В России нашли группу юристов, провоцирующих у граждан ненависть к вышкам сотовой связи

Минцифры России подвело итоги публичных обсуждений законопроекта, который лишает региональные и муниципальные власти права устанавливать минимальные расстояния от жилых домов и соцобъектов до вышек сотовой связи. Из почти 600 поступивших предложений ведомство учло лишь 18, а большинство обращений граждан признало типовыми и необоснованными, связанными с радиофобией. Как установило министерство, сотни предложений были отправлены с одного сайта коллективом юристов, не обладающих знаниями в области электромагнитного излучения. Как выяснил CNews, авторы обращений могут быть связаны с общественницей, которая добилась проверки Netflix в МВД и выступает против мессенджера «Макс».

Что хочет сделать Минцифры

Минцифры России объявило о завершении публичных обсуждений проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О связи».

Документ, который должен подписать Президент России Владимир Путин, лишит региональные и муниципальные власти права определять минимальные расстояния от жилой застройки и социальных объектов, в том числе школ и больниц, до вышек сотовой связи и других объектов электромагнитного излучения, связанного со связью.

Если закон примут, разрешения на установку будет выдавать только Роспотребнадзор. Он определит предельно допустимые уровни электромагнитного поля, следует из объяснений Минцифры, подготовленных в ответ на поступившие предложения. При этом какое будет расстояние до жилья, школ, детсадов и больниц станет и вовсе не важно.

«Нормативы основаны на научных и экспериментальных изысканиях, их применение более 30 лет в Российской Федерации свидетельствует об отсутствии негативного влияния электромагнитного излучения на здоровье человека в случае соблюдения предельно допустимых уровней», — уверены в Минцифры.

mfuente / Pixabay Вышки сотовой связи хотят строить по новым правилам

В Минцифры считают, что вмешательство властей на местах, желающих отодвинуть вышки подальше от жилья и соцобъектов, нарушает процесс установки вышек и мешает нормально развиваться системам связи и интернету в России. Если практику отступа от жилья сохранить, это замедлит развитие сетей связи, приведет к росту издержек операторов, ухудшит связь и доступность услуг связи для граждан, некоторые вышки и вовсе придется демонтировать.

«Дополнительные ограничения по расстоянию от антенно-мачтового сооружения, устанавливаемые на региональном и местном уровнях и провозглашающие своей целью защиту граждан от электромагнитного излучения, избыточны. Разработанный Минцифры законопроект запрещает установление на региональном и муниципальном уровнях дополнительных, не предусмотренных федеральным законодательством, ограничений на размещение оборудования операторов связи. Эти ограничения создают операторам препятствия для размещения нового оборудования, а в ряде случаев являются основанием для демонтажа уже работающего, что может повлечь прекращение оказания услуг мобильной связи на тех или иных территориях, например, в городских микрорайонах», — рассказали CNews в пресс-службе Минцифры России.

В министерстве добавляют, что прямой зависимости влияния на здоровье граждан любого возраста от расстояния от антенно-мачтового сооружения до жилой и социальной застройки нет, расчёт влияния индивидуален для каждого конкретного случая размещения таких сооружений.

Всю нормативную базу предлагают привести в порядок в течение шести месяцев после вступления постановления в силу.

Источник ненависти к сотовой связи

Проект закона обсуждался в период с 25 мая 2026 г. по 9 июня 2026 г., сводка предложений с ответами на них от разработчика, Минцифры России, была сформулирована 5 августа 2026 г. Формально обсуждения вызвали небывалый ажиотаж, министерству пришлось отклонить 548 предложений россиян, в которых те массово выражали недовольство законопроектом. Из 566 поданных предложений учтены только 18, однако ведомству пришлось отвечать на все. Всего в обсуждении приняло участие около 100 экспертов, следует из сводки предложений, подготовленной по итогам публичных обсуждений.

В большинстве поступивших в Минцифры сообщений, подписанных физическими лицами без указания принадлежности к какой-либо организации, утверждалось, что размещение вышек сотовой связи без учета позиции регионов столкнется с недовольством граждан, потому что угрожает их здоровью. Россияне предупреждали Минцифры о возможном росте протестной активности, увеличении числа судебных споров, затягивании реализации конкретных проектов и ухудшении условий взаимодействия власти с народом. Примечательно, что сотни предложений представляли собой одинаковые сообщения с одними и теми же постулатами.

«В регионах с плотной жилой застройкой, высокой концентрацией социальных объектов и повышенной чувствительностью населения к вопросам размещения источников электромагнитного излучения отмена дополнительных местных ограничений может привести к росту протестной активности, увеличению числа судебных споров, затягиванию реализации конкретных проектов и ухудшению условий взаимодействия между населением, органами власти и бизнесом, что само по себе негативно влияет на инвестиционный и управленческий климат», — говорилось как минимум в 83 обращениях.

Почти все замечания — из одного места

В Минцифры изучили происходящее и заподозрили неладное. Практически все замечания по законопроекту — типовые сообщения, которые были направлены с одного сайта, рассказали CNews в пресс-службе Минцифры России.

«Их авторы — коллектив юристов, не обладающих экспертизой в области электромагнитного излучения. Подчеркнём, что вопросы защиты здоровья граждан от физических факторов воздействия (электромагнитного излучения) относятся к сфере регулирования федерального уровня. Базовые станции устанавливаются только после заключения о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН)», — рассказали CNews представители ведомства.

Как указал представитель министерства, российские нормы являются одними из самых строгих в мире. Нормативы основаны на научных и экспериментальных изысканиях, их применение более 30 лет в России свидетельствует об отсутствии негативного влияния электромагнитного излучения на здоровье человека в случае соблюдения предельно допустимых уровней.

При этом представители Минцифры не рассказали, кто именно стоит за группой юристов.

След общественника

Примечательно, что аналогичные предложения к законопроекту тексты с призывом бороться с близким размещением вышек, инициированным министром связи Максутом Шадаевым, появилось на сайте Ольги Баранец, которая называет себя общественным уполномоченным по защите семьи. «Коммерсант» писал о ней как о человеке, который регулярно подает жалобы в МВД и Роскомнадзор на фильмы, сериалы и стриминговые платформы. Например, она жаловалась в МВД на Netflix из-за якобы пропаганды нетрадиционных ценностей, запрещенных российским законом, и добилась проверки американского сервиса.

На своем сайте Баранец в мае 2026 г. разместила сообщение, что пользуется системой мониторинга федерального законодательства, которая выявляет угрозы. Проект закона «О связи» она назвала угрозой.

«Наша система мониторинга федерального законодательства совместно с бдительными гражданами выявила новую угрозу со стороны Минцифры Шадаева: «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О связи». Работаем, друзья!», — гласит сообщение на сайте Баранец. Она призвала отправлять замечания к законопроекту с сайт раскрытия информация о проектах правовых актов или на электронную почту одному из сотрудников Минцифры.

Похожие обращения Баранец публикует и в отношении других законодательных инициатив, связанных с цифровизацией. Например, предлагает массово жаловаться на мессенджер «Макс», который якобы регистрирует пользователей против их воли. Также она призвала направлять жалобы против проекта приказа Минтранса о цифровом досье на гражданина.

Оценить эффективность ее работы сложно, но в августе 2026 г. Баранец опубликовала заявление, что жалобы, которые она инициирует, не приносят результатов и почти все имеют пометку как неучтенные. Она обратилась в Правительство России с еще одной жалобой, но ей ответили, что министерства и ведомства обязаны их рассматривать, но не обязаны учитывать.

«На данный момент правительство не понимает, что делать с гражданами, которые вдруг создали систему мониторинга законодательства и теперь в течение суток узнают о появлении нового проекта НПА на сайте и успевают в установленный срок подать замечания. К этому не привыкли, ведь годами все это делалось скрытно», — заявила Баранец. Она пригрозила собирать нарушения, обращаться в прокуратуру и суд.

На сайте Баранец присутствуют ссылки на «Лигу безопасного интернета», которой руководит Екатерина Мизулина, «Православный правозащитный аналитический центр», движение «Сорок сороков» и другие организации, связанные с защитой традиционных ценностей. Какое отношение они имеют к сайту Баранец, не поясняется.

Власти тоже против

Однако не только подопечные Баранец оказались против изменений в размещении вышек. Также свои критические предложения предоставили органы власти.

Например, администрация Ивановской области сообщила, что в городе введен запрет на размещение вышек ближе чем в 50 метрах от жилых домов, детских садов и школ. Ввести такие ограничения требовали жители, озабоченные возможными негативными последствиями для здоровья от установленных рядом с жилыми домами вышек сотовой связи, необходимостью улучшения эстетического облика города Иванова, создания комфортных условий проживания граждан, а также обеспечения благоустройства территорий и их доступности.

При выдаче разрешений власти даже столкнулись с запросами от органов прокуратуры. Учитывая изложенное, снятие ограничений на установку антенно-мачтовых сооружений повлечёт за собой рост социальной напряжённости и недовольство граждан действиями органов власти, считают в Ивановской области.

Власти Читы также не довольны, они указали, что ограничение региональных и муниципальных запретов на размещение объектов связи может вступить в противоречие с конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) и охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ).

В ответах на предложения Минцифры пояснило, что трудности в размещении объектов скорее связаны с настроениями в обществе, в частности с радиофобией россиян.

«Законопроектом предлагается точечное решение в отношении трудностей размещения радиоэлектронных средств на антенно-мачтовых сооружениях в пределах жилой и социальной застройки, связанных в большей степени с проблемой радиофобии населения», — говорится в некоторых ответах Минцифры.

При этом недовольство граждан основано на предрассудках и не имеет под собой никакой научной базы, уверены в министерстве.

Более конструктивное предложение, например, сделал «Газпром», который предложил взимать плату с владельца технологической линии связи, если ее приходится переносить из-за разных переустройств. Однако это предложение также не было учтено.

Какие предложения учли

Среди поступивших на публичные слушания предложений были и те, которые Минцифры учло. Например, это предложение Алексея Кайгородцева, который указал, что радиофобии уже подверглись не только обычные россияне, но и сами чиновники.

«Радиофобия в органах власти недопустима. Чиновники на местах не имеют права реализовывать свои возможности для устранения своих фобий. При активном противодействии на уровне власти развитие цифровизации государства происходить не будет», — написал Кайгородцев в своем предложении. По указанному в сводке предложений электронному адресу он не ответил на запрос CNews.

Также Минцифры учло предложение ПАО «МТС», которое полностью поддержало инициативу.

«Проблема носит острый характер. В условиях плотной городской застройки размещение базовых станций на существующих зданиях ограничено. В связи с этим строительство сооружений связи (как правило, это столбы высотой до 45 м) является основным инструментом обеспечения качественного покрытия. Для этого требуется равномерное размещение инфраструктуры связи на всей территории городов и иных населённых пунктов. Место установки сооружения связи не является произвольным. Основой для выбора выступает проект строительства сети связи, а также план радиопокрытия территории. На каждую базовую станцию оператор связи получает санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, которое подтверждает, что базовая станция в данном конкретном месте безопасна для жизни и здоровья граждан. Таким образом, допустимое безопасное расстояние от сооружений связи до жилых и социальных объектов определяется органами Роспотребнадзора в рамках имеющихся у них полномочий», — сообщил представитель компании Александр Мацкевич.

В пресс-службе Т2 CNews также сообщили, что поддерживают законопроект. В компании сталкивались с проблемами при установке вышек.

«В настоящее время органами местного самоуправления повсеместно вводятся меры, сдерживающие развитие сетей связи на территории конкретного муниципалитета. Это происходит в том числе из-за установления необоснованных ограничений в муниципальных правилах благоустройства на размещение по расстоянию от жилой застройки и территорий (25 -100 м)», — сообщили в пресс-службе Т2.

Упоминаемая Минцифры радиофобия остается серьезной проблемой, считает оператор. В случае особого всплеска тревожности из-за установки станции в конкретной локации, сотрудники Т2, в том числе занимающие руководящие должности в технической дирекции, выезжают на место, общаются с людьми, отвечают на их вопросы и убеждают их в безопасности оборудования.

Лоббисты в деле

«Массовая рассылка одинаковых замечаний — известная тактика "накрутки" обратной связи, которая редко влияет на судьбу законопроекта, если у ведомства есть политическая воля и нормативное обоснование», — пояснил CNews Алексей Головченко, управляющий партнёр ЮК «Энсо».

Прохождение этапа публичных обсуждений формально важно, но не гарантирует учет всех возражений; дальше проект идет на независимую антикоррупционную экспертизу, межведомственное согласование и, при необходимости, на уровень правительства или Госдумы.

Головченко объяснил, что часто общественные движения, НКО, профсоюзы, отраслевые ассоциации или даже коммерческие игроки координируют рассылку шаблонных замечаний, чтобы продемонстрировать «массовость» позиции. Это также могут делать боты или нанятые для этого люди: часть отправителей механически копирует текст из чатов или каналов и рассылает от разных аккаунтов. Иногда это делается для «накрутки» числа обращений.

«Цель — создать медийный повод ("сотни возражений") и вынудить ведомство либо публично аргументировать отказ, либо пойти на уступки. Подобная практика встречается регулярно в рамках regulation.gov.ru, особенно по чувствительным темам (связь, ЖКХ, цифровые права)», — рассказал юрист.

Эффективность такой тактики ограничена. Формально каждое замечание регистрируется, но регуляторы обязаны дать мотивированный ответ лишь на содержательные, не дублирующие друг друга предложения. Массовые копии часто сводят в одну группу и отклоняют одним блоком. Ключевое значение имеет не количество, а аргументация: ссылки на нормы права, данные о последствиях, альтернативные формулировки. Без этого «волна» замечаний воспринимается как шум.

«Затянуть процесс можно лишь косвенно: если возражения подхватывают другие ведомства в ходе согласования или если тема становится публично резонансной и требует дополнительных проработок. Но сам по себе объём дубликатов редко останавливает проект», — считает юрист.

В настоящее время Минцифры уе получено положительное заключение об оценке регулирующего воздействия законопроекта, после подготовки заключительного текста проекта он может быть направлен в правительство России.

Активность против вышек

В России регулярно наблюдается активность граждан, связанная установкой базовых станций. Основной движущей силой таких акций выступают локальные группы активистов и жильцы окрестных домов, которые организуют массовые сходы, строят палаточные городки и физически блокируют строительную технику. Например, в Екатеринбурге (микрорайон Уралмаш) жители устроили многодневную акцию, разбив палатки прямо на месте стройки, чтобы не допустить монтаж оборудования, которое они посчитали опасным. Аналогичные стихийные сходы граждан и затяжные конфликты с операторами происходили в Алтайском крае (село Шахи) и в Челябинске, где жильцы нескольких пятиэтажек заблокировали работы, посчитав, что антенна устанавливается слишком близко к их окнам.

В ряде случаев противостояние перерастает в умышленное уничтожение технологической инфраструктуры и открытый вандализм. Одним из самых резонансных регионов стала Республика Башкортостан, где в селе Ташбулатово местные активисты дважды валили на землю и уничтожали уже смонтированные сотовые вышки. Ранее в Тверской области пожилой мужчина с пилой полностью срезал металлическую опору сотовой связи, которая в результате упала вблизи железнодорожных путей. Свой поступок он мотивировал тем, что станция «облучала» его дачный урожай.

Особый всплеск протестной активности в регионах, включая Северный Кавказ, Ставропольский край и Кубань, был спровоцирован конспирологическими теориями вокруг сетей нового поколения. Жители массово выступали против «вышек 5G», уничтожая столбы связи, несмотря на то, что коммерческих сетей этого стандарта в данных населённых пунктах даже не существовало. В Татарстане и под Казанью граждане устраивали «анти-5G бунты» и выступали против соседей, сдавших свои участки в аренду операторам, что вынуждало местные администрации вмешиваться в конфликты для снижения социальной напряженности.