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Beeline Cloud запустил облачную базу данных Cloud PostgreSQL

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud запустил облачную реляционную базу данных, реализованную на базе открытого исходного кода PostgreSQL. Новое решение позволяет управлять любыми объемами информации, подходит для бизнеса с повышенными требованиями к надежности и безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Cloud PostgreSQL разработан с учетом потребностей российских компаний в высокопроизводительных и гибких решениях для управления данными, обеспечивая при этом полное соответствие регуляторным требованиям. Сервис разворачивается в облачной инфраструктуре beeline cloud, аттестованной по 152-ФЗ.

Основные возможности Cloud PostgreSQL

Cloud PostgreSQL поддерживает управление несколькими окружениями по модели PaaS, что позволяет компаниям настраивать ресурсы в облаке в соответствии с бизнес-требованиями.

Решение обеспечивает высокую производительность и работу с OLTP-запросами, поддерживая различные типы данных, включая JSON, JSONB, а также реляционные, объектные и графические модели данных.

Встроенный кластер Patroni, мониторинг в режиме реального времени и интерактивная панель администратора упрощают управление и контроль баз данных.

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Поддержка интеграции с CRM, ERP, , брокерами сообщений, а также пользовательские коннекторы через ODBC/JDBC и интеграция с Kubernetes (K8S) позволяют интегрировать базу данных в существующую ИТ-инфраструктуру.

Одним из ключевых приоритетов Cloud PostgreSQL является обеспечение безопасности. Продукт использует современные механизмы шифрования данных с применением криптографических алгоритмов, поддерживает безопасное взаимодействие по SSL-протоколу и разграничение прав доступа с помощью модели RBAC (Role Based Access Control).

Cloud PostgreSQL позволяет решать бизнес-задачи, включая повышение катастрофоустойчивости платежных данных и проведение анализа больших массивов информации с возможностью последующей оптимизации. Универсальные коннекторы и протоколы облегчают интеграцию базы данных в прикладные задачи, такие как работа с медицинскими данными и другими критичными для бизнеса направлениями.

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