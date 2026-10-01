Ракетный удар по Украине снес два всемирно известных пиратских торрент-трекера

Российские ракетные удары по Украине вывели из строя сразу два популярных пиратских сайта – 1337x (он же Leet X) и NordicQuality. Это всемирно известные торрент-трекеры, одни из крупнейших на планете. Причина их поломки – попадание российских ракет в расположенные на территории Украины дата-центры.

Непреднамеренная борьба с пиратами

В ходе СВО российские войска на некоторое время отключили два популярных во всем мире пиратских торрент-трекера – 1337x, также известного как Leet X, и NordicQuality. Как пишет портал Tom’s Hardware, это стало следствием попадания российских ракет по украинским дата-центрам.

По данным Tom’s Hardware, как минимум часть инфраструктуры, на которых размещались трекеры, была уничтожена прямым попаданием ракет. Тем не менее, оба ресурса сумели справиться с ситуацией – к моменту выхода материала каждый из них полностью функционировал.

Концов не найти

Как пишет Tom’s Hardware, нет возможности точно определить, в каком именно украинском дата-центре находились серверы NordicQuality и 1337x. Серверы для сайтов такого типа редко бывают напрямую доступны из интернета, полагаясь вместо этого на сети доставки контента (CDN, content delivery network), например, Cloudflare.

jackmac34 / Pixabay Оба трекера быстро восстановили работоспособность

Однако сузить круг поиска все же можно. Так, украинская хостинг-компания Virtual Systems 23 сентября 2026 г. заявила об атаках на свои дата-центры в Киеве – оба объекта были выведены из строя. Также был полностью уничтожен ЦОД, в котором располагались вычислительные мощности хостинг-провайдера MiroHost Ukraine. Помимо этого, в результате ударов пострадали хостинг-компании CosmoNova, DataGroup и CityHost, пишет Tom’s Hardware.

Беда не приходит одна

Для 1337x попадание российской ракеты по украинскому дата-центру стало новой проблемой в череде неурядиц, которые преследуют ресурс в последнее время. На протяжении нескольких месяцев торрент-трекер на регулярной основе подвергался DDoS-атакам, что тоже не способствовало его стабильной работе.

Tom’s Hardware пишет, что в результате атаки на украинские дата-центры несколько серверов трекера были уничтожены. Аналогичным образом пострадал и норвежский торрент NordicQuality.

Выживает сильнейший. Или старейший

Отметим, что 1337x – это один из старейших торрент-трекеров из ныне существующих на планете. Он всего лишь на три года младше российского RuTracker (навечно заблокирован в России с 2015 г.) – этот проект появился в 2004 г., а 1337x работает с 2007 г.

За неполные 20 лет своего существования 1337x сумел пережить очень много попыток закрыть его. К примеру, Google вносил его в свой «черный список», хотя к моменту выхода материала он предоставлял ссылку на его сайт в поисковой выдаче. Также 1337x заблокирован в ряде стран мира. В России к моменту выхода материала он тоже не открывался без дополнительных спецсредств.

Ничто не вечно

Несмотря на все неурядицы, 1337x входит в топ-3 самых посещаемых торрент-трекеров в мире с 40-50 млн активных пользователей в месяц. Как пишет Tom’s Hardware, его пример наглядно доказывает, что ни законы, ни ракеты неэффективны в борьбе с пиратством.

Однако власти все же иногда берут верх. В июле 2026 г. CNews писал, что Национальная жандармерия Франции объявила о ликвидации организации, стоящей за YggTorrent, крупнейшим веб-сайтом торрент-тематики в стране.

В ходе облавы его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег. Аудитория YggTorrent превышала 10 млн человек.

В январе 2026 г. правоохранительные органы США и Болгарии совместно с Европолом провели операцию, в результате которой были изъяты доменные имена у трех крупных болгарских торрент-трекеров, которые признаны распространителями пиратского контента. Речь о порталах Zamunda.net, ArenaBG.com и Zelka.org.

В марте 2025 г. CNews сообщал, что пиратский торрент-трекер TorrentGalaxy с ежемесячной аудиторией 20 млн пользователей, был недоступен на протяжении более двух недель. Шансов на возвращение сайта в строй почти не было, однако к началу октября 2026 г. он вновь исправно функционировал.