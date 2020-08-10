Пользователей Windows 10 оставили без крайне полезной функции

Microsoft отключила в классическом «Диспетчере устройств» удобный поиск драйверов для «железа» через интернет. Теперь пользователям придется искать их вручную через браузер или пользоваться новым приложением «Параметры», которое Microsoft продвигает как замену не только «Диспетчера устройств», но и всей «Панели управления».



Минус еще одна полезная функция

Корпорация Microsoft лишила пользователей ОС Windows 10 возможности быстрого и удобного поиска драйверов в интернете. Новое обновление для системы вносит радикальные изменения в работу «Диспетчера устройств» (Device manager), которые значительно усложнят пользователям установку нового оборудования.

Как сообщает портал Windows Latest, после установки апдейта, обновляющего систему до версии сборки 19041.423, из «Диспетчера устройств», который не нужно путать с «Диспетчером задач» (Task Manager), пропадает функция поиска новых и обновления имеющихся драйверов в автоматическом режиме через интернет. Свежий патч полностью блокирует «Диспетчеру» доступ в интернет.

При этом сам по себе «Диспетчер задач» в составе системы остается, и в нем сохраняется весь набор функций, кроме поиска драйверов в Сети.

«Диспетчер устройств» до обновления до сборки 19041.423

Впервые это приложение появилось в Windows в конце августа 1995 г. – оно было добавлено в Windows 95.

Как все будет работать

После обновления Windows 10 до сборки 19041.423 установка драйверов через «Диспетчер устройств» будет возможна исключительно при наличии папки или архива с требуемыми файлами в памяти компьютера или подключенном к нему сменном носителе. Другими словами, прежде чем установить нужные драйвера, пользователю нужно будет самостоятельно найти его – на диске или флешке из комплекта поставки, на специализированных порталах с драйверами или на сайте производителя приобретенного устройства.

Обновленный вид «Диспетчера», поиск в интернете отключен

Вариантов поиска по-прежнему остается два – это ручной, когда пользователь сам указывает каталог, где лежат файлы с драйверами и автоматический. Выбор последнего позволяет ОС самостоятельно обнаружить требуемую папку.

Зачем это Microsoft

По информации портала Windows Latest, Microsoft намеренно урезала список возможностей «Диспетчера устройств», чтобы привлечь внимание пользователей к новому приложению под названием «Параметры» (Settings).

Впервые оно появилось в Windows 8 в 2012 г. – в более ранних системах Microsoft его заменяли «Панель управления», «Диспетчер устройств» и другие классические приложения.

Поиск драйверов через меню «Параметры»

Поиск и обновление драйверов доступно в меню «Обновления и безопасность». Опция находится в подпункте «Центр обновления Windows» и носит названия «Дополнительные обновления» (Optional updates). В списке выводятся драйверы, доступные обновления и установки.

Как не попасться

Апдейт, обновляющий Windows 10 до сборки 19041.423, не входит в список обязательных к установке. Пользователь может самостоятельно отказаться от его развертывания на своем компьютере.

Однако существует вероятность, что в будущем Microsoft отключит поиск драйверов в интернете через «Диспетчер устройств» всем пользователям путем интеграции патча в ежегодное кумулятивное обновление без возможности его удаления. На момент публикации материала Microsoft ничего не сообщала о своих планах относительно «модернизации» своего Device manager.

Как Microsoft уничтожает классические приложения

«Диспетчер задач» попал под прицел Microsoft наряду с внушительным списком других программ, входящих в состав Windows десятки лет. Так, в середине июля 2020 г. CNews писал о патче KB4565503, без предупреждения удаляющем целый ворох штатных программ.

Апдейт, лишает пользователей возможности работать в «Блокноте», WordPad и Paint – эти программы попросту исчезают из списка установленных, и неопытный пользователь даже не будет знать, как вернуть их обратно без радикальных мер – полной переустановки ОС.

Напомним, что WordPad появился в ОС Windows с релизом Windows 95 в 1995 г., как и «Диспетчер задач». Paint и «Блокнот», он же NotePad, существуют со времен самой первой «оконной» ОС Microsoft – Windows 1.0, дебютировавшей в 1985 г.

«Панель управления» тоже ожидают незавидные изменения

Но, если удаление «Блокнота», Paint и WordPad никак не связаны с наличием в Windows 10 их «двойников», то «Диспетчер задач», пострадавший из-за нового приложения «Параметры», повторил судьбу «Панели управления». В начале июля 2020 г. CNews писал, что Microsoft может полностью исключить ее из состава Windows.

Намеки на это появились в новой сборке ОС с индексом 20161. Вместо нее пользователям придется управлять настройками своего ПК, как и драйверами через меню «Параметры».