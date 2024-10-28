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Integro Technologies и «Аэронавигатор» объединили усилия для создания системы оптимизации планирования летных и кабинных экипажей

Integro Technologies, системный интегратор, предоставляющий услуги по созданию, внедрению и поддержке решений для авиакомпаний, аэропортов и наземных служб, и компания «Аэронавигатор», разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов авиапредприятий, анонсировали совместную разработку решения для оптимизации планирования летных и кабинных экипажей — «Панорама Crew Optimization System (COS)».

Новый ИТ-продукт предназначен для повышения эффективности бизнес-процессов планирования и оптимизации расходов на обслуживание экипажей. В Integro Technologies отметили, что «Панорама COS» выступает в качестве дополнительного продукта по отношению к основной производственной системе клиента и отвечает за формирование долгосрочного плана полетов и распределения экипажей на заданный период, соблюдая все нормативные требования и корпоративные правила оптимизации расписаний и назначений.

Использование «Панорама COS» нацелено на значительное снижение операционных затрат авиапредприятий. Это достигается за счет оптимального распределения рабочего времени экипажей, исключающего переработки и простои, а также сокращения командировочных затрат. Оптимизация улучшает пунктуальность рейсов, заметно снижая вероятность задержек и отмен, что положительно влияет на репутацию авиакомпании и удовлетворенность пассажиров. Кроме того, оптимизация планирования обеспечивает соблюдение всех нормативных требований и стандартов безопасности. Еще одним немаловажным следствием эффективно организованного планирования, по мнению экспертов компаний, является повышение продуктивности и мотивации сотрудников за счет формирования более равномерного и справедливого графика работы.

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«Исходя из нашей многолетней практики работы с ключевыми отечественными авиапредприятиями и поставщиками ИТ-решений мирового уровня, я уверена, что «Панорама COS» станет действительно востребованным инструментом, позволяющим оптимизировать расходы и улучшать операционную деятельность авиакомпаний. Создаваемое решение будет полностью соответствовать требованиям информационной безопасности, импортонезависимости и всем законодательным нормам авиационной отрасли, а также сможет учитывать специфические бизнес-правила заказчиков. Наша цель — разработать продукт, который не уступает западным аналогам, а по ряду показателей, таким как соответствие нормативным требованиям, гибкость в конфигурации и защита данных, будет их превосходить. Система станет важным шагом в развитии российских авиакомпаний и их переходе на независимые ИТ-решения», — сказала Анастасия Корниенко, директор по развитию Integro Technologies.

«Совместные дискуссии о трансформации производственных бизнес-процессов и вообще об изменении отрасли позволяют нам и нашим партнерам создавать актуальные решения, востребованные на рынке гражданской авиации. Уверен, что сотрудничество с Integro Technologies позволит удовлетворить самые высокие запросы передовых авиакомпаний», — отметил Александр Белей, директор компании «Аэронавигатор».

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