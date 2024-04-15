Пользователям древних ПК подвалило счастье. Под Windows 95 заработали тысячи современных программ. Переходить на Windows 11 не нужно

ИТ-специалист «подружил» давно устаревшую Windows 95 с тысячами современных программ. Он обеспечил совместимость этой ОС с .NET - поддержки этого фреймворка в данной системе никогда не было. За счет этого многие современные программы, ранее отказывавшиеся запускаться под этой системой, теперь запросто могут работать на старых ПК, если, конечно, их «железо» справится с такой нагрузкой.

Windows 95 снова в строю

Пользователь YouTube под псевдонимом MattKC заявил, что одним махом сумел портировать на Windows 95 «тысячи программ». Как пишет Tom’s Hardware, специалист не стал копаться в коде всех этих утилит – он лишь реализовал поддержку фреймворка разработки ПО .NET в составе Windows 95, которой в ней никогда не было.

Это одно из главных отличий Windows 95 от в разы более современной и функциональной Windows 98. О своем достижении MattKC рассказал на YouTube, опубликовав почти 60-минутный ролик, в котором наглядно продемонстрировал возможности своего творения.

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По данным Tom’s Hardware, чтобы заставить .NET работать на Windows 95, простого копирования недостающих библиотек DLL было недостаточно. Потребовались масштабные правки реестра системы – в него понадобилось нести более 5400 ключей.

Кропотливая работа

«Донором» файлов .NET, как и ключей реестра, стала Windows 98. Перенеся все необходимые данные в Windows 95, MattKC убедился, что у него вновь ничего не получилось. Методом проб и ошибок он выяснил, что проблема оказалась в системном компоненте ndphlpr, необходимом .NET, но отсутствующем в старых ОС Microsoft. Попытка обмануть систему и убедить ее, что этот файл в ней все же есть, дала нужный результат – фреймворк .NET запустился под Windows 95, но все еще работал очень нестабильно.

Потратив немало личного времени, MattKC поборол последнее препятствие на пути к полноценной работе .NET на Windows 95. На деле препятствий было два – одно из них скрывалось в системной библиотеке user32.dll, а другое было связано непосредственно с .NET.





Обе проблемы были устранены, после чего Windows 95 все же научилась работать с современными приложениями. Однако потенциальные аппаратные проблемы MattKC устранить уже не может – все без исключения старые ПК под управлением Windows 95, которые еще существуют в 2024 г., давно морально устарели и не всегда могут «потянуть» современное программное обеспечение, особенно с учетом того, что многие разработчики перестали оптимизировать его. В результате приложения потребляют сотни мегабайт оперативной памяти – такого объема в древних ПК никогда не было.

Кому это может пригодиться

Windows 95 – это давно устаревшая ОС, вышедшая 29 лет назад, в 1995 г. Microsoft больше не поддерживает ее, разработчики ПО не пишут под нее софт, а подавляющее большинство современных пользователей даже никогда не работали в ней.

Тем не менее, по всему миру по-прежнему существуют системы, которые до сих пор управляются давно устаревшими программами, установленными на не менее устаревшее «железо», и на их фоне Windows 95 – это суперсовременная ОС. Для примера, в начале 2024 г. CNews писал, что железнодорожная сеть Германии – самой передовой страны Европы, до сих пор зависит от операционных систем Windows 3.11 и даже MS-DOS.

Обе ОС вышли намного раньше Windows 95. Сейчас Германия спешно ищет специалистов в них, но это не так-то просто – молодым ИТ-шникам совершенно нет дела до древних ОС, многие из которых появились еще до их рождения.