Microsoft сделает старейший и очень востребованный компонент Windows непригодным к использованию

Одно из ближайших обновлений для Windows 11 лишит «Панель управления части штатных функций». Этот инструмент, присутствующий в составе ОС Microsoft с 1985 г., отдаст их новому меню «Параметры». Microsoft пытается избавиться от «Панели управления» на протяжении семи лет, но пользователи по-прежнему предпочитают работать в ней, а не в «Параметрах» благодаря удобству этого меню.

«Панель управления» на операционном столе

Microsoft готовит обновление для Windows 11, которое значительно ухудшит возможности «Панели управления» (Control panel) – классического инструмента операционных систем Windows. Как пишет профильный портал Windows Latest, часть ее функций будут перемещены в новое меню «Параметры» (Settings), которое Microsoft активно продвигает на протяжении семи лет, с момента выхода Windows 10. Само меню появилось еще раньше – в августе 2012 г., одновременно с релизом ОС Windows 8, популярной так и не ставшей.

На начало августа 2022 г. не было известно, когда Microsoft выпустит это обновление. Это может быть как небольшой патч, устанавливающийся в фоне и никак себя не выдающий, или же глобальный апдейт, содержащий множество изменений. Такие Microsoft в настоящее время старается выпускать раз в полгода.

Также нет данных, какие именно функции «переедут» из «Панели управления» в «Параметры». С релизом Windows 11 в октябре 2021 г. от нее и так мало что осталось – часть инструментов дублируются в «Параметрах», но многие доступны исключительно в «Параметрах».

Причины понятны

Microsoft годами пытается избавиться от «Панели управления» как от пережитка прошлого. Она присутствует в Windows с 1985 г., еще со времен Windows 1.0. С релизом Windows 7 в 2009 г. этот инструмент претерпел значительные изменения в сравнении с Windows XP, и с тех пор больше не модернизировался. Другими словами, в настоящее время в Windows 11 используется компонент, с последнего масштабного обновления которого прошло 13 лет.

«Панель управления» – это мощный виртуальный помощник пользователя, позволяющий пользователям быстро добраться до нужной настройки. Меню «Параметры» в том виде, в котором оно реализовано в Windows 10, не может сравниться с ним по удобству использования.

Оригинальная Панель управления 37-летней давности

На это указывает тот факт, что Microsoft впервые открыто намекнула на скорое исчезновение «Панели управления» еще в октябре 2015 г. В июле 2020 г., сентябре 2020 г. и апреле 2021 г. Microsoft тоже говорила, что скоро «разберется» с ней. Однако по прошествии почти семи лет «Панель управления» по-прежнему на месте, и у нее даже получилось перекочевать в новую Windows 11.

Скоро все закончится

С релизом Windows 11 меню «Параметры» получили некоторые изменения, в том числе и в дизайне. Например, теперь оно адаптировано не только под устройства с сенсорными экранами, но также и под классические десктопы и мобильные ПК.

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Источники Windows Latest, осведомленные о ходе разработки Windows, утверждают, что в будущем Microsoft намерена перенести абсолютно все функции из «Панели управления» в «Параметры». Как это примут пользователи, пока неизвестно. Сроки окончательного отказа от «Панели управления» не установлены, но Microsoft и так потратила на миграцию долгие семь лет.

Лишь спустя 10 лет с момента своего появления «Параметры» получили удобный интерфейс

Между тем, меню Settings хоть и становится все более функциональным, но долгое время не позволяло выполнять некоторые элементарные процедуры. Например, в нем было нельзя удалять некоторые установленные программы – они просто не отображались в списке, тогда как из «Панели управления» это делалось в пару кликов.

Из Windows постепенно исчезают и другие классические компоненты. Так, весной 2020 г. Microsoft выпустила патч для Windows 10, который позволяет пользователям удалить из системы текстовый редактор WordPad, графический редактор Paint, а также «Блокнот». Последний все еще существует в составе Windows, и Microsoft даже пытается осовременить его, но эти попытки не всегда заканчиваются успехом.

Например, в начале лета 2022 г. пользователи Windows 11 стали жаловаться на «тормоза» в работе радикально переработанной версии «Блокнота» в составе этой ОС. Некоторые из них указали на ощутимое снижение производительности и стабильности программы.