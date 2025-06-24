Разделы

ПО Софт
|

Axenix представляет BrOk: свободный универсальный инструмент для управления брокерами сообщений

Компания Axenix развивает продукт для разработчиков и тестировщиков ПО – графический дизайнер интеграционных процессов BrOk. Это комплексный инструмент для работы с популярными брокерами сообщений, веб-сервисами, СУБД, а также для создания процессов взаимодействия с различными системами в едином цифровом пространстве. Продукт распространяется на безвозмездной основе. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Разработкой программного обеспечения в той или иной степени сегодня занимаются не только ИТ-компании. Многим крупным представителям различных сфер бизнеса недостаточно «коробочных» решений, им необходима доработка программных продуктов, которая зачастую осуществляется своими силами. Неотъемлемым компонентом процесса разработки являются брокеры сообщений – платформы для обработки потоков данных в реальном времени, такие как Kafka, Rabbit MQ, Artemis MQ, Active MQ, Redis, NATS и другие. При этом у каждого такого инструмента имеется собственный интерфейс, что особенно неудобно, если в компании выстроена система, работающая с несколькими брокерами.

Специалисты Axenix приняли решение создать универсальный интерфейс, который подходил бы для работы с разными инструментами этого класса.

Первоначально продукт, названный BrOk, предназначался для оптимизации и автоматизации деятельности внутри Axenix Innovation, но очень скоро оказалось, что он актуален для разработчиков и тестировщиков других компаний.

Решение упрощает и ускоряет разработку и тестирование сложных информационных систем: как показывает практика Axenix, оно позволяет специалистам сократить время работы с брокерами сообщений до 40%.

«Создание такого инструмента оказалось для команды довольно нетривиальной задачей – ведь аналогов ему, по сути, нет. Пришлось собирать собственную экспертизу и самостоятельно определять требования. Например, для модуля сценариев был разработан собственный интерпретатор и BPM-движок. Сложность заключалась в обеспечении надежности и производительности при передаче контекстных параметров внутри сценария между различными шагами процесса. Поэтому команда предусмотрела дополнительные технологии надежности, чтобы сервис работал даже при больших объемах передачи данных. Инструмент оказался очень востребованным у коллег. При этом команда делится им с профессиональным сообществом бесплатно – это очередной вклад Axenix в развитие индустрии», – сказал Александр Суяров, старший менеджер Axenix.

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

Безопасность

Помимо пользовательского интерфейса для управления популярными брокерами сообщений BrOk содержит модуль сценариев – Low-Code конструктор для создания интеграционных взаимодействий с брокерами сообщений, веб-сервисами (HTTP\HTTPS) и СУБД (JDBC). Модуль позволяет с минимальным применением кодирования создать в режиме графического конструктора процессы для автоматизации различных задач: например, тестирования компонента системы или имитации ее работы, отправки и чтения сообщений брокера, выполнения SQL-запроса и т. д. Благодаря этому можно автоматизировать различные виды тестирования: регрессионные, функциональные, компонентные, нагрузочные и др.

BrOk распространяется бесплатно для некоммерческого использования, на сайте Axenix Innovation доступны к скачиванию дистрибутивы под Windows и Linux. Кроме того, для коммерческого использования создана enterprise-версия продукта, которая имеет расширенную функциональность, предоставляется по лицензии и устанавливается в ИТ-контуре клиента.

Совершенствование сервиса BrOk продолжается, компания планомерно выпускает новые релизы. В системе есть модуль обратной связи, где каждый пользователь может оставить предложение по доработке, поделиться найденной ошибкой или высказать пожелание по интерфейсу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

Как no-code помог оптимизировать документооборот в «Кузбассразрезугле»

Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных

Как сократить операционные издержки на 30% с помощью ИИ

Знаменитый компонент ПК из 90-х получил новый драйвер спустя четверть века после обнаружения ошибки в старом

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще