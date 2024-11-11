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Axenix Джавакс Акселератор

СОБЫТИЯ

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11.11.2024 Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Axenix и организации, системы, технологии, персоны:

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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