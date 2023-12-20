«Моспроект» перешел на «Цифровой контроль строительства» от «Дом.РФ»

Архитектурно-проектное бюро «Моспроект» в рамках реализации собственной стратегии по внедрению технологий информационного моделирования перешло на «Цифровой контроль строительства» – ТИМ-платформу от «Дом.РФ».

ТИМ-платформа от «Дом.РФ» была выбрана «Моспроектом» в качестве среды общих данных (СОД) – в целом компания использует технологии информационного моделирования с 2021 г.

«Мы видим большой интерес к нашему продукту на рынке – уже более ста строительных компаний изучают возможность его использования. Актуальность нашего ИТ-решения сейчас особенно высока в свете предстоящего в середине следующего года перехода всей отрасли жилищного строительства России на технологии информационного моделирования. ТИМ-платформа «Цифровой контроль строительства» позволяет компаниям эффективно осуществить этот переход и внедрить передовые цифровые инструменты контроля и управления строительными проектами», – отметил директор по цифровизации жилищной сферы «Дом.РФ» Александр Лукьянов.

«Цифровой контроль строительства» на базе информационной системы «Наш.дом.рф» позволяет создать единую ИТ-среду для управления проектами жилищного строительства. ИТ-решение внесено в реестр российского ПО Минцифры.

«Система не только упрощает процессы ведения и контроля проекта, но и значительно повышает эффективность управления ими. Нам нравится функциональность ЦКС, его надежность и простота в использовании. Применение нового российского ПО от «Дом.РФ» позволяет нашему архитектурно-проектному бюро более эффективно взаимодействовать с заказчиками, подрядчиками и другими участниками инвестиционно-строительного цикла», – отметил генеральный директор «Моспроекта» Алексей Денисов.

Институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» выполняет сопровождение застройщиков по переходу на ТИМ. Он включает в себя обучение сотрудников, специализированное программное обеспечение собственной разработки и консалтинговые услуги по ускоренному развертыванию ТИМ. С 1 июля 2024 г. использование ТИМ станет обязательным для многоквартирного жилищного строительства, а с 1 января 2025 г. — для ИЖС. Технологию сейчас используют около 20% всех застройщиков, сроки внедрения ТИМ в рамках одной строительной компании по оценке «Дом.РФ» составляют от 6 до 9 месяцев.