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Энтузиаст «на коленке» создал полноценную Windows. Получилось не хуже, чем у Microsoft

Разработчик мессенджера Slack создал операционную систему Windows 95, уместив ее в одном исполняемом файле. Это точная копия оригинальной ОС Microsoft, которая работает под Windows, Linux и macOS, и под которой можно запускать программы и даже видеоигры.

ОС силами одного человека

Программист Феликс Ризберг (Felix Rieseberg) собственноручно и без посторонней помощи создал полноценную ОС Windows, пишет Yahoo Finance. Его творение является клоном почти 30-летней Windows 95 корпорации Microsoft, под которым даже можно запускать различные программы и видеоигры, совместимые с этой ОС.

Над своей версией Windows Ризберг работает на протяжении последних нескольких лет, притом в ее создании косвенно принимает участие сама Microsoft. Свое детище Феликс развивает в фреймворке Electron – программной среде репозитория GitHub с открытым исходным кодом, используемой для создания настольных приложений с использованием веб-технологий (CSS, JavaScript и др.).

Исходный код своего проекта Ризберг размещает в своем профиле на GitHub. Участие Microsoft заключается в том, что она является собственником GitHub и пока никак не мешает Феликсу творить, хотя аккаунты разработчиков регулярно пропадают с GitHub и за меньшие посягательства на авторские права. Впрочем, и сам GitHub нередко их нарушает.

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Интерфейс Windows 95 от Ризберга

Отсутствие реакции со стороны Microsoft выглядит странной еще и потому, что Ризберг – это один из разработчиков корпоративного мессенджера Slack. Другими словами, он трудится над самым серьезным конкурентом Teams – собственным мессенджером Microsoft.

Кроссплатформенность – не пустой звук

Первоначально Ризберг работал в ранней версии Electron и создавал свой клон Windows 95 без поддержки кроссплатформенности. Операционная система запускалась только под Windows.

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Оригинальная Windows 95 выглядела так

В 2022 г. Ризберг перешел на Electron 18 и добавил в свою операционную систему возможность работы под Linux и macOS. Также он добился максимального сходства интерфейсов его ОС с творением Microsoft.

Демонстрация работы одной из ранних версий ОС Феликса

Сама ОС выполнена в виде отдельного исполняемого файла (.exe в случае версии для Windows). Она не требует установки и не мешает работе основной системы, развернутой на компьютере.

Дополнительно была реализована поддержка видеоигр. В качестве демонстрации этой функции Ризберг запустил в своей ОС культовый шутер Doom. В состав дистрибутива системы также входят и другие классические игры, среди которых Wolfenstein 3D, A10 Tank Killer.

Версия 3.0

К моменту выхода материала операционная система Ризберга получила уже третье масштабное обновление за все время существования проекта. Система научилась запускать написанные под Windows 95 программы, плюс в нынешнем релизе автор исправил множество программных недочетов.

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Феликс Ризберг, автор проекта

Творение Ризберга настолько точно копирует Windows 95, что в нем реализована одна из недокументированных функций этой платформы. Она запомнилась многим пользователям нестабильностью работы и частыми зависаниями.

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В ОС Феликса тоже не все гладко – игры и программы могут подвисать, курсор может подергиваться во время движения. Автор знает о существовании проблем в его ОС и работает над их устранением. В описании системы на GitHub он приносит извинения за все недочеты и добавляет: «Имейте в виду, что все написано на JavaScript, поэтому, пожалуйста, не ждите от системы чего-то эдакого» (Bear in mind that this is written entirely in JavaScript, so please adjust your expectations).

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Репозиторий Феликса с кодом его Windows 95 на GitHub

Как пишет Yahoo Finance, творение Феликса доступно по образовательной лицензии и не одобрено Microsoft.

Немного о Windows 95

Почему Ризберг решил клонировать именно Windows 95, остается загадкой. Оригинальная система дебютировала летом 1995 г., более 27 лет назад.

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Windows 95 запомнилась многим еще и тем, что это была первая ОС Microsoft, в состав которой был включен браузер Internet Explorer. С тех пор он появлялся во всех версиях Windows, вплоть до ранних релизов Windows 10. Из Windows 11 его уже исключили, поскольку Internet Explorer давно утратил былую популярность. Microsoft выпустила вместо него браузер Edge, а IE сперва назвала небезопасным, а потом и вовсе прекратила его поддержку.

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Техническая поддержка Windows 95 была прекращена 31 декабря 2001 г. К тому времени в ассортименте Microsoft был целый ворох пользовательских операционных систем – Windows 98, Windows ME, Windows 2000 и любимая миллионами людей Windows XP. Она вышла в октябре 2001 г. и поддерживалась вплоть до апреля 2014 г.

Евгений Черкесов

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