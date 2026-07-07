Intel взвинчивает цены на процессоры для ПК и серверов

CPU Intel станут дороже

Корпорация Intel, американский производитель процессоров, вновь повысила рекомендованные цены на некоторые категории выпускаемой продукции, пишет TrendForce. Соответствующая мера затронула ряд как серверных, так и десктопных моделей. В Intel нынешнюю корректировку цен объясняют состоянием рынка, в том числе увеличением затрат в цепочках поставок и наличием устойчивого спроса на CPU компании со стороны клиентов.

В наибольшей степени подорожали серверные процессоры производства Intel. Чипы Xeon 6 поколения (Granite Rapids) сейчас фактически стоят столько же, сколько и в 2024 г., когда их продажи только начинались. Тем не менее, если принимать в расчет снижение рекомендованных цен, объявленное Intel в 2025 г., некоторые модели Xeon 6 сегодня имеют ценник примерно в два раза более высокий, нежели годом ранее. Отдельные же представители линейки Xeon 8000 (Emerald Rapids) в настоящее время имеют более высокую каталожную цену в сравнении с концом 2023 г., когда они были анонсированы.

Фото: TobiasD / Pixabay Intel поднимает на CPU

По сообщению Commercial Times, флагманский 128-ядерный CPU Xeon 6980P теперь стоит почти $14 тыс., тогда как ранее его можно было приобрести примерно за $12,5 тыс. Таким образом, данная модель подорожала на 12%, или $1,5 тыс. в денежном выражении.

Однако в реальных сценариях закупки CPU цены часто отличаются от каталожных, порой – в меньшую сторону. Финальный ценник на единицу товара зависит от размера приобретаемой партии, а также того, насколько поставщик дорожит отношениями с покупателем.

В результате, несмотря на официальное повышение рекомендуемой цены некоторых процессоров, выпускаемых Intel под брендом Xeon, нельзя сказать однозначно как это решение отразится на финансовых результатах американской корпорации за 2026 г. в целом и на показателе средней цены продажи (ASP) в частности.

Десктопных моделей это тоже коснется

Если рассматривать категорию процессоров для десктопных компьютеров, в ней скачок цен затронул новейшую линейку Core Utrla 200 Plus. Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 7 250K подорожали на $30-50 в зависимости от конкретной модели. Оба чипа являются представителями линейку Arrow Lake и выпускаются силами производственного партнера Intel – тайваньской TSMC.

Ценник же на оригинальную линейку СPU Core Ultra 200 (без Plus в наименовании) пока что продаются по старым. Рекомендованная цена флагманского Core Ultra 9 285K по-прежнему составляет $599, ровно столько же Intel просила за них на старте продаж во II квартале 2024 г. Аналогично чип начального уровня Core Ultra 5 225, принадлежащий к семейству Arrow Lake, стоит $183-236, что даже несколько меньше стартовых $241.

Причины подорожания

Как отмечает издание, что основным драйвером роста цен на CPU Intel являются отнюдь не растущие же затраты в цепочках поставок компании, иначе тогда нынешний раунд повышения цен затронул бы весь продуктовый портфель, а не отдельные наименования процессоров. В действительности же решение Intel отражает повышенный спрос на отдельные модели CPU.

В будущем CPU, вероятно, продолжат дорожать, что, несомненно, отразится на бизнесе вендоров персональных компьютеров и рынке ПК в целом. По данным Yicai, аналитики ожидают роста дальнейшего удорожания процессоров во втором полугодии 2026 г. – на 8-10%. Кроме того, уже наблюдается рост цен в рознице Китая на ПК в сборе производства Lenovo, HP, Asus и Acer. За некоторые модели китайскому потребителю теперь приходится выложить дополнительную 1 тыс. юаней (около $140). О том, что отдельные китайские и тайваньские вендоры ПК намерены взвинтить цены на свою продукцию ранее предупреждал CNews.