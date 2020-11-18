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Выпущен новый скоростной Firefox

Интернет Интернет-ПО Техника
, Текст: Эльяс Касми

Браузер Firefox 83 стал расходовать на 8% меньше оперативной памяти и загружать страницы на 15% быстрее, чем это делал Firefox 82. Mozilla добилась этого за счет оптимизации поддержки JavaScript, попутно добавив в свой браузер массу других нововведений.

Firefox потерял аппетит

Mozilla начала распространение стабильной версии браузера Firefox 83, который получил массу нововведений и изменений в сравнении с Firefox 82. На фоне предыдущего релиза обновленный обозреватель, по заверениям разработчиков, потребляет теперь на 8% меньше оперативной памяти, а скорость загрузки страниц в нем повысилась на 15%.

Подобные улучшения стали следствием глубокой оптимизации движка SpiderMonkey JavaScript. Повышение его производительности, помимо перечисленного, позволило улучшить отклик веб-страниц на 12%. Вручную активировать оптимизацию не требуется.

Разработчики подкрутили и безопасность Firefox 83. В первую очередь они добавили режим «Только HTTPS», при работе которого браузер перестанет загружать обычные HTTP-сайты. Вместо них пользователь начнет видеть сообщения с предупреждением о небезопасности подобных веб-страниц.

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Настройка режима «Только HTTPS»

Новый режим по умолчанию отключен, но пользователь может активировать или снова выключить его в меню «Настройки конфиденциальности и безопасности». Доступна возможность работы режима как для всех вкладок и окон, так и тех, что открываются в режиме приватного просмотра.

Поддержка Flash и новых ПК Apple

Firefox 83 стал одной из последних версий браузера Mozilla, в котором сохранена поддержка технологии Flash. Компания Adobe, ее разработчик, прекратит дальнейшее ее развитие 31 декабря 2020 г., так что в версии Firefox 84, появление которой намечено на 15 декабря 2020 г., поддержка Flash еще может быть сохранена.

Начиная с версии Firefox 85, запланированной на 26 января 2021 г., Flash в этом браузере работать перестанет. Это коррелирует с заявлением старшего менеджера по разработке в Mozilla Джима Мэтиса (Jim Mathies) об окончательном удалении из состава Firefox 85 поддержки всех модулей NPAPI. Mozilla отказалась от нее еще в Firefox 52, сделав исключение лишь для Flash.

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Предупреждение о небезопасности HTTP-сайтов

Firefox 83 пока не оптимизирован под новые компьютеры Apple с операционной системой macOS Big Sur и процессором Apple M1, презентация которых состоялась в середине ноября 2020 г. Сейчас браузер работает через эмулятор Rosetta 2, созданный Apple специально для запуска классических программ на своем новом «железе».

Полноценная поддержка Apple M1 появится в одной из следующих версий. В какой именно, разработчики пока не уточняют.

Косметические изменения

Firefox 83 стал более дружелюбным по отношению к Windows-компьютерам с сенсорными экранами. В браузере появилась функция масштабирования страниц привычным двухпальцевым жестом – «щипком», и он также работает на тачпадах в ноутбуках Apple MacBook.

Вместе с ним разработчики добавили и горячие клавиши для перемотки в видео в режиме «картинка в картинке». Пока доступна лишь перемотка на 15 секунд (вперед и назад), и для этого нужно задействовать стрелки на клавиатуре.

Штатный плагин браузера для просмотра PDF-файлов получил встроенную поддержку механизма AcroForm. За счет него пользователи теперь могут редактировать документы PDF, внося в них нужную информацию и сохранять их в памяти ПК.

Отдельно разработчики отметили тот факт, что они уделили внимание пользователям устаревших версий ОС Windows и macOS. Отныне для тех, кто по тем или иным причинам еще не обновил операционку и до сих пор работает под Windows 7/8/8.1 и macOS 10.12-10.15, в новом Firefox активирован движок WebRender.

WebRender необходим для более быстрой отрисовки веб-страниц. Он написан на языке Rust, и его использование позволяет снизить нагрузку на вычислительные ядра процессора за счет перенаправления задачи по отрисовке страниц видеоподсистеме.

История Firefox

Firefox – это один из старейших современных браузеров. Выпуск его первой публичной бета-версии состоялся еще в сентябре 2002 г., а до версии 1.0 обозреватель дорос в ноябре 2004 г. Для сравнения, Google начала распространение Chrome лишь в 2008 г., а Microsoft Edge появился и вовсе в 2015 г., одновременно с выходом ОС Windows 10.

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Firefox 1.0 16-летней давности

На протяжении последних 12 лет, с 2008 г., Mozilla испытывала постоянный прессинг со стороны Google, которая, притворяясь другом, активно продвигала собственный браузер Chrome. Mozilla эту борьбу проиграла – согласно статистике NetMarketShare, доля настольного Firefox на октябрь 2020 г., с учетом всех поддерживаемых платформ, составляла 7,48% против 69,28% у Chrome.

Более того, Firefox находится даже не на втором, а на третьем месте в рейтинге популярности среди пользователей. Вторую строчку занимает Edge, ненамного опережая браузер Mozilla – его доля составляет 7,75%.

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Firefox за Chrome не угнаться

Первую мобильную версию Firefox Mozilla представила в октябре 2010 г. в виде бета-версии Firefox 4 под кодовым названием Fennec. На тот момент разработчики противопоставляли его исключительно встроенному браузеру Android, выделяя четыре преимущества своего творения: синхронизацию, поддержку плагинов, высокую скорость работы JavaScript и поддержку всех актуальных на 2010 г. веб-стандартов.

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