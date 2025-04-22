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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трабун Даниил



22.04.2025 Исследование Honor: каждый пятый россиянин скрывает от руководства использование искусственного интеллекта в работе 1
18.10.2017 В «Яндекс.Дзене» появились нарративы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Трабун Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7616 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9335 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 492 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 433 1
Google Android 14195 1
VK - Яндекс.Дзен 199 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 1
Варламов Илья 5 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 110 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Комсомольская правда ИД 67 1
GQ 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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