В меню «Пуск» Microsoft Windows появился спам, от которого невозможно избавиться

Microsoft встроила в Windows 11 неотключаемую рекламу в стартовое меню. Пользователи будут видеть предложения по авторизации в своем Microsoft-аккаунте, а также ссылки на различные сервисы Microsoft. Пока нововведение доступно лишь тестировщикам, но есть вероятность, что оно доберется и до финальных сборок ОС.

Нужно больше рекламы

Корпорация Microsoft нашла новое место для рекламы в своей новейшей операционной системе Windows 11, которую посмотрит очень много пользователей. По сообщению пользователя заблокированной в России соцсети Twitter под псевдонимом Albacore (@thebookisclosed), спам появился прямо в меню «Пуск», том самом, которое в новой ОС переместилось в центр панели задач, и которое пользователи предпочитают видеть в левом нижнем углу экрана.

Реклама появилась в меню смены пользователя и блокировки компьютера. Одна из предложенных опций, самая верхняя, предлагает сделать резервную копию файлов и располагает пиктограммой OneDrive – облачного сервиса Microsoft.

Рекламное место свободно

Данное «рекламное место» будет показывать пользователю различный спам. Albacore заметил, что со временем демонстрируемые на нем предложения меняются – к примеру, иногда там отображается призыв авторизоваться в аккаунте Microsoft. Официально без него нельзя даже установить Windows 11, но на деле пользователи давно нашли способ обхода этого ограничения.

Пара тестов – и в продакшен

На момент публикации материала Microsoft занималась тестированием своей новой рекламной площадки в составе Windows 11. Спам демонстрируется пока лишь исключительно бета-тестерам – участникам программы Windows Insider, и то не всем. Например, специалисты портала Bleeping Computer не удалось увидеть эту рекламу. Россиян все это не касается. Сперва Microsoft запретила им присоединяться к Windows Insider, а затем отключила им доступ к стабильным обновлениям Windows.

Один из новых вариантов рекламы в «Пуске»

До стабильных сборок столь «полезная» функция пока не добралась. Тем не менее, Microsoft вполне способна довести начатое до конца и действительно встроить новую рекламу в свою ОС. Такой опыт у нее уже имеется.

Очевидная реакция

Windows 11, как и все предыдущие версии ОС Windows – это коммерческий продукт и одна из статей дохода Microsoft. Другими словами, софтверный гигант продает свою ОС за деньги, и чтобы увеличить объемы поступающих средств, имеет целый ряд различных ее модификаций с разными ценниками.

Windows, плюс ко всему, очень часто поставляется предустановленной на многие ПК и ноутбуки, и пользователям приходится переплачивать за нее. Хотя в России сейчас растет спрос на ноутбуки без ОС.

Текст рекламы может быть любым

Зарабатывая на продаже Windows, Microsoft путем интеграции рекламы, очевидно, пытается повысить уровень своего дохода. Даже если это будет реклама ее собственных сервисов, это все равно повышает вероятность пополнения ее счета, поскольку, например, она может рекламировать облако Azure, в котором есть платные тарифы.

Пользователь такой подход, судя по всему, не очень устраивает. «Честно говоря, я совсем не удивлен ненавистью к Windows 11 на форумах и в социальных сетях», — прокомментировал пост Albacore другой пользователь Twitter. – Не удивлен тем, как мало людей обновилось с Windows 10».

Доля Windows 11 действительно очень мала – в мире она составляет 15,44% против 71,29% у Windows 10 и 9,61% у устаревшей Windows 7 (статистика StatCounter за октябрь 2022 г.). В России у Windows 11 и вовсе 6,47% против 19,69% у Windows 7 и 65,96% у Windows 10.

«Скоро они будут вставлять любую рекламу, какую только смогут, так что ваш единственный вариант – использовать физическую кнопку питания», – отметил другой пользователь Twitter.

Реклама повсюду

Microsoft – производитель игровых приставок Xbox, одних из самых популярных в мире наряду с японскими Sony PlayStation. Их она тоже не раздает бесплатно, однако даже в них есть реклама.

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К примеру, в конце октября 2022 г. многие владельцы Xbox выразили свое негодование по поводу недавнего обновления программной оболочки Xbox , в которой появились целые ряды рекламных плиток. Пользователи жаловались на то, что их предложения и комментарии о рекламе игнорируются годами, и что динамическая фоновая тема теперь полностью лишена смысла из-за блоков рекламы, скрывающих ее.

Как отключить

Штатные средства Windows 11, по всей видимости, не позволяют отключать новую рекламу в меню «Пуск». Как пишет портал Neowin, это можно сделать лишь при помощи стороннего софта.

В частности, для этого подойдет утилита ViveTools, которую можно скачать с принадлежащего Microsoft GitHub. Работать с ней надо через командную строку, что подойдет не каждому пользователю.

Пользоваться такого рода софтом стоит на свой страх и риск

Эксперты Neowin рекомендуют сделать резервные копии всех нужных файлов перед деактивацией рекламы. Нет точных данных, как может отреагировать Windows на попытку отключения данного блока на конкретном компьютере. Например, система может зависнуть и больше не загрузиться, потребовав воспользоваться утилитой для восстановления.

Зарабатывать по-крупному

В начале ноября 2022 г. CNews писал о возможном скором появлении в Windows 11 рекламы, которую увидят лишь владельцы дешевых ПК начального уровня. Microsoft собирается рекламировать свой облачный сервис Windows 365, позволяющий запускать Windows на мощных удаленных серверах и транслировать изображение по интернету на любое пользовательское устройство – тонкий клиент, Android-смартфон, Apple iPad и др.

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Для Microsoft это совершенно новый опыт – таким способом она свои продукты еще не продвигала. Но зато она научилась удерживать пользователей от перехода на Chrome – если те попытаются скачать этот браузер через Edge, то увидят сообщение, что сам Edge гораздо лучше.

Также у Microsoft есть опыт внедрения в Windows неотключаемой рекламы. В целом, со спамом в своих ОС софтверный гигант экспериментирует еще со времен Windows 10, которая в июле 2022 г. отметила свое семилетие. Пользователи сталкивались с рекламой в «Проводнике», «Пуске» и даже в WordPad – базовом текстовом редакторе, поставляющемся в комплекте с Windows. В этой рекламе Microsoft предлагала купить Office – пакет офисных программ с более продвинутым редактором текста Word. В ближайшем будущем бренд Office уйдет на покой – программный продукт будет называться Microsoft 365.