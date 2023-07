Доля Linux на ПК всего за неделю выросла вдвое. Главное правильно подсчитать

В начале июля 2023 г. на Linux работало около 3% ПК в мире, а спустя неделю их стало более 7,2%. Все дело в том, что авторы статистики (StatCounter) использовали не ту методику и учли не все дистрибутивы – они вынесли Chrome OS в отдельную графу, хотя это тоже полноценный Linux-дистрибутив.



Linux от Google

Доля устройств под управлением настольных дистрибутивов Linux всего за несколько дней выросла с 3,08% до более чем 7,2% по итогам июня 2023 г., согласно статистике StatCounter. Как пишет портал The Register, все зависит от того, как именно вести подсчет, поскольку оригинальная статистика не учитывает как минимум один дистрибутив Linux.

Речь о Chrome OS – системе на ядре Linux для маломощных ПК, которую Google развивает с 2009 г. По данным StatCounter, доля Chrome OS достигла 4,15%, тогда как отдельно у всех других Linux в сумме – лишь 3,08%. а в сумме это уже 7,23%. Из этого также следует, что Chrome OS – это самый востребованный Linux-дистрибутив в мире, поскольку он занимает свыше 57% глобального рынка ПК и ноутбуков под управлением Linux.

Если вести подсчет именно так, что Linux сразу становится третьей по популярности десктопной ОС в мире. Его опережают лишь Apple macOS с 21,38-процентной долей и непревзойденный лидер – ОС Windows корпорации Microsoft, под управлением которой в июне 2023 г. работало более 68% компьютеров по всей планете.

Фото: sdKjfgh-12_sk13 / Pixabay Споры вокруг того, стоит ли считать Chrome OS дистрибутивом Linux, не утихают

Эксперты издания уверены, что на деле Linux-доля вполне может быть еще выше – в статистике StatCounter на некие неизвестные (unknown) операционные системы в июне 2023 г. приходилось около 3,23% мирового рынка. The Register пишет, что это тоже могут быть дистрибутивы Linux, только малоизвестные и оттого непопулярные.

Linux или не Linux

Chrome OS встречается чаще всего в «хромбуках» – недорогих ноутбуках начального уровня, создавшихся для школ и вузов. Также ее устанавливают на неттопы – «хромбоксы», но реже, и на планшетные компьютеры.

Главный минус Chrome OS – это ее неумение без дополнительных хитростей запускать полноценные настольные программы, под Linux или Windows через эмулятор. Она работает только с веб-приложениями и софтом, написанным под Android, чего многим пользователям может быть недостаточно.

Основная причина, по которой аналитики редко относят Chrome OS к Linux – это невозможность бесплатно скачать ее полноценную версию. То же касается и Android – в бесплатной версии этой системы нет сервисов Google, без которых устройства на ее основе мало кому нужны. Помимо этого Chrome OS, в отличие от большинства ОС на базе Linux, нельзя свободно модифицировать. Но ядро Linux в системе, тем не менее, присутствует, что делает ее Linux-дистрибутивом.

За год доля Chrome OS выросла более чем вдвое. Linux такими темпами похвастаться не может

Эксперты The Register настаивают на том, чтобы причислять Chrome OS к стану Linux-дистрибутивов. Они напоминают, что ранее система частично базировалась на Ubuntu – самой известной версии Linux, а сейчас имеет немало общего с Gentoo.

Linux без «линуксизма»

The Register пишет, что от Chrome OS все же можно добиться запуска Linux-приложений, притом без особой зависимости от архитектуры CPU – это сработает на х86 и ARM. Например, эксперты издания запустили контейнер Debian, а что дало им возможность устанавливать и запускать софт для Debian Linux.

Также эксперты отметили, что графический интерфейс системы поставляется с открытым исходным кодом, что приближает ее одновременно и к Linux, и к свободному ПО в целом.

ChromeOS — это настольный Linux, лишенный «линуксизма», утверждает издание (ChromeOS is a desktop Linux with the Linuxiness stripped out). В данном случае речь идет о том, что чаще всего отпугивает пользователей, интересующихся Linux, но боящихся не разобраться в этой системе – о механизме двойной загрузке и менеджере пакетов, в частности. Также в Chrome OS нет нужды мучиться выбором графической среды – у системы, как и у Windows, лишь один вариант интерфейса.

Еще немного от Linux

Характерная черта многих современных дистрибутивов Linux – умеренные «аппетиты» в плане расходования аппаратных ресурсов ПК. Иначе говоря, их можно запускать на устаревших компьютерах, и работать они будут полноценно, чего нельзя сказать о Windows.

ОС Microsoft, в особенности новая Windows 11, известны своей «прожорливостью», и чтобы побороть это, приходится прибегать к помощи сторонних энтузиастов, которые вырезают из системы все лишнее и выпускают ее упрощенную версию tiny11.

Также Linux можно установить почти на любой ПК, чем оригинальная Chrome OS похвастаться не может – она предназначена только для конкретных устройств, сертифицированных Google или выпущенных ею. Но этой чертой обладает ее усовершенствованная версия под названием Chrome OS Flex, вышедшая в летом 2022 г. – ее, как сообщал CNews, можно установить даже на очень древний компьютер.

На момент выхода система поддерживала 300 моделей ПК и ноутбуков от крупных и малоизвестных вендоров – системе хватит 4 ГБ оперативной памяти и 16-гигабайтного накопителя.

Стоит отметить, что Chrome OS Flex оказала положительное влияние на рост глобальной доли Chrome OS – с 1,72% в июне 2022 г. до 4,15% годом позже. То есть она выросла более чем вдвое. «Чистокровные», по мнению StatCounter, дистрибутивы Linux, за тот же период тоже спрогрессировали, но не так явно – с 2,43% до 3,23%.