ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome

Две уязвимости в Claude Google Chrome Extension позволяли злоумышленникам внедрять любые запросы к ИИ-ассистенту с посторонних сайтов. Слабые места устранены, но это не значит, что скоро не найдутся новые.

«Проверено, мин нет»

Расширение для браузера Google Chrome от разработчиков генеративного ИИ Claude, компании Anthropic, содержало уязвимость, которая позволяла перехватывать контроль над браузером без какого-либо участия пользователя.

Проблема получила название ShadowPrompt. Её основу составляют два элемента. Первый - это избыточный белый список самого расширения: промпты принимаются с любого субдомена, содержащего комбинацию *.claude.ai. Второй - это уже программная XSS-уязвимость (уязвимость межсайтового скриптинга) в компоненте CAPTCHA Arkose Labs, которая располагается в домене a-cdn.claude.ai.

XSS-уязвимость допускает запуск произвольного кода JavaScript в контексте a-cdn.claude.ai. Это позволяет потенциальному хакеру внедрить на поддельной странице JavaScript-код, который будет задавать запрос расширению Claude в Chrome.

geralt / Pixabay

В результате расширение примет этот запрос (промпт), как будто он исходил от пользователя.

«В страницу злоумышленника [при условии, что в её наименовании фигурирует *.claude.ai] встраивается уязвимый компонент Arkose, который посылает XSS-нагрузку через команду postMessage, и встроенный скрипт "выстреливает" промптом к расширению [Claude]. Жертва не видит ничего», - пишет исследователь кибербезопасности компании Koi Security Орен Йомтов (Oren Yomtov).

Успешная эксплуатация позволит злоумышленнику выкрасть значимые данные (такие, как токены доступа), получить доступ к диалогам жертвы с ИИ-агентом и даже осуществлять действия от имени жертвы - например, отправлять почтовые сообщения, в том числе фишинговые.

«Чем более функциональным становятся браузерные ИИ-ассистенты, тем более ценными объектами для атак они становятся», - говорится в публикации Koi. - «Расширеине может осуществлять за вас навигацию, считывать ваши учётные данные и отправлять почтоые сообщения автономно. При этом киберзащищённость этого агента - определяется самым слабым узлом в его зоне доверия».

Без слепого доверия

Anthropic получили сведения о проблеме в конце декабря 2025 года, и к настоящему времени же обновили расширение до версии 1.0.41, где реализована более строгая проверка доменного источника промптов. Компания Arkose Labs, в свою очередь, также устранила XSS-уязвимость в своей разработке.

«Всё это, однако, не означает, что в зоне доверия Claude нет других уязвимых узлов, причём таких, исправление которых сделает ИИ-расширение малополезным, - считает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - В целом, единственный безопасный способ использования подобных разработок - это минимизация их автономии, поскольку всегда найдутся желающие ею злоупотребить».

Эксперт добавил, что слепого доверия ИИ не заслуживают, о чём большинство вендоров предупреждают открыто, даже если и мелким шрифтом.