Самой передовой стране Европы срочно требуются спецы по MS-DOS и Windows 3.11. На них работает железнодорожная сеть

Германия остро нуждается в системных администраторах, владеющих MS-DOS и Windows 3.11. Эти операционные системы морально устарели 30 лет назад, но все еще используются в работе немецкой сети железных дорог. Поиск специалистов осложняется тем, что многие современные администраторы еще не родились, когда Windows 3.11 и тем более MS-DOS были в ходу. Те, кто умеет с ними работать, уже давно на пенсии.

Назад на три десятка лет

Немецкая железнодорожная компания разместила на своем сайте кадровой компании GULP вакансию системного администратора, от которого требуется знание операционных систем Windows 3.11 и даже MS-DOS, пишет Tom's Hardware. Первая – это одна из ранних версий Windows, предшественница Windows 95, а MS-DOS и вовсе является самой первой операционной системой Microsoft.

На вакансию обратил внимание пользователь заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) под псевдонимом konkretor (@konkretor). На момент выхода материала объявление о найме на сайте GULP отсутствовало, а название ж/д-компании пользователь не раскрыл

По информации издания, специалист, которого искала или все еще ищет немецкая компания, будет контролировать системы с процессорами на частоте 166 МГц и с 8 МБ оперативной памяти. Это характеристики компьютера образца середины 90-х годов XX века, то есть самому «железу» уже около 30 лет, а операционным системам, с которым работнику придется иметь дело, и того больше.

Процесс перехода на современные ОС , как оказалось, может длиться десятилетиями

Самая «молодая» из этого дуэта – Windows 3.11, появившаяся в апреле 1992 г. и готовящаяся отметить свое 32-летие. Что касается MS-DOS, то она успела разменять пятый десяток лет – она существует с августа 1981 г., то есть ей вот-вот исполнится 43 года. Среди читателей Tom’s Hardware, нашлись ИТ-специалисты, в прошлом занимавшиеся настройкой и администрированием этих систем, но, по их словам, они давно уже вышли на пенсию.

Технологии древних

Компания, разместившая вакансию занимается, в частности, электронной системой информирования машинистов, по которой им передаются необходимые для безопасности движения данные. По информации пользователя konkretor, она контролирует ее почти по всей Германии.

Может показаться немного тревожным, что современные железные дороги все еще работают на столь древних системах, но, как пишет Tom's Hardware, операторы критически важных систем часто придерживаются философии «работает – не лезь».

В числе прочих решений, с которыми новому сотруднику придется иметь дело, присутствует программное обеспечение, которое отвечает систему отображения информации в кабине машиниста высокоскоростных и региональных поездов. В частности, она демонстрирует машинисту наиболее важные технические данные, притом в режиме реального времени.

Вакансия испарилась. Есть шанс, что специалист был успешно найден

Другими словами, системному администратору придется поддерживать в рабочем состоянии критически важную систему. При этом работает она на базе настолько древних технологий, что многие современные системные администраторы еще даже не родились в то время, когда Windows 3.11 и тем более MS-DOS были распространены повсеместно.

Что любопытно, MS-DOS поддерживалась Microsoft на много дольше, нежели Windows 3.11 – в течение 25 лет, с 1981 по 2006 гг., и это абсолютный рекорд. Windows 3.11 получала обновления с 1992 по 2001 гг., то есть девять лет.

ИТ-шники на пенсии, а поезда – нет

Согласно информации пользователей портала Hacker News, система оповещения машиниста на базе старых ОС Microsoft используется в немецких поездах ICE 1 и ICE 2. Официального подтверждения или опровержения этой информации на момент выпуска материала не было, но если это правда, то программное обеспечение, основанное на MS-DOS и Windows 3.11, может эксплуатироваться на протяжении еще нескольких лет – до 2030 г. и даже дольше, считают эксперты Tom's Hardware.

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Вероятно, это связано со сроками списания поездов. ICE 1 – это первый немецкий скоростной поезд серии Intercity-Express. Он был представлен в 1991 и производился до 1993 г., но некоторые экземпляры их 59 выпущенных все еще эксплуатируются на железнодорожной сети Германии. ICE 2 увидел свет в 1995 г. и выпускался до 1997 г. За это время было построено 46 составов.

И ICE 1, и ICE 2 развивают скорость до 280 км/ч, то есть за стабильное обеспечение корректной информацией машиниста поезда, несущегося на столь высокой скорости, обеспечивает система, не обновлявшаяся три десятка лет.