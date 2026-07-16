Больше не роскошный максимум? Каждый четвертый продаваемый ноутбук в России – это MacBook

Ноутбуки Apple заняли 25% российского рынка ноутбуков, новых и подержанных, отмечает «Авито». Они с огромным отрывом опережают ноутбуки на Windows от крупнейших производителей, многих из которых, впрочем, исключили из параллельного импорта. Доля Apple столь высока даже несмотря на то, что MacBook почти всегда стоят ощутимо дороже прямых конкурентов на Windows.

Россия пересаживается на MacBook

Среди россиян отмечен небывалый спрос на ноутбуки компании Apple. По итогам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) они заняли четверть отечественного рынка мобильных ПК – ровно 25%, пишет Forbes со ссылкой на статистику «Авито». В ней учитываются как новые ноутбуки, так и подержанные.

В этом плане Apple намного опережает крупнейших игроков глобального рынка ноутбуков – она оставила далеко позади и китайскую Lenovo, которая годами отгружает больше всех ноутбуков во всем мире, и тайваньскую Acer. Американская HP тоже не в состоянии сравниться с Apple по размеру доли рынка ноутбуков в России.

Так, если у Apple 25-процентная доля, то у ее ближайшего конкурента, компании Acer, лишь 15%. Lenovo замыкает топ-3 со своими 12%, а HP и Acer идут следом с долями 9% и 8% соответственно.

Pexels / Pixabay Россияне очень любят MacBook

В «Авито» отметили, что за отчетный период продажи ноутбуков в России выросли, хотя и не очень сильно. Рост составил лишь 3% год к году. Активнее всего росли продажи ноутбуков Honor, бывшего дочернего бренда Huawei – за год они увеличились на 24%. Впрочем, этого Honor все равно не хватило, чтобы попасть хотя бы в топ-7. Долю компании на российском рынке ноутбуков Forbes и «Авито» не озвучили.

Если потребуется, деньги найдем

Отличительная особенность ноутбуков Apple в том, что они почти всегда стоят дороже своих прямых конкурентов на Windows. Исключение до недавнего времени составлял лишь MacBook Neo, который при цене в $600 (46,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июля 2026 г.) соревновался с мобильными ПК на чипах Intel, которые стоили $700 (54,2 тыс. руб.). Но в июне 2026 г. Apple подняла цены, и теперь Neo стоит те же $700.

Иными словами, россияне готовы переплачивать за нарисованное на корпусе ноутбука надкушенное яблоко. При этом средняя цена новых ноутбуков на «Авито» во II квартале 2026 г. выросла на 3% год к году.

И это несмотря на то, что в сегменте смартфонов происходят совсем другие процессы – в стране резко упали продажи дорогих мобильников, а отгрузки конкретно iPhone обвалились на 10%.

Впрочем, значительная часть MacBook на «Авито» была продана именно на вторичном рынке. Согласно статистике сервиса, за отчетный период из общей массы реализованных мобильных ПК всех брендов лишь 18% были новыми – оставшиеся 82% относились к числу подержанных.

Риски слишком велики

Покупка ноутбука Apple, как и любой другой техники Apple, в современных российских реалиях может быть сопряжена с самыми разными рисками. Началось все в марте 2022 г., когда Apple поддержала антироссийские санкции и спешно покинула российский рынок, притом в числе первых.

К лету 2022 г. официальные сервисные центры Apple столкнулись с дефицитом оригинальных запчастей – ремонтировать iPhone, MacBook и другие устройства компании стало почти нечем. К середине 2026 г. ситуация с запчастями в России существенно наладилась, но их происхождение и оригинальность нередко вызывают вопросы, поскольку Apple в страну пока не вернулась.

Весной 2023 г. Apple лишила российских потребителей гарантии на свою технику. Сейчас все ее устройства ввозятся в страну по параллельному импорту, а иногда и вовсе по серым схемам. Этим регулярно пользуются мошенники, предлагая россиянам купить iPhone или MacBook по очень низкой цене с доставкой из экзотических стран и с большим временем ожидания. Собрав деньги с доверчивых россиян, злоумышленники исчезают.

Также существует вероятность, что Apple в обозримом будущем исключат из списка брендов для параллельного импорта. Власти вполне способны пойти на этот шаг, ведь в мае 2026 г. они уже сделали это в отношении брендов, которые пользовались огромной популярностью в России на протяжении десятилетий.

Как сообщал CNews, в конце весны 2026 г. в России вступили в силу ограничения на параллельный импорт компьютеров и комплектующих целого ряда производителей. Среди них – Acer, Asus, Cisco, Fujitsu, HP, IBM, Samsung и многие другие.

А как у других

Как пишет Forbes, классические ритейлеры пока не публиковали свою статистику продаж ноутбуков за II квартал 2026 г. Между тем, имеются данные за весь 2025 г., и по ним видно, что российский рынок мобильных ПК сокращается.

По итогам 2025 г. в стране было продано, по разным оценкам, на 15-30% ноутбуков меньше, нежели годом ранее. Причина тому, по мнению целого ряда экспертов – это «неблагоприятные экономические условия», подчеркивает издание.

Едва ли 2026 г. окажется в этом плане лучше 2025 г. В этом году ожидается 30-процентное подорожание ноутбуков на фоне дефицита памяти, то есть они станут примерно на треть менее доступными для россиян.