриотизма, только прагматизм

Интерес россиян к телевизорам российских брендов растет по причине того, что такие ТВ могут дать россиянам больше, нежели корейские. К примеру, телевизоры «Яндекса» и Сбербанка органично встроены в экосистемы этих компаний и могут взаимодействовать с другими их умными устройствами – колонками, освещением, системами безопасности и пр.

Также в распоряжении «Яндекса» есть собственный онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», открывающий доступ к большому количеству контента. А на телевизорах Сбербанка доступны сторонние российские онлайн-кинотеатры.

Плюс к этому, на многие российские смарт-ТВ можно установить полноценные Android-приложения. Корейские телевизоры в подавляющем своем большинстве такой опцией похвастаться не могут. Также у последних нет своей полноценной экосистемы, ориентированной на российского пользователя.

Отметим также, что некоторые российские бренды экспериментируют с возможностями своих телевизоров. К примеру, в конце апреля 2026 г. в России вышел телевизор «Триколора» со встроенной спутниковой приставкой.

Нужно больше телевизоров

Несмотря на происходящее в российской экономике, россияне пока не отказывают себе в покупке нового телевизора. Согласно статистике «М.Видео», по итогам I квартала 2026 г. (1 января – 31 марта) их продажи составили 2 млн штук, что на 10% больше, нежели в первой четверти 2025 г.

В то же время затраты россиян на новые ТВ заметно сократились. В I квартале 2026 г. средний чек покупки умного ТВ рухнул на 9% до 29 тыс. руб. (статистики «М.Видео»). Схожие данные приводит дистрибьютор Merlion – по его информации, средний чек находится в пределах 30 тыс. руб., а его сокращение составило 7% год к году.

Чем умнее, тем лучше

Россияне почти перестали покупать телевизоры без встроенных смарт-функций. Подавляющему большинству жителей страны не нужны простые телевизоры, ведь к ним нужно докупать приставку, чтобы получить современные возможности просмотра контента.

Согласно статистике «М.Видео», доля смарт-телевизоров в общем объеме продаж находится в пределах 87-90%. Иными словами, лишь один из десяти проданных в России телевизоров не располагает смарт-функциями.

Не самое светлое будущее

По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, в 2026 г. продажи телевизоров в России сократятся в сравнении с результатами 2025 г. Основатель сейлз-хауса по продаже рекламы в CTV Launcher Кирилл Воробьев полагает, что рынок сократится в лучшем случае на 2%, в худшем – на 5-8%.

Воробьев связывает это с кризисом на рынке памяти, без которой умные телевизоры работать не могут. И оперативная, и флеш-память в глубочайшем дефиците из-за искусственного интеллекта, и потому такие модули перманентно дорожают, и довольно внушительными темпами. А производителям ТВ нужно максимально эффективно сдерживать рост цен, чтобы россияне в нынешних реалиях не прекратили их покупать.