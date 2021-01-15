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Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы

ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

Apple может лишить пользователей своих ПК с процессором М1 возможности самостоятельно устанавливать на них приложения для iOS-устройств. Они смогут ставить только то мобильное ПО, которое разработчики разместили в Mac App Store, и код, блокирующий программы этого магазина, уже включен в macOS Big Sur 11.2 beta 2, но пока не активирован.

Новая ОС – новые ограничения

Специалисты портала 9to5Mac обнаружили доказательства того, что на новых компьютерах и ноутбуках Apple может появиться запрет на установку сторонних программ. Пользователей могут обязать ставить только ПО из каталога Mac App Store.

Подтверждение новых грядущих ограничений они нашли в коде ОС macOS Big Sur 11.2, вторая бета-версия которой стала доступна для разработчиков 13 января 2021 г.

Ограничения касаются пока лишь приложений для iOS и только ноутбуков Apple на ее собственном ARM-чипе М1. Как сообщал CNews, первые такие лэптопы компания выпустила в ноябре 2020 г., и пока их всего два – MacBook Air и MacBook Pro 13, плюс этот же чип получил и неттоп Mac mini.

Все это означает, что если разработчик приложения, изначально создававшегося для iPhone и iPad, то есть устройств на iOS, не станет добавлять его, помимо обычного App Store, еще и в Mac App Store, то пользователь не сможет установить его на свой Apple-компьютер. Доказательства этому сотрудники 9to5Mac обнаружили и в коде бета-версии iOS 14.4.

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Возможностей у macOS после ввода ограничений сильно поубавится

Изменения могут коснуться и приложений, присутствовавших в магазине Apple, но затем удаленных по инициативе самой Apple. Яркий пример – приложение соцсети Parler, которой активно пользовались сторонники действующего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), из-за чего Apple признала ее источником угроз общественной безопасности.

Полноценная поддержка мобильных приложений в MacBook и в целом на компьютерах Apple появилась именно с релизом macOS Big Sur и переходом компании на ARM-процессоры собственной разработки – об этом глава Apple Tim Кук (Tim Cook) заявил в июне 2020 г.

Чего именно лишатся пользователи

Сейчас, до появления новых ограничений, владельцы MacBook на процессоре М1 могут вручную устанавливать iOS-приложения, используя их IPA-дистрибутивы, скачанные под действующим и подтвержденным Apple ID. IPA (от iOS App Store Package) – это формат дистрибутивов программ для устройств для iOS, по аналогии с APK для Android.

В качестве примера 9to5Mac приводит приложения таких популярных сервисов, как Facebook (соцсеть), Instagram (соцсеть-фотосервис) и Netflix (стриминг видео). Код, который обнаружили его сотрудники, тесно связан с API-интерфейсами, отвечающими за защиту авторских прав (Digital Rights Management, DRM) в iOS и macOS.

Запрет пока не действует

На момент публикации материала Apple не подтверждала, но и не опровергала информацию о грядущих ограничениях. В то же время разработчики, установившие macOS Big Sur 11.2 beta 2, пока могут устанавливать iOS-приложения, минуя Mac App Store, без каких-либо затруднений.

Причина, по которой многие хотят устанавливать приложения для iPhone и iPad на свои ноутбуки и десктопы с macOS, проста. Далеко не все программы из каталога App Store, популярные у пользователей имеют свои настольные версии, а многие из тех, что в такой версии существуют, не всегда работают корректно. По этой причине разработчики и добавляют свои мобильные приложения в Mac App Store, чтобы дать пользователям возможность и использовать их ПО уже сейчас, пока они доделывают версии, оптимизированные для macOS. Но так поступают не все разработчики, что и вынуждает пользователей ставить их мобильное ПО вручную, с использованием IPA-файлов.

Другие изменения в новой macOS

Добавив в macOS Big Sur 11.2 beta 2 новые ограничения, но пока не активировав их, Apple в дополнение к этому немного улучшила безопасность системы, вернее, ее отношение к приватности пользователей. В середине ноября 2020 г. CNews писал, что при помощи новой версии macOS Apple следила чуть ли не за каждым действием пользователя, выполняемым им на всех поддерживаемых Mac. Система отправляла на серверы компании специальные идентификаторы каждой программы, которую запускает владелец ПК, притом делала она это по обычному протоколу HTTP, даже не HTTPS. За шпионаж отвечала служба Gatekeeper, которая, плюс ко всему, еще и умела обходить брандмауэры и VPN, отсылая Apple реальные IP-адреса.

Apple так и не признала наличие этой «уязвимости». Позже выяснилось, что штатных приложений macOS, способных обходить VPN и другие средства защиты, очень много – больше 50, и что все они перечислены в системном файле ContentFilterExclusionList – в нем упоминались даже FaceTime и «Музыка».

В macOS Big Sur 11.2 beta 2, по информации ZDnet, этого файла больше нет – раньше он находился в /System/Library/Frameworks/NetworkExtension.framework/Versions/Current/Resources/Info.plist. Но пока неизвестно, был он удален или же просто переименован и перепрятан. Кроме того, речь идет лишь о бета-версии системы – файл ContentFilterExclusionList может вновь вернуться в стабильной Big Sur 11.2.

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