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Apple выпускает бета-версию macOS 11.3 для разработчиков

ПО Софт
, Текст: Владимир Бахур

Apple объявила о выпуске бета-версии macOS 11.3 для разработчиков. В бета-версии macOS Big Sur 11.3, которая стала доступна сегодня разработчикам, представлены следующие функции

Самое масштабное обновление Safari. Настройка стартовой страницы. Вы можно выбрать изображение для фона и новые разделы, которые будут отображаться на стартовой странице. Например Избранное, Предложения Siri, список для чтения, вкладки iCloud или отчёт о конфиденциальности.

Расширения. Разные разработчики смогут сами создавать полезные расширения для Safari.

Web Speech API. Разработчики смогут внедрить функцию распознавания речи прямо у себя на сайте.

Улучшения iOS- и iPadOS-приложений на Mac. Пользоваться приложениями для iPhone и iPad на Mac с чипом M1 теперь ещё удобнее: iPadOS-приложения можно открывать в бóльшем окне, если позволяет размер экрана; пользователи сами смогут настроить клавиатуру в качестве альтернативы сенсорному управлению в приложениях для iPhone и iPad.

«Напоминания». Сортируйте напоминания по названию, приоритету, сроку выполнения или по дате создания. Вы можете вручную передвигать напоминания внутри любых списков, включая смарт‑списки. Кроме того, благодаря функции печати напоминаний вы сможете быстро распечатать список дел и отмечать выполненные пункты на бумаге.

Apple Music. С функцией автовоспроизведения музыка на вашем Mac будет играть без остановки. Слушайте популярные треки разных городов мира в специальных чартах и смотрите видеотрансляции специальных событий, которые будут рекомендованы на основе ваших предпочтений.

Поддержка игровых контроллеров нового поколения. Пользователи смогут наслаждаться своими любимыми играми, подключив новейшие беспроводные контроллеры Xbox Series X или Sony DualSense.

Публичная версия операционной системы macOS 11.3 станет доступна позднее.

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