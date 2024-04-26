Windows будет гнобить собственных пользователей. На экранах ПК без поддержки ИИ появится «клеймо позора», водяной знак, от которого не избавиться

Microsoft «заклеймит» всех владельцев компьютеров, в чьих процессорах нет модулей, ответственных за обработку инструкций для искусственного интеллекта. На их экранах появится соответствующий водяной знак, и пока нет информации, как можно будет от него избавиться.

Microsoft насмехается над пользователями

Пользователи Windows 11, не обладающие суперсовременными компьютерами, будут вынуждены каждый день видеть на экране «клеймо позора» – водяной знак, напоминание о том, что компьютер не подготовлен для работы с искусственным интеллектом, пишут порталы Tom’s Hardware и Neowin. Сама Microsoft пока никак это не афиширует – по-видимому, это должно было стать сюрпризом для пользователей.

Явным тайное сделал пользователь заблокированной в России американской соцсети Х под псевдонимом Albacore (@thebookisclosed). В своем блоге он опубликовал часть кода системы, которая отвечает за проверку наличия ИИ-инструкций в процессоре и вывод водяного знака на экран в случае отсутствия таковых.

ОС будет извещать пользователей, что они не могут использовать некоторые функции системы, завязанные на алгоритмы искусственного интеллекта. Пока что единственным способом избавиться от предупреждения видится апгрейд компьютера. Также всегда можно отказаться от самой Windows, и многие пользователи так и делают – как сообщал CNews, доля ПК под управлением Linux стала быстро расти и даже побила свой исторический рекорд.

Коснется почти каждого

На момент выхода материала ни Intel, ни AMD не могли предложить пользователям по-настоящему широкий выбор процессоров с нейромодулями, а другие компании, за исключением нескольких китайских стартапов, массовым выпуском х86-процессоров не занимаются. NPU-модули – это пока что частое явление лишь в мире чипов для смартфонов и планшетов, но никак не для десктопов и ноутбуков.

Microsoft Windows с каждым разом становится все менее дружелюбной

Искать нейромодули следует исключительно в самых современных процессорах – например, в 14 поколении Intel Core и в AMD Ryzen 8000 серии. Еще есть ARM-процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite и X Plus, но, как сообщал CNews, они замешаны в потенциальной афере мирового уровня.

Из этого следует, что, если Microsoft решится встроить в систему водяной знак об отсутствии в процессоре ИИ-функций, то он будет мозолить глаза подавляющему большинству пользователей Windows 11.

Зачем это нужно

Windows десятки лет обходилась без функций искусственного интеллекта, и едва ли пользователи были очень недовольны их отсутствием. Иначе бы Windows не набрала 72,12-процентную долю рынка настольных ОС к марту 2024 г. (данные StatCounter).

В августе 2023 г. Microsoft вырезала из Windows 11 и Windows 10 голосового помощника Cortana, популярность которого была околонулевой, и встроила вместо него Copilot – первоначально ИИ-ассистента программиста на портале GitHub, позже эволюционировавшего в голосового помощника для пользователей Windows. В 24Н2, по данным Tom’s Hardware, грядет его масштабное обновление, для которого и потребуются ИИ-функции процессора.

Наряду с этим Microsoft собирается встроить искусственный интеллект в «Проводник» – штатный файловый менеджер Windows. Какие именно обязанности ИИ будет выполнять в его составе, пока неизвестно.

Время на подготовку есть

Освоить новую ОС, купить новый компьютер или ноутбук или же просто смириться с очередной насмешкой Microsoft над владельцами не самых новых компьютеров нужно в ближайшие несколько месяцев. Нововведение, пишет Tom’s Hardware, станет частью Windows 11 с релизом крупного обновления 24Н2, который предварительно запланирован на осень 2024 г.

Говоря о насмешках софтверного гиганта, напомним, что он и раньше «тыкал пальцем» в устаревший ПК пользователя, выводя соответствующий вотермарк на экран. Его видели обладатели десктопов и ноутбуков, спецификации которых не соответствуют завышенным системным требованиям Windows 11.

К слову, пользоваться сборкой 24Н2 многие владельцы таких ПК и вовсе не смогут. Как сообщал CNews, в апдейте появится обязательное требование о наличии в процессоре поддержки инструкции SSE4.2, которая присутствует во всех в чипах, вышедших после 2010 г. Более ранние CPU, в подавляющем своем большинстве, ею не располагают.

Ошибка может стоить очень дорого

Новость о возможном появлении в Windows водяного знака, указывающего на то, что пользователь до сих пор не купил себе самый современный ПК, появилась в не самое лучшее для Microsoft время. Информацию об обязательной поддержке SSE4.2 в Windows 11 уже стала поводом для множества недовольных постов в социальных сетях, равно как и реклама в меню «Пуск», которую привносит в систему апрельское обновление.

В начале 2024 г. Microsoft, не обращая внимание на требования пользователей, удалила из Windows редактор WordPad, подтолкнув их либо к использованию менее функционального «Блокнота», либо к покупке лицензии Office. Сколько из них в итоге перешли на сторонние офисные пакеты или скачали пиратскую версию Office, данных нет.

Существует вероятность, что новый вотермарк вызовет грандиозную волну негатива в адрес Microsoft. В конце концов, не у всех есть возможность купить самый топовый компьютер только ради того, чтобы Windows не «ругалась» на железо.