Пользователей Windows оставят без древнего инструмента, который всем нравится. Microsoft будет его вырезать по частям

Microsoft до конца осени 2023 г. начнет отключать диагностическую платформу MSDT, которой скоро исполнится 15 лет. Она пока останется в составе Windows, но лишится ряда компонентов, а в течение 2024 г. и вовсе исчезнет. Замена ей давно готова – это платформа Get Help, но пользователи не очень довольны ею.

Microsoft против всего старого

Корпорация Microsoft привела в действие свой план по уничтожению полезной и функциональной диагностической утилиты Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT). До конца осени 2023 г. она выпустит глобальное обновление для Windows 11 с потенциальным индексом 23Н2, в котором, как пишет The Register, из MSDT исчезнет инструментарий по решению проблем с клавиатурой и распознаванием речи.

О скорой «смерти» MSDT Microsoft сообщила полгода назад, в марте 2023 г., но на тот момент даже не возникало предположения, что она решит отключать ее по частям. Первоначально планировалось, что платформа исчезнет из Windows разом, но, несмотря на изменения, Microsoft по-прежнему укладывается в отведенные самой себе сроки.

Удаление оставшихся компонентов MSDT из Windows назначено на 2024 г., пока без более точной даты. Серверы платформы будут отключены годом позже, в 2025 г. – здесь ничего не поменялось.

Долгие 15 лет вместе

MSDT предназначена для упрощения решения проблем, обнаруженных в Windows. Она собирает информацию о работе системы и о сбоях в ней и передает ее сотруднику поддержки, который на основании полученных данных ищет способ устранения неполадки, с которой столкнулся пользователь.

Возможность воспользоваться инструментом MSDT пользователи Windows получили очень давно – еще во второй половине 2009 г., когда состоялся релиз «народной» Windows 7. А поскольку эта ОС заслужила признание во всем мире, в отличие от предшествовавшей ей Windows Vista и вышедших вслед за ней Windows 8 и 8.1, количество людей, кто хоть раз пользовался оригинальной MSDT, может исчисляться миллиардами.

MSDT кочевала из одной версии Windows к другой на протяжении 12 лет, пока, наконец, не оказалась в составе вышедшей в октябре 2021 г. Windows 11. Таким образом, с учетом того, что платформа исчезнет из Windows в 2024 г., к тому моменту она просуществует около 15 лет.

Windows 10 добавили в исключения

Решится ли Microsoft на удаление MSDT еще и из Windows 10, достоверно пока неизвестно. С одной стороны, эта система все еще получает апдейты, хотя и только лишь касающиеся безопасности. С другой же – в планах софтверной корпорации по отказу от своей диагностической платформы упоминаются лишь Windows 11 и все последующие ОС – о Windows 10, пока еще самой популярной версии Windows в мире и России (около 72% и 78% соответственно – StatCounter, август 2023 г.), в них нет ни слова.

Между тем, вероятность исчезновения MSDT еще и Windows 10 сохраняется, и она очень высока. Дело в том, что в апреле 2022 г. в MSDT была обнаружена уязвимость CVE-2022-30190 под кодовым названием Follina, эксплуатация которой позволяла выполнять на компьютере жертвы любой произвольный код. Сейчас она устранена, но не исключено, что в MSDT найдется еще одна брешь до полного прекращения поддержки Windows 10 в октябре 2025 г., и Microsoft решит удалить ее и из этой системы во имя безопасности пользователей.

Пользователи не в восторге

MSDT – это все-таки довольно старый и, как оказалось, даже опасный компонент Windows, тем более, что у Microsoft давно есть замена ему под названием Get Help, в российских версиях Windows 11 известная под названием «Техническая поддержка». Это даже не компонент Windows, а отдельное приложение, которое можно удалить из системы, а затем снова скачать из магазина Microsoft Store.

Фото: Microsoft Get Help пока не очень нравится пользователям. Но им придется к ней привыкнуть

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Весной 2023 г., когда Microsoft сообщила об участи MSDT, приложение Get Help имело крайне низкий рейтинг – всего лишь 2,5 балла и 5 возможных на основе 250 отзывов. К моменту выхода материала количество рецензий пользователей возросло до 400, а средний бал увеличился до 4 из 5. Что именно способствовало этому – заметное улучшение функциональности приложения за столь короткий срок или же появление новых не совсем искренних отзывов, сказать с уверенностью нельзя.

Но в целом, стоит признать, все нынешние попытки Microsoft сделать Windows лучше, откровенно провальны. Она попыталась упростить «Проводник» путем удаления из него нужных функций, чем вызвала гнев пользователей, а позже решила удалить из системы редактор WordPad. Это продвинутая, быстрая и, главное, бесплатная версия «Блокнота» и одновременно упрощенная, но по-прежнему бесплатная версия Word. Пользователи заявили, что WordPad им очень нужен, и потребовали сохранить его в составе Windows или хотя бы оставить возможность скачивать его из Microsoft Store.