Microsoft представила новые возможности Microsoft 365 для Mac

Microsoft анонсировала ряд улучшений для Mac, в частности новые версии приложений Microsoft 365 для компьютеров Mac на базе процессора M1. Благодаря этому повысится производительность офисных приложений Microsoft на последних моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Новые приложения Office являются универсальными, поэтому также будут работать на компьютерах Mac на базе процессоров Intel. Интерфейс новых версий приложений оптимизирован в соответствии со стилем операционной системы macOS Big Sur.

Обновленная версия интерфейса Office Start. Новая версия приложений Word, Excel, PowerPoint и OneNote для Mac будет включать в себя элементы дизайна Fluent UI, а также операционной системы macOS Big Sur. Новый интерфейс Office Start станет доступен в следующем месяце.

Перевод данных таблиц из фотографий в Excel. Благодаря приложению Data from Picture пользователи смогут фотографировать таблицы на iPhone и превращать их в данные, которые можно редактировать в Excel для Mac.

Настройка представления листа в Excel для Mac. Функция позволит настраивать представление листа для других пользователей во время сортировки и фильтрации данных, чтобы не нарушать отображение информации для коллег во время совместной работы над файлами.

Обновленное окно поиска в офисных приложениях позволит быстро перейти к необходимым инструментам Office, просто введя нужный запрос в Word, Excel, PowerPoint или OneNote для Mac.

Поддержка учетных записей iCloud в новом Outlook для Mac. Благодаря этому пользователи смогут организовать работу с личными и рабочими электронными письмами, контактами и календарями в одном приложении. Новая функция появится в приложении в ближайшие недели.