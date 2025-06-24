Axenix представляет BrOk: свободный универсальный инструмент для управления брокерами сообщений

Компания Axenix развивает продукт для разработчиков и тестировщиков ПО – графический дизайнер интеграционных процессов BrOk. Это комплексный инструмент для работы с популярными брокерами сообщений, веб-сервисами, СУБД, а также для создания процессов взаимодействия с различными системами в едином цифровом пространстве. Продукт распространяется на безвозмездной основе. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Разработкой программного обеспечения в той или иной степени сегодня занимаются не только ИТ-компании. Многим крупным представителям различных сфер бизнеса недостаточно «коробочных» решений, им необходима доработка программных продуктов, которая зачастую осуществляется своими силами. Неотъемлемым компонентом процесса разработки являются брокеры сообщений – платформы для обработки потоков данных в реальном времени, такие как Kafka, Rabbit MQ, Artemis MQ, Active MQ, Redis, NATS и другие. При этом у каждого такого инструмента имеется собственный интерфейс, что особенно неудобно, если в компании выстроена система, работающая с несколькими брокерами.

Специалисты Axenix приняли решение создать универсальный интерфейс, который подходил бы для работы с разными инструментами этого класса.

Первоначально продукт, названный BrOk, предназначался для оптимизации и автоматизации деятельности внутри Axenix Innovation, но очень скоро оказалось, что он актуален для разработчиков и тестировщиков других компаний.

Решение упрощает и ускоряет разработку и тестирование сложных информационных систем: как показывает практика Axenix, оно позволяет специалистам сократить время работы с брокерами сообщений до 40%.

«Создание такого инструмента оказалось для команды довольно нетривиальной задачей – ведь аналогов ему, по сути, нет. Пришлось собирать собственную экспертизу и самостоятельно определять требования. Например, для модуля сценариев был разработан собственный интерпретатор и BPM-движок. Сложность заключалась в обеспечении надежности и производительности при передаче контекстных параметров внутри сценария между различными шагами процесса. Поэтому команда предусмотрела дополнительные технологии надежности, чтобы сервис работал даже при больших объемах передачи данных. Инструмент оказался очень востребованным у коллег. При этом команда делится им с профессиональным сообществом бесплатно – это очередной вклад Axenix в развитие индустрии», – сказал Александр Суяров, старший менеджер Axenix.

Помимо пользовательского интерфейса для управления популярными брокерами сообщений BrOk содержит модуль сценариев – Low-Code конструктор для создания интеграционных взаимодействий с брокерами сообщений, веб-сервисами (HTTP\HTTPS) и СУБД (JDBC). Модуль позволяет с минимальным применением кодирования создать в режиме графического конструктора процессы для автоматизации различных задач: например, тестирования компонента системы или имитации ее работы, отправки и чтения сообщений брокера, выполнения SQL-запроса и т. д. Благодаря этому можно автоматизировать различные виды тестирования: регрессионные, функциональные, компонентные, нагрузочные и др.

BrOk распространяется бесплатно для некоммерческого использования, на сайте Axenix Innovation доступны к скачиванию дистрибутивы под Windows и Linux. Кроме того, для коммерческого использования создана enterprise-версия продукта, которая имеет расширенную функциональность, предоставляется по лицензии и устанавливается в ИТ-контуре клиента.

Совершенствование сервиса BrOk продолжается, компания планомерно выпускает новые релизы. В системе есть модуль обратной связи, где каждый пользователь может оставить предложение по доработке, поделиться найденной ошибкой или высказать пожелание по интерфейсу.