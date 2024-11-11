Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО

Консалтинговая технологическая компания Axenix выпускает на рынок акселератор «Джавакс». Новое решение упрощает и ускоряет разработку, интеграцию и тестирование автоматизированных систем. Оно позволяет обнаружить дефекты на ранних стадиях, уменьшить издержки на тестирование и сэкономить до 40% времени персонала на проектах внедрения и развития информационных систем. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Акселератор «Джавакс –» универсальное решение, он может использоваться в финансовой сфере, промышленности, ритейле и других отраслях. «Джавакс» включает в себя четыре приложения, ускоряющие отладку и тестирование ПО, а также Java-библиотеки, которые реализуют типовые архитектурные задачи при разработке систем.

Инструмент для управления брокерами сообщений и дизайна интеграционных процессов BrOk предоставляет гибкий интерфейс для управления различными брокерами сообщений (Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ Artemis и др.) и дает возможность работать по протоколам http(s). Обладает гибким Low-codeдизайном для создания интеграционных взаимодействий по различным паттернам с веб-сервисами (http/https), брокерами сообщений, СУБД (JDBC). Таким образом можно эффективно создавать сценарии регрессионного и нагрузочного тестирования. Все это организованно в едином пространстве, что исключает необходимость работы с различными интерфейсами. Кроме того, внутри приложения реализована межпользовательская коммуникация. BrOk доступен в версиях Enterprise, которая устанавливается в оркестраторе контейнеров, и десктоп – локально у пользователя.

Инструмент интеграционного e2e тестирования I-mulator помогает проводить эмуляцию REST-запросов и публикации сообщений, моделировать различные сценарии ответа. Приложение дает возможность имитации работы «живой» системы и некорректного поведения сервисов с заданной вероятностью, экспорта и импорта тест-кейсов, корректировки ответов и сценариев в один клик.

Приложение автоматизации создания стендов разработки и тестирования Maestro предлагает широкий набор инструментов для установки и настройки популярного ПО, а также преднастроенных сценариев развертывания инфраструктуры на основе лучших практик Axenix и Accenture. Maestro позволяет полностью автоматизировать процесс, устранить ручные операции и снизить вероятность ошибок.

Инструмент Сheck-bot предназначен для автоматизации слияния и проверки кодовой базы, обновления стендов разработки и тестирования. Приложение поддерживает любое количество репозиториев, дает возможность откатить нежелательные изменения при обновлении стенда, провести широкий спектр проверок, включая запросы на слияние, наличие ошибок при сборке и установке в популярные ПО для оркестрации (Kubernetes, OpenShift). Подобных решений на российском рынке пока нет.

Акселератор «Джавакс» упрощает работу с такими процессами, как управление ИТ-ресурсами, релизами и развертыванием, проектированием, разработкой и конфигурациями решений, а также тестирование ПО. Инструменты Джавакс позволяют повысить уровень покрытия интеграционными тестовыми сценариями без привлечения смежных сервисов, обнаруживать до 80% дефектов до перехода на фазу интеграционного тестирования и в целом выявлять до 95% всех дефектов до выведения релиза в Production.

«Новый продукт уже активно используют наши заказчики, например, один из крупнейших российских банков. Специалисты отмечают, что «Джавакс» помогает находить дефекты как в процессе разработки, так и в процессе тестирования при использовании сквозных сценариев до фактического перехода в фазу интеграционного тестирования, снижает количество ошибок перед выпуском решений в эксплуатацию. Инструменты Maestro и Сheck-bot позволяют быстрее и удобнее дойти до этапа разработки, а I-mulator и BrOk покрывают потребности по разработке и тестированию. Все вместе они дают возможность построить автоматизированную систему на импортонезависимом стеке и при этом сэкономить в среднем до 40% времени сотрудников. Это актуально для многих компаний из различных сфер экономики, которые перестали использовать коробочные решения и перешли на кастомную разработку собственных программных продуктов», – сказал Михаил Аралов, менеджер по развитию инновационных ИТ-продуктов компании Axenix.