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Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей

ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

Microsoft уберет из Windows 10 раздел «Администрирование» в «Панели управления». На замену ему она предложит папку «Инструменты Windows» с теми же ярлыками, дополненными пиктограммами из системных папок в меню «Пуск», и общее их количество увеличится вдвое. Это и другие изменения могут стать частью пакета обновлений Sun Valley, ожидаемого во второй половине 2021 г.

Windows лишат важной функции

В будущих версиях OС Windows 10 может исчезнуть привычный многим элемент, входивший в состав настольных платформ Microsoft десятилетиями. Разработчики, как пишет портал Bleeping Computer, собираются избавиться от раздела «Администрирование» (Administrative Tools), в котором собраны ярлыки для быстрого доступа к целому ряду системных функций.

Раздел исчез из состава предварительной сборки Windows 10 с индексом 21354, доступной бета-тестерам. Вместо него Microsoft создала новую категорию «Инструменты Windows» (Windows Tools), которая включает вдвое большее количество ярлыков.

Windows Tools – это все тот же раздел «Администрирование», который дополнили пиктограммами из штатных папок в меню «Пуск» - «Служебные – Windows», «Стандартные – Windows» и Windows PowerShell, включая ярлыки вызова командной строки, меню «Выполнить» и т. д.

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Результат "эволюции" раздела "Администрирование"

Теперь все их наполнение собрано в едином месте, а итоговое число ярлыков в «Инструментах Windows» теперь превышает 40. Например, в «Администрировании» в Windows 10 LTSC 1809 таких иконок всего 20.

Что стоит за изменениями

Раздел «Администрирование» находится в «Панели управления», и его трансформация в Windows Tools – еще один шаг на пути Microsoft к цели, которая, как писал CNews, заключается в полном уничтожении «Панели управления» как таковой, несмотря на то, что она является частью Windows еще с 1985 г.

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Раздел "Администрирование" в ранних версиях Windows 10

В качестве альтернативы Microsoft готова предложить пользователям системное приложение «Параметры» (Settings), входящее в состав Windows 10. Постепенно избавляться от «Панели управления» корпорация начала летом 2020 г., хотя первые намеки на это появились еще в октябре 2015 г., спустя три месяца после выхода самой Windows 10. В сентябре 2020 г., к примеру, выяснилось, что из нее уберут меню «Программы и компоненты», позволяющее включать и отключать компоненты ОС и удалять установленные программы - его Microsoft хочет заменить на раздел «Приложения и возможности» в «Параметрах».

В июле 2020 г. факт стремления Microsoft полностью заменить «Панель управления» новыми «Параметрами» подтвердил лично Брэндон ЛеБлан (Brandon LeBlanc), старший менеджер программы Windows Insider. Он опубликовал пост в официальном блоге Microsoft, в котором написал, что цель компании заключается в максимально точном переносе всех функций «Панели управления» в «Параметры».

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Классической "Панели управления" больше не место в Windows 10

ЛеБлан добавил также, что в будущем в Windows 10 будут внедрены и другие изменения, «которые еще больше приблизят “Параметры” к “Панели управления”» Попутно он обратился к пользователям с просьбой уведомить разработчиков Windows, если в своей работе за ПК они регулярно используют те или иные функции «Панели управления», все еще отсутствующие в «Параметрах».

Изменений будет еще больше

Быстрее и проще всего добраться до «Панели управления» в Windows 10 можно через «Проводник» - штатный файловый менеджер. Microsoft собирается переделать и его, и изменений в нем будет довольно много.

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Microsoft перерисует все иконки в «Проводнике», чтобы те соответствовали новому дизайну Fluent. Также в нем появятся новый компактный режим для управления мышкой и опция, увеличивающая расстояние между пиктограммами – это необходимо для комфортного его использования на устройствах с тачскринами. Помимо прочего, «Проводник» может лишиться штатной программы 3D Viewer для просмотра и управления трехмерными моделями. Впервые она появилась в сборке Windows 10 с индексом 1703, но оказалась совершенно невостребованной большинством пользователей. Это далеко не весь список изменений, которые ожидаются в «Проводнике». Подробнее о них читайте в материале CNews.

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Итоговый вид "Проводника" после всех изменений

Видоизмененный раздел «Администрирование», перекомпонованное меню «Пуск», усовершенствованный «Проводник» и другие новшества – все это может стать частью грядущего глобального обновления для Windows 10 с кодовым названием Sun Valley. Его появление ожидается во второй половине 2021 г., но Microsoft точные сроки его релиза пока не назначает.

Напомним, что обновления в Windows 10 неотвратимы – в системе попросту нельзя отключить автоматические апдейты стандартными средствами ОС. В случае если пользователь не планирует привыкать к отсутствию «Панели управления» или новому облику «Проводника», ему придется либо отключить компьютер от интернета, либо воспользоваться сторонним софтом для отключения функции автоматического обновления.



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