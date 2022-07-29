Невероятно популярный плеер для Windows восстал из мертвых. Впервые за годы вышла новая версия Winamp

Плеер Winamp, невероятно популярный в начале XXI века, обновился до версии 5.9 RC1 спустя почти четыре года с момента выхода предыдущей сборки. Апдейт несет в себе в пределах 30 изменений, но не затрагивает главное, за что плеер все еще ценят фанаты – классический интерфейс и поддержку плагинов и оболочек для старых версий Winamp.

Winamp вернулся к жизни

Состоялся релиз первой за почти четыре года новой версии всемирно известного плеера Winamp. Об этом сообщил портал TechSpot.

В последний раз Winamp, появившийся еще в 1997 г., обновлялся в ноябре 2018 г. на тот момент ему присвоили индекс 5.8. На этот раз вышла версия Winamp 5.9 RC1, своего рода бета. Это еще не стабильный релиз, но новых функций в 5.9 RC1 все же немало.

По данным TechSpot, разработчики научили обновленный Winamp работать в Windows 11. однако это нельзя назвать достижением – редакция CNews убедилась, что в новой операционке Microsoft без дополнительных настроек работают как минимум две предыдущие сборки с индексами 5.8 и 5.6.

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Что немаловажно, скачать Winamp 5.9 RC1 на момент выхода материала можно было на только с сайта TechSpot, плюс его уже выложили на различных торрентах. На официальном сайте winamp.com, включая его русскоязычную версию, для загрузки была доступна лишь версия 5.8.

Основные изменения

В дополнение к неочевидной поддержке Windows 11 обновленный Winamp 5.9 RC1 приобрел возможность синхронизации с мобильной версией плеера под Android. Также теперь в нем функция импорта всей медиатеки из iTunes. Разработчики добавили поддержку кодекса М38 и реализовали удобный виджет для управления воспроизведением музыки без необходимости вывода на экран основного окна программы. Виджеты – это одна из «фишек» Windows 11 – Microsoft реализовала ее еще в 2007 г. с выходом Windows Vista, но нововведение не прижилось. В Windows 11 решила повторить попытку.

Выдержка из списка нововведений

В общей сложности разработчики внесли в Winamp более 30 изменений. Подавляющее их большинство направлено на осовременивание и повышение стабильности внутренних элементов программы.

Главное, что сделали авторы – это оставили нетронутой совместимость с плагинами и скинами, выпущенными для ранних версий плеера. Другими словами, пользователь, слушающий музыку в Winamp десятилетиями, может смело обновляться до версии 5.9 RC1 и не бояться, что после апдейта какой-нибудь из необходимых ему плагинов перестанет работать, а любимая оболочка начнет отображаться некорректно. Классический штатный интерфейс плеера тоже на месте.

Поддержка скинов, популярных 20 лет назад, никуда не делась

Авторы Winamp 5.9 RC1 подчеркнули, что все основные функции работают стабильно. Тем не менее, они решили оставить приписку RC1 (release candidate), поскольку некоторые нововведения все еще нуждаются в тестировании.

Как два студента изменили мир

За 25 лет своего существования Winamp стал культовым плеером. У его истоков стоят два программиста – Дмитрий Болдырев и Джастин Франкел (Justin Frankel).

Идея создать собственный универсальный медиаплеер для ПК пришла к ним еще во времена их студенчества. Первая сборка проекта, который сразу получил название Winamp, была готова задолго до того, как им выдали дипломы.

Всю историю плеера можно поделить на шесть крупных этапов. Первый – это этап создания, когда над ним работали Франкел и Болдырев. Версия Winamp 1.0 вышла в июле 1997 г. – к тому моменту Франкел уже основал компанию Nullsoft, которая впоследствии годами занималась развитием Winamp.

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Второй этап начался в июне 1999 г., когда Франкел продал Nullsoft корпорации AOL за $80 млн. К тому моменту Winamp был доступен в версии 2.1, в настоящее время считающейся классической.

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AOL быстро внедрила свои порядки в разработку плеера, результатом чего стал релиз Winamp 3 – самой ужасной версии плеера за всю его историю, которую все фанаты, за редким исключением приняли в штыки.

С релизом версии 3 Winamp полностью изменился, получив массу новых функций, которые на деле оказались никому не нужны, но заставляли плеер работать медленнее и потреблять больше системных ресурсов. Популярность Winamp мгновенно просела, ситуацию пришлось срочно спасать.

Яркая вспышка и бесславный закат

На замену Winamp 3 вышел Winamp 5 – четвертую версию было решено пропустить. Это был классический Winamp 2, в который интегрировали только действительно нужные функции Winamp 3. Это был третий этап развития плеера.

Новую версию пользователи приняли очень хорошо. Избавившись от ненужного мусора, плеер вновь стал работать быстро и плавно, не нагружая при этом систему. Однако следующая большая проблема не заставила себя ждать – первоначальная команда разработчиков в 2004 г. приняла решение покинуть проект.

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Это нанесло по Winamp сокрушительный удар, от которого он не может оправиться до сих пор. Новая команда программистов так и не смогла сравниться по продуктивности с оригинальным коллективом и выпускала новые версии плеера неприлично редко. Апдейт 5.5 вышел в октябре 2007, а 5.6 – через три года, в ноябре 2010 г. Это была последняя на многие годы сборка. Так завершился четвертый этап жизни Winamp.

Новый нерасторопный владелец

В ноябре 2013 г. CNews писал о намерении AOL как можно быстрее избавиться от Winamp и продать его кому-нибудь другому. Разработка плеера была прекращена, версия 5.7 так и не увидела свет.

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В январе 2014 г. сам Winamp и бренд Nullsoft были переданы бельгийской компании Radionomy. Сумму сделки стороны не разглашают, но, по данным TechCrunch, она могла составить от $5 млн до $10 млн.

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Начало пятому этапу было положено. Однако Radionomy оказалась крайне медлительной – она годами не выпускала новые версии плеера, лишь раздавая обещания направо и налево. И только в октябре 2018 г., в Сеть утекла бета-версия сборки Winamp 5.8. Источник утечки найден не был, и разработчики в итоге решили выложить дистрибутив на официальном сайте. Релиз 5.8 имел не очень много отличий от 5.66, но и не был похож на бета-версию, так как работал стабильно.

Сразу после этого Radionomy заявила о планах по полноценному возрождению Winamp в 2019 г. Компания строила грандиозные планы, которые в итоге не реализовала ни в 2019 г., ни в 2020 г. ни в 2021 г.

Сторонние ресурсы выручают, как и всегда

Лишь в ноябре 2019 г. Radionomy подала признаки жизни. Как сообщал CNews, она пообещала в кратчайшие сроки выпустить свежую сборку Winamp. Как оказалось, ждать в итоге пришлось более полугода – до конца июля 2022 г. Это новый, шестой этап развития Winamp. Как долго он продлится, и как часто теперь Radionomy будет выпускать новые версии плеера, неизвестно.