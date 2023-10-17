Microsoft запугивает пользователей, чтобы те не устанавливали Chrome и Firefox

Microsoft пугает пользователей «санкциями» за удаление браузера Edge с компьютера и переход на другой обозреватель. Она внушает им мысль о том, что это приведет к поломке ряда востребованных функций ПК, и для пущего эффекта она создала страницу помощи, в которой с красках описала «последствия» удаления Edge. Для Microsoft подобное стало нормой – она идет на любые хитрости, чтобы удержать пользователей на Edge, но это совершенно не работает.

Защитить Edge любой ценой

Microsoft начала стращать пользователей, желающих начать работать в популярных браузерах Google Chrome, Firefox или любых других вместо предустановленного Edge в составе Windows 11. После очередного обновления, которые Edge получает и устанавливает в фоновом режиме, браузер начинает выдавать предупреждения о возможных сбоях в работе системы при попытке удалить его, пишет IT Home.

В сообщении говорится, что на Edge могут быть завязаны различные программы и виджеты в Windows, и что его удаление может привести к тому, что они станут работать некорректно. Подобное уведомление действительно может напугать пользователей, особенно начинающих, и отвадить их от попыток перейти на другой браузер.

Фото: ITHome Такое сообщение увидят все, вне зависимости от установленного языка в WIndows

Чтобы все выглядело еще более достоверно, Microsoft не поленилась и создала специальную страницу в своей онлайн-справке, посвященной тому, что будет, если удалить Edge с компьютера. Документ гласит, что новостной, погодный и календарный виджеты моментально перестанут выполнять свои функции, равно как и другие, работа которых связана с постоянным подключением к интернету. Поэтому единственное, к чему гарантированно приведет удаление Edge – это высвобождение места на системном диске.

Microsoft сильно задержалась

Страница помощи была создана 7 августа 2023 г, лишь через восемь лет с момента выхода первой стабильной версии Edge в составе ОС Windows 10. Виджеты как часть операционной системы Windows были возрождены осенью 2022 г. с релизом апдейта 22Н2 для Windows 10 и 11.

И летом 2015 г., и осенью 2022 г. Microsoft позволяла удалить Edge и не считала нужным пугать пользователей возможными «тяжкими последствиями» таких действий. Почему она решила воздействовать на одно из базовых чувств человека (страх) только сейчас, не установлено.

На деле удаление Edge при отсутствии на ПК другого браузера приведет лишь к тому, что выйти в интернет просто так уже не получится – придется для начала установить новый обозреватель. Все виджеты, так или иначе нуждающиеся в подключении к интернету, будут работать и с ним.

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Таким образом, единственная вероятная причина, по которой Microsoft создала новый раздел в справке и встроила в Edge новое предупреждение – это попытка удержать пользователей от перехода на Chrome и другой конкурирующий софт. Исторически сложилось, что Edge для многих является лишь программой для скачивания Firefox, Opera, Vivaldi и других обозревателей при отсутствии заранее загруженного их дистрибутива.

Фото: Microsoft Microsoft Судя по долям рынка, пользователей не впечатляют ни Edge, ни Bing - фирменный поисковик

Это становится очевидным, если взглянуть на долю Edge – всего-навсего 5,3% в мире и 3,5% в России в сентябре 2023 г. (StatCounter) против почти 63,5% у Chrome, и это с учетом того факта, что он входит в состав самой популярной ОС на планете – Windows (83,4% в России и 68,4% в мире).

Память «предков»

Edge, не так давно отметивший свой восьмой день рождения, постоянно развивается, и в чем-то он уже лучше, чем Chrome. Но вышеперечисленные доли рынка – это его результат за все годы существования, и это несмотря на то, что в 2019 г. Edge перешел на тот же движок, что используется в Google Chrome и десятках малоизвестных браузеров.

Нельзя исключать, что вины Edge в его откровенно низкой популярности нет. Это может является следствием того факта, что он пришел на смену Internet Explorer – одному из самых небезопасных браузеров во всем мире. Он годами поставлялся с Windows, и Microsoft сама признала, что он давно устарел по всем параметрам и прекратила его поддержку.. В последние годы, судя по статистике, им если почти никто не пользовался, потому что он медленный, неудобный, и в нем нет большинства функций современных браузеров, в том числе полноценной поддержки расширений.

Сомнительные решения Microsoft

Чтобы пробудить у пользователей желание серфить в интернете через Edge, Microsoft прибегает к тактикам из зоны «серой морали». Вместо того, чтобы сделать свой продукт по-настоящему конкурентоспособным и предложить потребителям то, чего нет в других браузерах, она, например, ломает Windows, чтобы на компьютерах перестал запускаться Chrome.

Также Microsoft использует Windows как рекламную площадку своих продуктов, в том числе Edge, а если видит, что пользователь зашел через Edge на страницу скачивания Google Chrome, то выдает сообщение с предупреждением о том, что ее браузер якобы лучше по всем фронтам. Иногда она запрещает удалять Edge не просто из системы, а даже с рабочего стола, но все эти ограничения обходятся в два счета.