Microsoft создает клон CCleaner. Он будет ругаться на Chrome и навязывать Edge

В Microsoft кипит работа над программой PC Manager для очистки ПК от ненужных файлов, оптимизации его работы, контроля над автозагрузкой программ, антивирусной проверки и т. д. Такой софт существует десятилетиями – та же CCleaner вышла 19 лет назад. Одна из функций PC Manager – это настойчивое продвижение других программ Microsoft, в особенности браузера Edge. За семь лет с момента своего релиза он не захватил и 5% мирового рынка.

Оптимизация ПК в стиле Microsoft

Корпорация Microsoft работает над созданием программы PC Manager, пишет профильный ресурс Windows Latest. Эта утилита позволит удалять с ПК под управлением Windows скопившийся мусор в виде ненужных или временных файлов, а также следить за расходом системных ресурсов, управлять автозапуском других программ и т. д.

Другими словами, Microsoft создает очередной клон CCleaner – одной из самых известных программ для поддержки ПК в чистоте и на высоком уровне производительности. Первый релиз СCleaner вышел 19 лет назад, в сентябре 2003 г.

Многофункциональный оптимизатор ПК Microsoft

Пока неизвестно, добавит ли Microsoft в свой PC Manager функцию чистки реестра, но во многих сторонних оптимизаторах она имеется уже хотя бы потому, что реестр Windows уже через месяц после чистой установки самой ОС напоминает переполненный мусорный контейнер.

Целевая аудитория

PC Manager – это программа, которая, как и другой софт подобного рода, призвана собрать все рутинные операции, производимые на ПК, в одном окне. После релиза пользователи смогут за пару кликов удалить с накопителя все бесполезные файлы, очистить историю и кэш браузера и пр. Обещана даже интеграция со штатным антивирусом Defender.

Другими словами, PC Manager позволит пользователям сократить время на выполнение тех или иных задач и даже не иметь представления, как те же самые задачи можно решить без помощи такого оптимизатора. Таким образом, новая утилита Microsoft нацелена в первую очередь на тех, кто не желает вникать в тонкости работы системы и хочет, чтобы все работало по нажатию одной кнопки.

Всего один клик - и компьютер снова работает как новый

Также PC Manager пригодится начинающим пользователям, которые, быть может, и хотели бы лучше разбираться в Windows, но пока не накопили для этого достаточно опыта. Специально для них предусмотрен раздел с рекомендациями, который оценивает актуальное состояние компьютера и предлагает те или иные действия.

Например, в этом разделе может содержаться предложение по удалению той или иной программы из автозагрузки. Это действительно ценные советы, поскольку большая часть утилит, запускающихся одновременно с ПК, на деле лишь тормозят его, впустую расходуя оперативную память и процессорные мощности, но при этом не используются.

Вместе с этим Microsoft метит в тех, кто предпочитает использовать штатное ПО и лишь за неимением оного устанавливает софт сторонних разработчиков.

Без подвоха не обошлось

Финальная версия PC Manager пока недоступна для скачивания. В целом, на момент публикации материала не было известно, как именно Microsoft собирается распространять ее – в виде отдельного дистрибутива или же в составе операционных систем Windows 10 и Windows 11. Возможно, компания задействует оба эти варианта, и один из следующих апдейтов Windows внедрит PC Manager в состав ОС. Россиян это не коснется – Microsoft запретила им скачивать обновления для своих операционных систем.

Истинные цели, которые преследует Microsoft, желая составить конкуренцию CCleaner и другим «чистильщикам», неизвестны. Но судя по всему, компания намерена использовать PC Manager в качестве рекламной площадки для продвижения других своих продуктов. Специалисты портала Neowin могут это подтвердить. На одной из вкладок в PC Manager они обнаружили неприкрытую рекламу браузера Edge.

Microsoft идет на любые ухищрения, лишь бы пользователи работали в Edge

Раздел, в котором PC Manager предлагает различные действия, программа выводит сообщение о наличии на компьютере проблемы в лице любого стороннего браузера. «Проблемой» новшество Microsoft считает, в том числе, Google Сhrome.

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Решением является, разумеется, скорейший переход на Edge – браузер разработки Microsoft, которым еще в 2015 г. пришел на смену Internet Explorer. Поддержка последнего была прекращена в июне 2022 г.

Идеи Microsoft пока «не выстреливают»

Microsoft хочет как можно скорее перевести как можно большую часть своей аудитории на Edge. При этом она хоть и не скрывает, но и не акцентирует внимание на том, что разработка ее фирменного движка Edge HTML, на котором был построен оригинальный Edge, давно заморожена. С весны 2019 г. нынешний Edge является очередным клоном Google Chrome. Впрочем, порою и сама Google копирует реализованные в Edge идеи в свой браузер.

Все очень серьезно

Нельзя исключать, что продвижение Edge и других продуктов Microsoft – это именно то, ради чего и создается PC Manager. Софтверный гигант использует любую возможность, чтобы заставить потребителей пользоваться именно ее софтом.

CNews неоднократно писал о том, как Microsoft против воли владельца ПК устанавливает ему свои программы. А в современных Windows 10 и Windows 11 она постоянно мешает пользователям выбирать сторонний обозреватель в качестве браузера по умолчанию.

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Иногда доходит до абсурда. Например, пользователь, только что установивший Windows и пожелавший без промедления поставить еще и Chrome, получит предупреждение от Microsoft. Открыв Edge (единственный предустановленный браузер в современных версиях Windows) и зайдя на фирменный сайт Google с дистрибутивом Chrome, пользователь увидит огромных размеров уведомление, в котором Microsoft попытается отговорить его от перехода на этот браузер.

Данное уведомление можно проигнорировать

Текст в уведомлении раскрывает пользователю все карты, мол, Edge работает на Chrome. При этом Microsoft без лишней скромности заявляет, что ее собственный браузер надежнее, и что лучше бы пользователю остаться на нем.

Само собой, никаких санкций выбор в пользу Chrome, Vivaldi, российского «Яндекс браузера» или другого обозревателя не предусмотрено. На это указывает статистика: более чем за семь лет своего существования Edge завладел лишь 4,32% мирового рынка, и всего 2,66% рынка российского (данные StatCounter за сентябрь 2022 г.). По всей видимости, можно будет отказаться и от PC Manager в пользу проверенных временем аналогов сторонних разработчиков.