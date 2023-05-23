В Windows появился новый раздражающий пользователей элемент. Как избавиться

В Windows 10 появилась мешающая многим реклама браузера Edge. Microsoft специально разместила ее в меню поиска, чтобы увеличить охват аудитории – поиск является одной из наиболее часто используемых функций в системе. Но все ее усилия тщетны – в России Edge используют менее 3,5% пользователей, а в мире – не более 4,3%

Рекламная площадка Microsoft

В операционной системе Windows 10 появился новый рекламный баннер, продвигающий браузер Edge корпорации Microsoft. Как пишет профильный ресурс Windows Latest, он интегрирован в штатную функцию поиска по системе, активируемую по клику на соответствующем значке рядом с меню «Пуск».



Реклама гласит, что Edge достаточно многофункционален, чтобы обеспечить высокую продуктивность в работе с интернетом. На фоне этого, говорится в баннере, он достоин того, чтобы сделать его браузером по умолчанию, коим он, к слову, и является, при установке системы с нуля.

Edge поставляется в комплекте с Windows 10 со дня ее релиза в июле 2015 г., и Microsoft постоянно внедряет в свою систему новые функции, мешающие пользователям выбирать другой браузер по умолчанию, например Chrome или Vivaldi. В 2022 г. она провозгласила окончательную смерть Internet Explorer – предшественника Edge, который снискал дурную славу, будучи медленным и очень небезопасным. Microsoft сама признала это в 2019 г.

Новый баннер в поиске Windows 10 – это еще одна попытка софтверного гиганта «продать» Edge как можно большему количеству пользователей. Ранее аналогичная реклама появилась и в более новой ОС Microsoft – Windows 11.

Почему именно поиск

Выбор места для размещения рекламного баннера в данном случае отнюдь не случаен, хотя на первый взгляд может показаться именно так. Как пишет Windows Latest, штатный поисковик в Windows, он же Windows Search – это очень часто используемая функция. Особенно она актуальна для тех, кто еще не освоился в новом интерфейсе Windows 10, который имеет массу отличий от Windows 7 и ищет нужные ему компоненты через строку поиска. Также она нужна для поиска требуемого файла.

В этой связи такая реклама потенциально может привлечь внимание многих пользователей и заинтересовать их. Однако стоит также отметить, что это объявление многим может показаться навязчивым, особенно тем, кто пользуется поиском в системе на регулярной основе.

Как решить проблему

Microsoft располагает огромным опытом по интеграции в Windows рекламы, которую совершенно невозможно отключить. Также она с большой охотой демонстрирует пользователям полноэкранный спам, процесс закрытия которого настолько нетривиален, что не каждый разберется в нем с первого раза.

Нынешняя реклама в Windows Search к этой категории пока не относится – в верхнем углу баннера есть кнопка Х, позволяющая закрыть его. Однако это действие совершенно не гарантирует, что в дальнейшем уведомление не вылезет вновь.

Данный баннер – это часть новейшего кумулятивного обновления для Windows 10. По данным Windows Latest, апдейт исправил множество недочетов в системе, но добавил рекламу. Не исключено, что устранив одну проблему в Windows 10, Microsoft привнесла в нее еще десяток – это давно стало для нее стандартной практикой.

Фото: Microsoft С рекламой в Windows бороться можно и нужно - это далеко не бесплатная операционная система

Таким образом, чтобы защититься от спама, достаточно отключить обновления с Windows 10, тем более что новые функции в этой системе больше не появятся – с весны 2023 г. и вплоть до окончания техподдержки системы, запланированного на октябрь 2025 г., Windows 10 будет получать только патчи безопасности и заплатки для устранения ранее найденных поломок.

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Но просто так отключить получение обновлений в Windows 10 не получится – система запрещает это делать. Потребуется легкая правка реестра или групповых политик. Также можно воспользоваться специализированным ПО.

«В недавнем обновлении Windows 10 появился неожиданный "сюрприз" – рекламный баннер Microsoft Edge в панели Windows Search. Неудивительно, что Microsoft решила использовать ее в качестве платформы для продвижения своего браузера. Но такой подход вызывает сомнения – пользователи не любят вмешательство в привычный рабочий процесс, – сказал CNews Максим Клименко, CTO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. – Во-первых, Windows – платная операционная система. Пользователи вложили свои средства в покупку и вполне могут рассчитывать на то, что их не будут заваливать встроенной рекламой. Во-вторых, нарушается принцип свободного выбора. С одной стороны, пользователь вправе самостоятельно выбирать, какой браузер использовать, но с другой стороны, ему навязывают "рекомендуемые" настройки, которые устанавливают Edge как браузер по умолчанию».

«Да, рекламный баннер можно закрыть. Но его присутствие в такой важной функции, как Windows Search, наводит на мысль, что Microsoft недооценивает важность пользовательского пространства и выбора. Навязчивое продвижение не понадобится, если пользователи выберут браузер за высокое качество, функциональность и удобство», – подытожил Максим Клименко.

Что не так с Edge

Постоянные попытки Microsoft навязать пользователям свой Edge – это прямое свидетельство его непопулярности. Большинство используют его только в качестве средства скачивания стороннего браузера, как много лет было с Internet Explorer. Не исключено, что, намучившись с IE, пользователи заранее не доверяют обозревателям Microsoft.

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В современном Edge есть множество уникальных функций, которые по-тихому копирует Google и затем использует в своем Chrome. Но даже это, как и тот факт, что он поставляется в комплекте с самой популярной ОС в мире (63,13% против 17,78% у Apple macOS – данные StatCounter за апрель 2023 г.) совершенно не помогают ему стать более популярным.

На мировой арене доля Edge составляет лишь 4,28%. У Chrome, для сравнения, этот показатель равен 63,51%, а у Apple Safari – 20,43%. В России Edge интересует еще меньшее количество пользователей: 3,23% против 3,53% у Firefox, 6,58% у Opera, 12,19% у Safari, 18,32% у «Яндекс браузера» и 54,08% у Chrome.