Встроенный в Windows браузер Edge стал полностью неудаляемым. Даже с рабочего стола

«Неубиваемый» Edge

Пользователи операционной системы Microsoft Windows 11 столкнулись со сложностями при попытке избавиться от ярлыка веб-браузера Edge на рабочем столе, пишет Windows Central.

В ряде случаев спустя некоторое время после удаления пиктограмма встроенного в систему обозревателя самостоятельно возвращается на место, откуда ранее его вручную удалил пользователь.

По сообщению посетителей популярного интернет-форума Reddit, все это происходит вне зависимости от того, является ли Edge браузером по умолчанию в Windows.

Фото: gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Пользователи Windows 11 недовольны отсутствием возможности избавиться от ярлыка встроенного в ОС браузера Edge раз и навсегда

Windows Central не удалось воспроизвести условия возникновения предполагаемого бага. Тем не менее, судя по внушительному количество жалоб пользователей на различных дискуссионных площадках в интернете, проблема имеет относительно массовый характер. Возникает она, предположительно, в результате установки очередного обновления Edge.

Скорее баг, чем самореклама

Как отмечает Windows Central, корпорации Microsoft известно о данной проблеме, и она работает над ее решением. Конкретные сроки выпуска исправления представители компании в разговоре с изданием не обозначили.

Можно предположить, что «настойчивое» размещение браузера на рабочем столе операционной системой Windows, действительно является всего лишь ошибкой разработчиков. Однако и вероятность того, что Microsoft сознательно предусмотрела автоматическое восстановление ярлыка Edge в рамках очередного этапа кампании по продвижению собственного браузера, исключать нельзя. Во всяком случае, многие из отметившихся в тематических тредах на Reddit пользователей сочли это примером навязывания собственного ПО со стороны Microsoft, а некоторые из них даже посетовали на бездействие государственных регуляторов в связи с этим.

Тактика агрессивного продвижения Edge

Microsoft неоднократно предпринимала попытки заставить пользователей своей операционной системы полюбить обновленный браузер Edge. Выбранные корпорацией способы продвижения своего продукта временами оказывались весьма спорными и вызывали раздражение пользователей и недоумение журналистов профильных изданий.

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Так, автор The Verge Том Уоррэн (Tom Warren) Microsoft выражал удивление чрезмерно агрессивной тактикой продвижения Edge на базе Chromium, который, по его мнению, является хорошим продуктом, к пользованию которым приучать владельцев Windows-компьютеров при помощи сомнительных методов нет никакой нужды.

Что касается самих спорных методов, то в августе 2021 г. CNews писал об изменениях в Windows, которые вынуждают пользователя для смены обозревателя по умолчанию вместо единственного щелчка мышью по пиктограмме выбранной программы вручную настраивать ассоциации расширений файлов, так или иначе связанных с работой в интернете – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml. Новшество спровоцировало шквал критики в адрес Mcirosoft со стороны разработчиков альтернативных браузеров – Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi.

В ноябре 2021 г. CNews сообщил о том, что Microsoft тестирует патч, который сделает инструменты для обхода принудительного открытия специфических адресов в Edge, такие как расширение EdgeDeflector, полностью бесполезными. Microsoft сочла наличие возможности перехватывать переходы пользователям по адресам с префиксом “microsoft-edge://” угрозой безопасности. В декабре 2021 г. с выходом обязательного обновления безопасности KB5008212 лазейка, позволявшая окончательно отказаться от использования веб-браузера Microsoft была закрыта.

Опережая Safari и Firefox

Браузер Edge медленно, но верно расширяет собственную пользовательскую базу. Если в июле 2021 г., по данным StatCounter, его десктопная версия не входила и в тройку наиболее популярных обозревателей в мире, вынужденная довольствоваться рыночной долей лишь в 6,84%, то к концу 2022 г. Microsoft удалось довести это показатель до 10,98%: Edge обогнал своих ближайших конкурентов в лице Mozilla Firefox и Apple Safari и вырвался на вторую позицию в рейтинге самых востребованных браузеров.

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Впрочем, с бессменным лидером, коим на протяжении многих лет является Chrome, имеющий общую с Edge кодовую базу – Chromium, в обозримой перспективе у продукта Microsoft потягаться вряд ли получится – слишком уж велико отставание последнего по доле на рынке от детища Google, которая составляет 66,14%.