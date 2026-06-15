Китай за пару недель подмял под себя рынок телевизоров с революционным экраном. У других стран нет и шанса

Китайские производители за считанные недели захватили глобальный рынок телевизоров с новейшими экранами RGB-Mini LED. Всего две компании из КНР заняли 90% на нем, притом в неравных долях – у лидера в лице Hisense 70% глобального рынка. Япония, Корея и другие страны пытаются удержать оставшиеся 10%, но это непросто – другие китайские компании тоже рвутся в топ-5.

Пришел, увидел, захватил

Китайские вендоры телевизоров менее чем за полгода стали лидерами на формирующемся рынке телевизоров с экранами RGB-Mini LED, пишет портал MyDrivers. Более того, эта страна смогла не только опередить всех конкурентов, но и монополизировать весь рынок.

Удалось ей это в первую очередь благодаря известной в России компании Hisense. По данным MyDrivers, у нее сейчас 70% рынка телевизоров на матрицах RGB-Mini LED, притом не китайского, а именно международного.

На втором месте находится другой китайский производитель – TCL, чьи смарт-ТВ тоже весьма распространены в России. У нее около 20% мирового рынка RGB-Mini LED-телевизоров, что в сумме дает 90% всего на две компании из одной страны.

Экраны RGB-Mini LED отличаются от обычных панелей тем, что в них используется особая подсветка на основе нескольких тысяч микроскопических RGB-светодиодов вместо традиционных белых или синих. Их свет смешивается для создания пикселей и многочисленных зон затемнения. За счет такой подсветки изображение становится более ярким и реалистичным.

Мгновенный успех

TCL и Hisense, презентовали свои первые телевизоры на базе матрицы RGB-Mini LED в январе 2026 г. У Hisense это UR9S (65-85 дюймов) и UR8S (55-100 дюймов), а также монитор 32UX на 32 дюйма. Первенец TCL получил название RM9L (85-115 дюймов). Все перечисленные новинки поступили в продажу в апреле 2026 г.

StockSnap / Pixabay Китай успел застолбить новый рынок раньше Японии и Кореи

Фактически, доля Китая на мировом рынке таких телевизоров еще больше. Как пишет MyDrivers, в битве за потребителей участвуют еще несколько компаний из Поднебесной – как минимум Changhong и Skyworth, которые бьются за оставшиеся 10% рынка с такими «тяжеловесами», как японская Sony и корейская Samsung. Их доли не называются.

Последние, впрочем, явно проигрывают этот бой. Как сообщал CNews, Sony продала часть своего ТВ-бизнеса китайской TCL, а Samsung бежала с рынка КНР после 30 лет присутствия на нем, не выдержав давления местных конкурентов.

Доли Samsung и Sony в сегменте телевизоров с RGB-Mini LED портал MyDrivers не приводит.

Все дороги ведут в Китай

Еще один важный факт, касающийся мирового рынка ТВ с экранами RGB-Mini LED – это то, что на деле он не совсем мировой. 89,4% всех проданных телевизоров с такими матрицами были реализованы на территории Китая. Все остальные страны делят между собой оставшиеся 10,6% продаж.

В общей сложности I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта) мировые продажи телевизоров RGB-Mini LED составили 24 тыс. единиц, что больше, чем за весь 2025 г. В сумме с 1 января 2025 г. по 31 марта 2026 г. на планете было реализовано почти 50 тыс. таких смарт-ТВ, что свидетельствует об их очень быстром росте, отмечает портал MyDrivers.

Мнимая экономия пространства

Потребителей, решивших приобрести телевизор с панелью RGB-Mini LED, похоже, не очень интересуют самые компактные модели. Несмотря на то, что производители предлагают покупателям 65- и даже 55-дюймовые модели, популярностью они совершенно не пользуются.

На первом месте оказались телевизоры с диагональю 85 дюймов – не самые крошечные, но и не самые большие в своем сегменте. На них в I квартале 2026 г. пришлось 36,5% мировых продаж. Второе место – у гигантских 100-дюймовых телевизоров, доля рынка которых составляет 31,9%.

Замыкают тройку лидеров модели с экраном 75 дюймов, у которых 24,5-процентная доля. К слову, именно они демонстрируют наивысший темп роста популярности – в 2025 г. их доля рынка едва достигала 16,3%.

Время IPS и OLED ушло?

Рынок телевизоров RGB-Mini LED, по мнению опрошенных MyDrivers экспертов, явно нацелился на стремительный рост. По их прогнозам, продажи таких моделей к концу 2026 г. достигнут 400-500 тыс. единиц.

Они также полагают, что примерно к середине 2027 г. телевизоры на матрицах RGB-Mini LED станут основным выбором потребителей среди моделей с большими экранами, но не уточняют, в каком именно ценовом сегменте. Бюджетные модели в подавляющем большинстве собираются на матрицах IPS вне зависимости от диагонали, а более продвинутые – на OLED-панелях.