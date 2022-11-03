У Microsoft новая идея обогащения на пользователях. Она будет продавать им ПК со встроенной рекламой

В ОС Windows может появиться реклама, которую Microsoft будет показывать владельцам недорогих ПК начального уровня. Вероятнее всего, речь идет о тонких клиентах и облачной ОС Windows 365, но вполне может оказаться, что реклама появится и в обычных пользовательских ПК и ноутбуках на базе обычной Windows. Ранее к такому способу заработка корпорация не прибегала.

Операционная система как рекламная платформа

Корпорация Microsoft может перейти на распространение компьютеров со встроенной рекламной платформой, пишет портал ZDnet. Пока неизвестно, касается ли это лишь ее собственных ПК линейки Surface, или же спам будет одолевать и покупателей компьютеров на базе ОС Windows, выпущенных сторонними компаниями.

Согласно имеющейся информации, нововведение затронет лишь недорогие ПК. По всей видимости, в скором будущем их невысокая стоимость будет объясняться не только и не столько слабыми аппаратными спецификациями, но еще и наличием рекламных блоков в предустановленном ПО.

Где именно в Windows пользователи будут видеть рекламу, Microsoft еще не решила. Возможно, она будет полноэкранной

Также существует вероятность, что изменения затронут лишь корпоративный сегмент рынка, где ПК закупаются, как правило, партиями, и любая возможность сэкономить всячески приветствуется. Но вполне может оказаться, что планы Microsoft захватывают и потребительский сегмент рынка.

Первые шаги

Как скоро Microsoft начнет встраивать рекламу в дешевые ПК на Windows, на начало ноября 2022 г. известно не было. Пока что корпорация занята поиском специалиста, который ей в этом поможет.

Об этом свидетельствует одна вакансий в Microsoft, открытых в начале ноября 2022 г.. Корпорация нуждается в сотруднике, который поможет ей «наметить новое направление бизнес-модели Windows». В описании к ней как раз и упоминаются «недорогие ПК, работающие за счет рекламы и подписки», а вместе с ними – некие «новые аппаратные устройства с прямым доступом в облако для работы и жизни».

Все это происходит на фоне приостановки найма Microsoft новых сотрудников и увольнения сотен имеющихся.

Волноваться пока не стоит

Шанс, что продающиеся в магазинах электроники десктопы и лэптопы на базе Windows начнут показывать пользователям рекламу, пока невелик. В описании к вакансии упоминается облачный сервис Windows 365, а также недавно сформированная команда Windows Incubation Team, в задачу которой входит разработка именно облачных инноваций для Windows.

Windows 365 – это весьма полезный, особенно для корпоративного сегмента проект, работающий с лета 2021 г. По сути, это полноценная Windows, запущенная где-то в облаке, откуда на потребительское устройство транслируется изображение ее интерфейса.

Другими словами, Windows 365 позволяет запускать ОС Windows на любых, совершенно не предназначенных для этого устройствах. Это могут быть планшетные компьютеры, Linux- и macOS-ноутбуки и даже привычные всем смартфоны на Android.

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Таким образом, можно предположить, что рекламная платформа будет встроена не в обычную Windows 10 или Windows 11, а в облачную Windows 365. Microsoft, впрочем, официальных заявлений пока не делает.

Но если все случится именно так, что под упомянутыми недорогими компьютерами будут подразумеваться в первую очередь тонкие клиенты – маломощные ПК, как правило, выполненные в формате крошечных неттопов. Они постоянно подключены к сети и серверу, который выполняет все вычисления за них, а они лишь транслируют изображение на монитор пользователя.

Как пишет портал XDA Developers, новая стратегия Microsoft будет выгодна и ей, и ее корпоративным клиентам. Сама Microsoft сможет зарабатывать, не только продавая подписку на Windows 365, но и демонстрируя пользователям рекламу. Последние смогут, получив дополнительные неудобства в виде спама на экране сэкономить немало денег на закупке нового парка компьютеров.

Обычных пользователей может зацепить

Сбрасывать со счетов возможность появления рекламы в обычных версиях Windows 10 и Windows 11 нельзя. Microsoft годами обкатывает различные схемы интеграции рекламных блоков в свои ОС, раз за разом навлекая на себя гнев и негодование пользователей.

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Пока что Microsoft «грешит» рекламой лишь собственных продуктов и сервисов, но иногда она все же переходит моральные границы дозволенного. Например, у нее был опыт интеграции неотключаемой рекламы, а также попытка заявить, что ее собственный браузер Edge лучше любимого миллиардами людей по всему миру Google Chrome. В настоящее время Microsoft работает над своим аналогом программы CCleaner, который тоже будет продвигать ее софтверную продукцию.

При этом о наличии у нее планов бесплатно раздавать пользователям лицензии Windows и зарабатывать на показе им рекламы Microsoft пока не заявляет. Вполне может оказаться, что она попытается продать им Windows за деньги и дополнительно навязать еще и рекламу.

Как подобный «бизнес-план» скажется на продажах Windows, сказать трудно. Но в России, к примеру, на фоне санкций Microsoft наметилась тенденция к массовому переходу на пиратские ОС WIndows. Россияне перестали покупать ноутбуки и ПК с предустановленной операционной системой этой линейки и теперь предпочитают скачивать ее со всем известных ресурсов с последующей самостоятельной установкой.