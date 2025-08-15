«Диасофт» обновила продукт для централизации всех потоков обмена сообщениями с внешними системами

«Диасофт» развивает продукт «Учет сообщений», предназначенный для хранения входящих и исходящих пакетов сообщений, которыми обменивается организация с внешними системами. Продукт позволяет провести стандартизацию и централизацию всех потоков обмена сообщениями с внешними системами. Продукт входит в решение «Интеграционная платформа».

В продукте «Учет сообщений» были обновлены интерфейсы в соответствии с действующими стандартами платформы для проектирования и разработки UI/UX Digital Q.Palette, улучшено удобство пользования продуктом.

Также были подключены библиотечные PBC (Packaged Business Capability, упакованные бизнес-возможности): «Взаимодействие с файловым хранилищем» – позволяет сохранять и скачивать файлы, в том числе через пользовательский интерфейс, в хранилища, доступные по различным промышленным протоколам: s3, webdav, smb, jdbc, java.nio.file, maven, docker; «Версионность» – позволяет сохранять и просматривать историю изменений пакетов сообщений в новом самостоятельном интерфейсе; «Расширенные атрибуты» – дает возможность настраивать и хранить различные дополнительные атрибуты к пакету сообщений; «Протоколы операций» – обеспечивает контроль за ходом выполнения операций и бизнес-процессов с отображением диаграммы выполнения бизнес-процесса операции.

«Продукт «Учет сообщений» используется как средство протоколирования всех интеграционных потоков между системами, в нем хранятся все сообщения, включая входящие и исходящие, результаты внутренних преобразований, связи идентификаторов объектов в разных системах. Единый центр мониторинга потоков упрощает их анализ, сопровождение и выявление ошибок при обмене сообщениями», – отметил Дмитрий Демьянов, архитектор технологической платформы Digital Q.MessageHub компании «Диасофт».

«Учет сообщений» разработан в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке, что обеспечивает динамически масштабируемую систему обмена сообщениями при большом объеме данных. Платформа Digital Q.MessageHub зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения (запись № 17132 от 3 апреля 2023 г.).