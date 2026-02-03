Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Аэронавигатор


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.02.2026 Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда 1
28.10.2024 Integro Technologies и «Аэронавигатор» объединили усилия для создания системы оптимизации планирования летных и кабинных экипажей 1
06.09.2018 На российском рынке ИТ-услуг турбулентность в десятке лидеров 1
10.08.2018 «Астерос» признан банкротом из-за 44 миллионов при долге в 8,5 миллиардов 3
12.09.2017 «Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн 3
22.04.2014 Опубликована обновленная программа Авиационного ИТ-форума 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Аэронавигатор и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 3
Нетвилл 6 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 2
Ростелеком 10396 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 1
Softline - Софтлайн 3320 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1707 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
Информзащита 864 1
Корус Консалтинг ГК 1363 1
Крок - Croc 1816 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
NVision Group - Энвижн Груп 686 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 1
NDC Technologies 41 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 96 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 105 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Sabre Airline Solutions 16 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
Deutsche Lufthansa Systems 24 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 220 1
Инфокомпас 14 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 1
Artwell - Артвелл 16 1
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 3
Евросиб 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
ПСБ - Промсвязьбанк 909 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 577 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 128 1
Prometheus Capital Partners - Прометеус Кэпитал - Прометеус Капитал - Прометеус девелопмент - Прометеус эдвайзорз 5 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Топ-Реставрация 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2325 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3742 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8142 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2510 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 426 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС - АИС Путевки - Единая информационная система электронных путевок 11 2
Integro Technologies - Панорама COS - Панорама Crew Optimization System 1 1
Apple iPhone 6 4861 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 269 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Корниенко Анастасия 1 1
Шилов Сергей 96 1
Нечаев Андрей 27 1
Агапов Василий 11 1
Денисов Алексей 20 1
Белокопыт Алексей 3 1
Козиенко Антон 2 1
Сафонов Олег 11 1
Бяков Юрий 42 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Васадзе Леван 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1711 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3742 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 3
IDC - International Data Corporation 4944 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще