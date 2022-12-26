Ностальгия по максимуму. Найден способ в два клика превратить Windows 11 в старинную Windows 95

Состоялся релиз программы WindowBlinds 11.0.1.0, позволяющий сменить штатную оболочку ОС Windows 11 на интерфейс Windows 95. Разработчикам удалось добиться максимального сходства элементов дизайна системы. По желанию за пару кликов можно превратить новую Windows 11 в старую Windows 10, а также в Windows 7 и даже в Windows XP.

Раньше было лучше

Пользователи Windows 11 получили возможность вернуться на 27 лет назад и окунуться в мир Windows 95 без переустановки системы и мучений с драйверами. Как пишет портал Neowin, такой скачок в давнее прошлое позволит сделать программа WindowBlinds, обновленная до версии 11.0.1.0.

Релиз WindowBlinds 11.0.1.0 состоялся несколько дней назад. Программа создавалась для очень тонкой настройки интерфейса Windows 11, на тот случай, если классическая оболочка системы по тем или иным причинам не нравится пользователям.

Вернуться в прошлое можно только так

Конкретно в WindowBlinds 11.0.1.0 появилась встроенная тема Windows 95, максимально точно передающая облик флагманской ОС Microsoft образа 1995 г.

Настоящее сквозь прошлое

Разработчикам WindowBlinds 11.0.1.0 удалось учесть если не все, то почти все особенности интерфейса Windows 95, в том числе цветовую палитру, формы кнопок и окон, толщину заголовков, шрифт, иконки программ и многое другое. Разумеется, о полноценном возвращении Windows 95 разработчики WindowBlinds не помышляют, поскольку научить эту систему корректно работать на современном «железе» – задача из числа трудновыполнимых и мало кому нужных.

Симбиоз Windows 11 и Windows 95

По этой причине сквозь оболочку 27-летней операционной системы тут и там проглядывают элементы интерфейса Windows 11. Особенно это заметно в меню «Пуск» и в «Проводнике», который не так давно, словно браузер, обзавелся поддержкой вкладок. В этом, к слову, есть некая ирония – CNews писал, что Microsoft собиралась встроить вкладки в свой Explorer еще во времена Windows 95, но по какой-то причине решила подождать с релизом этой функции почти три десятка лет.

Для более молодых пользователей

Возможность превратить Windows 11 в Windows 95 – это новая функция WindowBlinds 11.0.1.0, но востребована она будет лишь у очень любопытных пользователей, а также тех, кто в свое время провел немало часов в оригинальной операционке Microsoft середины 90-х годов XX века.

Пример работы WindowBlinds

Пользователи, не заставшие Windows 95, тоже могут ненадолго вернуться в прошлое и вспомнить, каково это – работать в Windows XP. Эта ОС, вышедшая в конце 2001 г., почти мгновенно стала культовой и годами являлась самой популярной в мире. Windows Vista образца 2007 г. так и не смогла сбросить ее с Олимпа, а у Windows 7 (вышла в 2009 г.) это получилось лишь после прекращения поддержки Windows XP в апреле 2014 г.

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Вернуться во времена Windows 7 утилита WindowBlinds тоже позволяет. И даже те, кто был вынужден перейти с Windows 10 на Windows 11, например, купив новый ПК или ноутбук, смогут вернуть интерфейс этой ОС.

Скучающим по Windows 7 программа WindowBlinds очень пригодится

Но, как и в случае с Windows 95, полноценной замены оболочки от WindowBlinds ждать не стоит.

Ностальгия как тренд

Тезис «раньше было лучше» в отношении компьютерных программ и сервисов в последние годы звучит все чаще. Многие пользователи, не желающие работать в современных программах, всеми силами пытаются вернуться в прошлое и заставить старый софт работать на новом «железе».

Разработчики, в том числе и российские знают о таком тренде. Например, сверхпопулярный в начале XXI века мессенджер ICQ за последние два года перерождался уже дважды – сперва в апреле 2020 г., а затем в марте 2022 г.

ICQ образца 2020 года

Другой пример – всемирно известный плеер Winamp, дебютировавший в 1997 г. и на годы и десятилетия заменивший пользователям базовый Windows Media Player. Его популярность настолько высока, что многие до сих пор слушают музыку и смотрят фильмы исключительно в нем. Разработка плеера была прекращена в 2013 г., а сам он переходил от одного владельца к другому.

Найти плеер удобнее и функциональнее Winamp очень непросто

В 2018 г. один из фанатов Winamp возродил его в виде веб-сервиса, сохранив узнаваемый интерфейс. А спустя еще четыре года был возвращен к жизни и оригинальный Winamp – вышла новая его версия со множеством нововведений.