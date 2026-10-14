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RESTCONF REST-подобный протокол, работающий через HTTP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.10.2026 Bell Integrator fabricaONE.AI разработала ИИ-решение для автоматизации тестирования АБС «ЦФТ-Банк» 1
14.05.2021 «Сбер» запускает сервис речевых технологий SmartSpeech 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
13.03.2019 ADVA представила новую открытую SDN-платформу FSP3000 OLS 1
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
24.11.2016 Coriant представил платформу Groove G30 для транспортных сетей в ЦОДах и облаках 1
02.09.2014 Embarcadero выпустила RAD Studio XE7 1
19.06.2013 MySQL Cluster 7.3 от Oracle ускоряет разработку новых веб- и мобильных сервисов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

RESTCONF и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3814 2
Oracle Corporation 7111 2
OLS - Original Live Systems 11 2
Coriant 17 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
MicroStrategy 65 1
ЭнергоДата - EnergoData 21 1
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Polymedia - Полимедиа 162 1
Сапран - Сапран Софт - Сапран Консалтинг 69 1
Viptela 6 1
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Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 1
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C/C++ - Язык программирования 913 1
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Visiology - ViQube - СУБД 15 1
Visiology - ИАС BI-платформа 45 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 148 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Ulin Tomas - Улин Томас 8 1
Вахмянин Иван 35 1
Новикова Елена 108 1
Morkel Paul - Моркель Пол 1 1
Филиппов Денис 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 2
Казахстан - Республика 6132 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3513 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 701 1
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 2
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1809 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1023 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1420 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12032 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 433 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3104 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1102 1
Экономический эффект 1413 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2329 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3218 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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