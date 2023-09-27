Huawei начала агрессивно продвигать своего «убийцу» Wi-Fi и Bluetooth. Он в шесть раз быстрее и на 60% экономичнее

В конце сентября 2023 г. интернет в общем и Рунет в частности в считанные часы оказался под лавиной публикаций и новостных статей о технологии NearLink. Это замена Bluetooth и Wi-Fi за авторством Huawei, премьера которой состоялась в начале августа 2023 г. и для всего мира прошла незамеченной. Поток статей настолько мощный, что он не обошел даже «Википедию» – страница о NearLink теперь есть и в ней.

Попытка привлечь внимание

В интернете в течение последних нескольких часов очень быстрыми темпами распространяются публикации, посвященные технологии NearLink компании Huawei, которую она позиционирует в качестве альтернативы Bluetooth и Wi-Fi. Премьера этой технологии состоялась почти два месяца назад, в начале августа 2023 г., в день показа смартфона Huawei Mate 60. Он стал первым в мире серийным устройством с NearLink внутри, но тогда тот факт, что Huawei создала замену столь востребованным во всем мире беспроводным технологиям, никого не заинтересовал и остался незамеченным.

В начале августа 2023 г. в интернете в общем и в Рунете в частности почти не было статей и новостных публикаций, посвященных NearLink. 26 и 27 сентября 2023 г. все изменилось – таких постов в Сети теперь десятки, и их количество постоянно увеличивается.

Фото: jannoon028 / FreePik Huawei надеется заменить своим творением технологии, которыми миллиарды людей пользуются десятилетиями

Кто стоит за столь агрессивным продвижением NearLink, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Подавляющее большинство статей ссылаются на пресс-релиз Huawei от 4 августа 2023 г., в котором она расхваливает NearLink, преподнося эту технологию как нечто гораздо более совершенное, нежели Wi-Fi и Bluetooth вместе взятые.

И ты, Wikipedia

В течение последних суток свежими материалами, посвященными китайской технологии беспроводной связи, наполнен в первую очередь азиатский сегмент интернета, но немало публикаций про NearLink, датированных концом сентября 2023 г., есть и на англоязычных сайтах. Более того, «отметились» очень крупные и авторитетные издания и порталы. В их числе Hacker News (Ycombinator), The Wall Street Journal, Global Times, TechRadar, New Atlas и многие другие. Кто-то ограничился просто упоминанием NearLink, но другие, коих большинство, написали отдельные материалы про эту технологию.

Что еще более примечательно, посвященная NearLink статья появилась даже в «Википедии». На момент выхода материала с момента ее создания не прошло и 12 часов.

Добрались даже до « Википедии ». До массовых рассылок в почту и мессенджеры дело пока не дошло

В российском сегменте интернета NearLink в конце сентября 2023 г. внезапно начали обсуждать как специализированные, так и общественно-политические порталы.

Потенциально интересная разработка

Согласно описанию на сайте Huawei, ее технология NearLink лучше Bluetooth по всем основным параметрам, которые волнуют потребителей. Например, она способна передавать информацию в шесть раз быстрее последних ревизий Bluetooth.

В копилке преимуществ NearLink также есть на 60% более низкое энергопотребление и в 30 раз более низкая задержка на фоне Bluetooth. Также эта технология дает возможность подключать до 70 устройств одновременно против семи устройств в случае Bluetooth 5.x.

Площадь покрытия у NearLink вдвое больше, чем у Bluetooth, но в релизе не сказано, как ее сигнал проходит через бетонные стены. Современные Bluetooth-модули могут качественно передавать сигнал на расстоянии до 10 метров при наличии множества преград.

Новшество не для всех

По информации Huawei, NearLink – это плод коллективного труда. Над технологией, уверяет техногигант, работали специалисты из 300 компаний, но их названия она не приводит. Как пишет портал TechRadar, в списке числятся Hisense, Lenovo, MediaTek и Honor – бывшая «дочка» Huawei.

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Чтобы воспользоваться всеми преимуществами NearLink, придется принести в жертву удобство пользования смартфоном, поскольку технология эта – эксклюзив для устройств компании Huawei. А ее Android-мобильники, как известно, давно лишены сервисов Google – магазина Play, видеосервиса YouTube, почты Gmail и пр. Это моментально обрушило продажи смартфонов Huawei во всем мире.

Конечно, NearLink будет доступна не только на смартфонах Huawei, и на других ее гаджетах, правда, лишь под управлением HarmonyOS. Этой платформе уже более четырех лет, но она так и не появилась за пределами Китая. Другие компании, в частности, Xiaomi. поначалу заинтересовались выпуском устройств под ее управлением и даже тестировали эту систему, но в итоге продолжили собирать гаджеты с предустановленным Android.