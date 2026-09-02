Починился и вновь заработал знаменитый инструмент для установки на iPhone приложений российских банков, «Авито», VK и «Макса», заблокированных в App Store

Программа iMazing получила обновление и смогла обойти недавние ограничения Apple. Теперь с ее помощью вновь можно устанавливать приложения на iPhone и iPad, минуя App Store, хотя и только через старые версии macOS. iMazing – это самый популярный инструмент по обходу санкций Apple и установке приложений, которых нет в ее магазине. Сервис в современных реалиях очень востребован среди россиян.

Apple проиграла

Сервис iMazing для принудительной установки приложений на iPhone и iPad вернулся в строй. Теперь с его помощью вновь можно ставить на свои планшеты и смартфоны программы, которых нет в App Store. На это обратил внимание портал «Код.ру».

Как сообщал CNews, в конце августа 2026 г. компания Apple устранила брешь в своей экосистеме, годами позволявшей функционировать iMazing и подобным сервисам – ipatool, а также iDescriptor, ipa_downloader, 3uTools и пр. Это моментально стало огромной проблемой для россиян, пользующихся iPhone и iPad – значительной части отечественных приложений нет в App Store, и их приходилось устанавливать через «костыли», то есть через iMazing и схожие программы. Это в первую очередь приложения крупнейших банков, включая Сбербанк и «Т-Банк», а также весь софт холдинга VK, в том числе нацмессенджер «Макс». Его удалили из App Store в июне 2026 г., и теперь российские власти жаждут возмездия, а VK пытается засудить Apple за то, что она наводит свои порядки в собственном магазине.

Пока не для всех

Чтобы программа iMazing вновь заработала, необходимо обновить ее до версии 3.6.3, вышедшей в конце августа 2026 г. Но есть очень большой нюанс – этот релиз вышел только для macOS и только на версии 26 или более ранней.

Фото: © rclassenlayouts / Фотобанк Фотодженика Новые ограничения Apple продержались меньше недели

На новейшей macOS 27 Golden Gate iMazing пока не работает – как и раньше, утилита выдает ошибку 403. Разработчики пишут, что ищут решение этой проблемы, но для этого им нужно дополнительное время.

То же касается и версии iMazing для Windows. К моменту выхода материала она тоже не функционировала должным образом. Иными словами, чтобы иметь возможность пользоваться iMazing, придется купить MacBook или Mac и установить на него не самую новую версию macOS.

Почему так

Как пишет «Код.ру», новая версия iMazing неспроста работает только на macOS. Разработчики нашли в системе новую лазейку, которую Apple, впрочем, может закрыть в любой момент.

Фокус заключается в подписи, которую выдает критпомодуль в чипах Apple – Secure Enclave. Apple перевела выдачу учетной записи в App Store на Private Access Token, который и получает эту подпись.

Как выяснилось, ее по-прежнему можно получить в обход Secure Enclave – через системный сервис CommerceKit. Но нюанс здесь в том, что он существует только в macOS – в Windows и Linux он отсутствует. Однако разработчики не уточняют, с чем связано ограничение на использование iMazing в macOS 27.

Между тем, в России уже подтвердили факт работоспособности новой версии iMazing в старых macOS. Специалисты авторитетного портала 4PDA запустили ее на macOS Big Sur и Monterey – программа выполнила все возложенные на нее задачи. В Windows iMazing работать отказалась, выдав ошибку 403.

На Android все проще

В экосистеме Android пока нет проблем с установкой приложений, минуя Google Play. ОС поддерживает сторонние магазины и даже позволяет устанавливать нужный софт вручную без дополнительных инструментов.

В случае с iPhone альтернативой традиционным приложениям могут стать их веб-версии, однако не каждый сервис ею располагает. Зато заблокировать их невозможно – они работают в браузере, не связаны с App Store и на устройство не устанавливаются.