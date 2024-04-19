Microsoft стреляет себе в колено. В Edge для Windows 11 введут новые ограничения, и пользователи будут скачивать Chrome еще чаще

Microsoft собирается запретить пользователям менять настройки браузера Edge в Windows 11. Ограничение коснется лишь тех, кто не активировал ОС, но это может сократить долю Edge на рынке – никому не нужен браузер, который нельзя настроить под себя.

Microsoft убивает сама себя

Microsoft решила встроить в Windows 11 новое ограничение – пользователи, не успевшие активировать ОС, не смогут менять настройки браузера Edge. Об этом сообщил портал Geektechinsider.

В бета-версии Windows 11, доступной пока только тестировщикам, появилась функция msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS – именно она блокирует настройки Edge до тех пор, пока пользователь не произведет активацию системы. После чистой переустановки ОС действительно нужно активировать, и для этого может потребоваться выход в интернет, а поскольку Edge поставляется вместе с Windows 11, то это поначалу единственное доступное окно в мир Всемирной паутины.

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Однако невозможность кастомизировать штатный браузер, а также сам факт наличия очередной порции ограничений в системе, которую Microsoft продает за деньги, может заставить пользователей сразу после первого запуска Edge скачать и установить любой сторонний браузер – Chrome, Opera, Firefox или другой. На них новые придуманные Microsoft лимиты не распространяются.

Логики нет

Пока нет достоверной информации, против кого именно Microsoft воюет на этот раз. Существует вероятность, что это может оказаться еще один вид антироссийских санкций – CNews писал, что Microsoft больше не продлевает лицензии российским организациям.

Не исключено, что запретом на изменения настроек Edge Microsoft хочет склонить обычных пользователей к покупке лицензии. Windows 11 способна работать без активации, и лишь некоторые не самые важные функции ОС будут недоступны в таком режиме. По сути, единственное, что по-настоящему может мешать пользоваться неактивированной Windows – это водяной знак в правом нижнем углу экрана, напоминающий о необходимости произвести активацию. Однако от него можно избавиться путем внесения нескольких правок в реестр – Рунет полнится инструкциями, как это сделать.

Вполне возможно, что новая инициатива Microsoft – это часть масштабной программы борьбы с пиратством. Если это действительно так, то идея заведомо провальная – существуют десятки утилит для принудительной активации системы, а многочисленные нелицензионные сборки Windows, столь востребованные у россиян, и вовсе поставляются с интегрированными средствами активации, которые к тому же еще делают все автоматически, без участия пользователя.

Может, все обойдется

Как показывает практика, не все решения Microsoft в составе бета-версий в итоге появляются в стабильных сборках. Ранее пользователям удалось «отбить» расширенные настройки «Проводника», которые Microsoft намеревалась сильно порезать, утверждая, что ими никто не пользуется.

В то же время гнев пользователей, вызванный желанием Microsoft избавиться от текстового редактора WordPad с целью заставить больше людей купить лицензию Office или подписку Office 365, никаких плодов не принес. В начале 2024 г. WordPad был вырезан из состава Windows 11.

Спасти Edge от забвения

Для подавляющего большинства современных пользователей Edge – это программа с удобным интерфейсом для скачивания Chrome. Обозреватель стал наследником Internet Explorer – браузера, который тоже поставлялся с Windows до релиза Edge в 2015 г., и репутация которого была не просто подмочена – она была уничтожена.

Internet Explorer на протяжении многих лет был в разы медленнее своих конкурентов и отставал от них в плане возможностей, а его безопасность и вовсе была на нулевом уровне, в чем Microsoft была вынуждена сознаться. Сейчас в арсенале корпорации множество способов продвижения Edge, большинство из которых находятся в зоне серой морали. Например, она мешает менять в системе браузер по умолчанию и пытается отговорить пользователей от использования Chrome.

Но все это не работает – браузеру почти девять лет, а у него всего каких-то 5% мирового рынка против 65% у Chrome (данные StatCounter за март 2024 г.). В России Edge и вовсе почти никому не нужен – у него лишь 3,91% рынка, и до «Яндекс Браузера» с его 22,63% ему очень далеко. Chrome, у которого 49,53% в России, он и вовсе пока не в силах догнать.