Microsoft встроила в Windows 11 компонент 45-летней давности и гордится. Он поставляется по умолчанию и не удаляется

Microsoft подтвердила что текстовый редактор Edit теперь является неотъемлемой частью Windows 11 и поставляется встроенным в нее. Edit – это предшественник «Блокнота», появившийся во времена, когда Windows как ОС еще не существовала. Позже его заменили на «Блокнот», а теперь эти два редактора сосуществуют вместе. Логику своих действий Microsoft не поясняет.

Ностальгия Microsoft

Корпорация Microsoft официально подтвердила ранее появившуюся в Сети информацию, что ее «новый» текстовый редактор Edit будет поставляться предустановленным в Windows 11, пишет портал Windows Latest.

Первоначально он был обнаружен в составе тестовой сборки с индексом 27965, доступной в канале Canary. По всей видимости, в очень скором будущем Edit появится и стабильных релизах системы, ориентированных на обычных пользователей, а не на бета-тестеров.

Сам по себе Edit – это один из первых текстовых редакторов Microsoft, появившийся на заре истории корпорации, еще до появления самой первой ОС Windows. Он был частью системы MSDOS, но со временем устарел и был заменен на всем известный «Блокнот». Как сообщал CNews, возрождение Edit произошло весной 2025 г., и он, в отличие от почти всех программных продуктов Microsoft, имеет открытый исходный код.

Все вроде бы логично

«Блокнот» в течение десятилетий мало чем отличался от Edit в плане функциональности – развивать его Microsoft стала лишь с релизом Windows 10 в 2015 г. К концу 2025 г. он превратился из некогда очень простого текстового редактора в перегруженный функциями – в него встроили искусственный интеллект, проверку орфографии и все то, что некогда было лишь частью WordPad.

Microsoft Microsoft Edit

WordPad – это бесплатный текстовый редактор, который годами был в составе Windows и был своего рода усовершенствованной версией «Блокнота» и упрощенной версией платного Word из состава Microsoft Office. Лишь недавно Microsoft отправила его на покой, вырезав из своей ОС.

Не все так очевидно

Edit, в теории, может стать более простой версией нынешнего перегруженного «Блокнота», однако эксперты профильного портала Windows Latest называют его не иначе как редактором командной строки. Надо отметить, что он действительно позволяет редактировать текст непосредственно в терминале.

Собственно, Edit – это редактор с графическим интерфейсом, работающий непосредственно в командной строке (терминале). Но даже такое позиционирование не является чем-то новым для операционных систем Windows.

Если обратиться к истории, то еще 20-30 лет назад в системах Windows 95, 98 и XP уже была возможность редактирования в командной строке благодаря редактору MS-DOS. Однако он был либо 16-, либо 32-разрядный, поэтому с переходом ОС на 64-битные ОС, начиная с Windows XP 64 bit и далее до стабильной версии Windows 11, эта классическая функция редактирования стала недоступна, поскольку 64-разрядная Windows не может запускать 16-разрядные исполняемые файлы.

Восстановление статус-кво

В результате в течение нескольких десятилетий 64-битная версия Windows не имела собственного текстового редактора командной строки, что всегда казалось странным упущением, поскольку Windows по-прежнему оставалась основной ОС для ИТ-приложений и разработки программного обеспечения, пишет Windows Latest. Поэтому разработчикам и опытным пользователям приходилось пользоваться сторонними утилитами. «Блокнот», конечно, существовал все эти годы, но последние его версии уже не так легки и просты, как раньше. А VS Code не идеален для быстрого редактирования в терминале.

Команда инженеров Microsoft в итоге признала этот пробел. Так и появился Edit с открытым исходным кодом

Небольшое программное чудо

Особенность Edit – в его размере. Он составляет менее 250 КБ (килобайт), но при этом в нем реализовано взаимодействие с помощью мыши.

Помимо этого, он получил полноценный графический интерфейс и даже поддерживает «горячие клавиши», что значительно упрощает работу разработчикам, которые редко работают в терминальных редакторах.

Но все же Edit очень далеко до более профессиональных редакторов, например, до всемирно известного Notepad++. Например, в нынешней его версии до сих пор нет подсветки синтаксиса.