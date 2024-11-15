Выпущена особая версия Linux Debian для детей до 12 лет. Ее даже не нужно устанавливать. Видео

Стала доступна для скачивания и использования Live-сборка Linux-дистрибутива Debian Junior. Это специализированная ОС для детей в возрасте до 12 лет, при помощи которой маленькие пользователи могут обучиться основам работы в среде Linux. Система дополнена россыпью развивающего и образовательного контента, и ее даже не нужно устанавливать – ее вполне можно запустить непосредственно с флешки.

Приучать к Linux с детского сада

Проект Debian Junior сообщил о выпуске первой Live-сборки одноименного дистрибутива Linux. Эта ОС создавалась для детей в возрасте до 12 лет, то есть пользоваться ею вполне могут и ученики младших классов, и даже те, кто еще не перешел в первый класс.

Особенность любой Live-сборки в том, что ее не требуется устанавливать на системный диск компьютера. Ее можно развернуть на внешнем накопителе – жестком диске, SSD или обычной флешке, после чего загружаться непосредственно с него. За счет этого не потребуется удалять основную операционную систему с ПК или разбивать накопитель на два виртуальных и модифицировать загрузчик.

К моменту выхода материала для загрузки и использования была доступна первая версия сборки, датированная 11 ноября 2024 г. Разработчики намерены выпускать новые ее версии на еженедельной основе.

Нейросеть «Кандинский» Современные дети осваивают ПК в очень раннем возрасте. Так почему бы не познакомить их миром Linux

Нынешняя сборка «весит» 3 ГБ и уже доступна для свободного скачивания с сайта проекта Debian.

Почти Windows

Визуально Debian Junior очень напоминает ОС Windows, но не в современном исполнении, а образца начала XXI века, когда популярными были Windows 98 и Windows 2000. Интерфейс максимально упрощен и лишен лишних деталей, что ускоряет процесс его освоения.

Простота интерфейса – следствие выбора разработчиками графической среды. В данном случае это IceWM, и одна из ее особенностей – минимальная нагрузка на аппаратное обеспечение, то есть работать в Debian Junior можно будет даже на очень старом компьютере.

По информации портала OpenNet, в качестве штатного файлового менеджера используется утилита Thunar от проекта Xfce, а установленный по умолчанию браузер – это Epiphany (GNOME Web). Есть также штатный мессенджер Dino и клиент электронной почты Evolution.

В отличие от Windows в Debian Junior по умолчанию встроен офисный пакет LibreOffice. Это не просто замена базовому WordPad, который Microsoft вырезала из Windows – это полноценная альтернатива Microsoft Office, к тому же полностью бесплатная.

Полностью укомплектованная система

Одна из особенностей Debian Junior – это наличие предустановленного ПО для абсолютно всех базовых задач, которые ребенок и подросток будет выполнять за компьютером. В дополнение к перечисленным программам в наборе имеются всемирно известный медиаплеер VLC, просмотрщик документов Evince, а для просмотра изображений в составе системы есть приложение Eye of GNOME.

Но, поскольку Debian Junior создавалась с упором на самых маленьких пользователей, в нее интегрировано немало развивающего контента. Это целый комплект образовательных программ для детей всех возрастов, включая дошкольников.

К примеру, для них предусмотрена утилита GCompris, представляющая собой подборку уроков для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Детей постарше может заинтересовать программа kturtle, при помощи которой можно учиться программированию.

Также в Debian Junior есть набор обучающих игр pySioGame и приложение Stellarium – виртуальный планетарий.

« Debian Junior предоставляет коллекцию пакетов для детей и их учителей. Помимо простого предоставления развлечений, выбранные нами пакеты охватывают широкий спектр областей, от тех, которые помогают ребенку визуализировать то, что находится внутри его операционной системы, до музыки, искусства, письма и программирования, а также некоторых игр и игрушек для рабочего стола. Мы надеемся, что дети и гиды будут весело проводить время, учиться вместе и творчески использовать это превосходное бесплатное программное обеспечение», – говорится в официальном описании проекта.