Экономия на спичках. Популярный в России производитель выпустил дешевые материнские платы для устаревших и дорогих процессоров и памяти

Gigabyte выпустила три материнские платы – одну для чипов Intel LGA 1700, две других для AMD AM4. Все они относятся к бюджетному сегменту и работают с устаревшей оперативной памятью DDR4, которая на фоне дефицита чипов ОЗУ резко выросла в цене. Процессоры LGA1700 тоже хоть и не самые новые, но и за них придется немало переплатить из-за их нехватки.

Платы за недорого

Компания Gigabyte, популярный в России тайваньский производитель комплектующих, выпустила три новые материнские платы для сборки антикризисных компьютеров. Как пишет портал WCCFTech, все они работают исключительно с вышедшей в 2014 г. оперативной памятью DDR4, хотя в 2020 г. ее сменила более современная DDR5, да и по-настоящему новые процессоры в них не установить.

Две новинки из трех оснащены сокетом AM4, который AMD презентовала в 2016 г. Третья имеет сокет Intel LGA1700, вышедший в конце 2021 г.

Ориентация новых системных плат на комплектующие минувших лет объяснима тем, что память DDR5, равно как и современные процессоры AMD и Intel, в настоящее время в большом дефиците. Их нехватка вызвана распространением искусственного интеллекта, индустрия которого потребляет гигантское количество «железа», в том числе процессоры, ОЗУ и накопители.

mgmortuzaali / Pixabay Выпуск новых материнских плат под старые комплектующие становится мейнстримом

Цены на новинки Gigabyte стартуют с 9980 иен или 5350 руб. по курсу ЦБ на 30 сентября 2026 г. за модель B450M H ARGB. Плата B550 X EAGLE WIFI6E стоит 19,5 тыс. иен или 10,5 тыс. руб., а за самую дорогую в этой тройке B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 придется выложить 26,8 тыс. иен или 14,4 тыс. руб.

Первоначально новинки будут продаваться только в Японии, пишет WCCFTech, отсюда и цены в иенах. К моменту выпуска материала Gigabyte не заявляла о международном релизе этих материнских плат.

Сэкономить не получится

Новинки Gigabyte могут позволить частично сэкономить на сборке ПК, однако потребителям все равно придется переплатить за RAM и CPU. Для примера, планка DDR4 на 4 ГБ к концу сентября 2026 г. стоила в DNS минимум 4900 руб. Цены на 8-гигабайтные модули начинаются с 6600 руб.

Цены на DDR4 в России

Процессоры Intel под сокет LGA1700, а это Alder Lake и Raptor Lake, то есть 12, 13 и 14 поколения (2021-2023 гг.), в российской офлайн-рознице стоят от 11 тыс. руб. за самый базовый Core i3-12100F. Опционально доступен еще более бюджетный Celeron G6900 за 10 тыс. руб.

Для сокета AMD AM4 выбор процессоров намного шире. Цены стартуют от 600 руб. за AMD Athlon X4 950 образца 2017 г., но в новые платы Gigabyte подходят чипы Ryzen 3000 и новее, а самый доступный из них на момент выхода материала – это Ryzen 3 3200G за 5000 руб.

Что умеют новинки

Самая базовая новинка Gigabyte, B450M H ARGB, выполнена в форм-факторе microATX. Она работает с процессорами Ryzen 3000, 3000G, 4000G, 5000 и 5000G и имеет два слота под ОЗУ DDR4 суммарным объемом до 64 ГБ. Подсистема питания самая обычная – 4+2 фазы.

Процессоры Intel никогда не отличались дешевизной

Из слотов расширения на плате есть по одному PCIe x16 и PCIe x1. Задняя панель интерфейсов включает порты USB-A, DisplayPort, HDMI и даже PS/2 для древних клавиатур и мышек. Для SSD и видеокарты предусмотрен интерфейс PCI-E 4.0.

Следующая материнская плата – это B550 X EAGLE WIFI6E в форм-факторе ATX. Она поддерживает те же серии процессоров, что и B450M H ARGB, но располагает подсистемой питания 8+2 фазы и четырьмя слотами DDR4 в сумме до 128 ГБ.

Не все чипы АМ4 заработают на новых платах

Наконец, модель B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4 для чипов Intel, она исполнена в microATX и работает с процессорами Intel Core 12, 13 и 14 поколений. На плату можно установить четыре планки DDR4 до 128 ГБ в сумме, а под видеокарту выделен интерфейс PCI-E 5.0. SSD здесь работает на PCIe 4.0. В стоимость входят модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также 2,5-гигабитный порт. У младших моделей они не заявлены.