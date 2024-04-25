Купил Windows – смотри рекламу. В главной ОС мира появился опасный спам на самом видном месте. Как решить проблему

Microsoft встроила рекламный блок прямо в меню «Пуск» – самый классический элемент Windows. Видеть спам будут все – это не новшество для бета-тестеров, а «фишка» стабильной сборки Windows 11. Среди рекламируемых сервисов могут быть и небезопасные для пользователей. Проблему можно решить тремя способами, два из которых Microsoft не по нраву.

Новый способ «монетизации» пользователей

Операционная система Windows 11 стала наглым образом демонстрировать рекламу пользователям. Они будут видеть спам при каждом открытии меню «Пуск», пишет профильный портал Windows Latest. Это не сбой, а новая штатная особенность ОС, доступ к которой Microsoft открыла всем пользователям.

Другими словами, реклама появилась именно в стабильных сборках Windows 11 – для максимального охвата аудитории. Она будет показываться всем, даже тем, кто не стал устанавливать пиратскую версию ОС, а купил лицензию за свои деньги. Теперь у таких пользователей появился шанс стать спонсором Microsoft за свой счет.

Microsoft Кто-то видит на этом изображении стартовое меню, а кто-то - место для рекламы

Реклама в «Пуске» появляется после установки обновления KB5036980 от 23 апреля 2024 г. Чтобы пользователи не отказывались от его установки, она спрятала спам-функцию за множеством небольших, но потенциально полезных нововведений, скомпонованных этом патче.

Для Microsoft такое решение может привести к внушительному денежному потоку. Windows занимает 72,52% мирового рынка настольных ОС (данные StatCounter за март 2024 г.), а доля ПК на базе Windows 11 среди всех существующих Windows-компьютеров – 26,72%. Это второе место после Windows 10, у которой 69%, но ей вот-вот исполнится девять лет, тогда как Windows 11 лишь недавно отметила свое двухлетие.

Потенциально опасная реклама

Примечательно, в новом рекламном блоке Microsoft нахваливает не только собственные, но и сторонние продукты, то есть это именно средство дополнительного заработка на пользователях, а не метод продвижения своих наработок. Однако Microsoft, по сути, оказывает потребителям медвежью услугу – мало того, что она за их же деньги показывает им рекламу, так еще и рекламирует она потенциально опасные продукты.

Microsoft Не все популярные сервисы, купившие рекламное место в Windows , одинаково безопасны

Так, в «Пуске» пользователей может ждать реклама менеджера паролей 1Password. Это один из самых известных сервисов подобного рода, вследствие чего он стал излюбленной целью хакеров со всего мира. Его безопасность под большим вопросом, потому что, например, в 2015 г. выяснилось, что сервис в течение длительного времени хранил все пароли в незашифрованном виде.

Великодушная Microsoft

Отключить рекламу в «Пуске» на момент выхода материала было можно стандартными средствами Windows. Обновление KB5036980 встраивает не только сам рекламный блок, но и опцию по его деактивации.

Windows Latest Опция отключения рекламы пока доступна

Расположен соответствующий ползунок в настройках стартового меню. Однако существует значительная вероятность того, что в обозримом будущем спам в «Пуске» станет неотключаемым – в противном случае рано или поздно все пользователи Windows 11 переведут этот ползунок в положение «выкл.», что ударит по потоку рекламных денег в Microsoft.

Радикальные методы избавления от рекламы

Сыграть на опережение и избавить себя от рекламы в «Пуске» пользователи могут уже сейчас. Для этого существуют два действенных способа, но они оба не нравятся Microsoft.

Первый – это отключение автообновлений. Microsoft всячески борется с этим, и в некоторых версиях Windows сделать это стандартными средствами нельзя – потребуется специализированное ПО, которое, впрочем, находится в свободном доступе в интернете. Очевидный плюс такого решения – на компьютер под управлением Windows 11 перестанут поступать обновления, способные сломать систему, а таких в последнее время в коллекции Microsoft абсолютное большинство.

Второй способ – установка утилит, возвращающих в систему классическое меню «Пуск». Одна из них – сверхпопулярная StartAllBack. Microsoft изо всех сил старается бороться с распространением таких программ, но пока что у нее это не особо получается.

Существует и третий способ, совсем уж радикальный – это отказ от Windows в пользу альтернативной ОС. Но сбежать от рекламы на другую платформу уже не получится – как сообщал CNews, встроенный спам добрался даже до Linux.