Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось

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Компании WD, Seagate и Toshiba намеренно скрывали информацию об использовании в ряде своих накопителей технологии записи SMR. Из-за нее винчестеры были несовместимы с некоторыми файловыми серверами, а при работе с другими их скорость работы резко падала. Компании признались в сокрытии фактов, но не назвали причину отсутствия упоминаний SMR в документации этим винчестерам.

Toshiba обманывала пользователей

Компания Toshiba призналась в скрытом использовании технологии записи SMR в жестких дисках, ориентированных на потребительский сегмент. Ее использование часто приводит к несовместимости накопителей с некоторыми моделями файловых серверов и к невозможности их объединения в RAID-массивы.

«Обман» японского техногиганта раскрылся в сообщении, переданном от лица компании специалистам ресурса Blocks & Files. В нем было сказано, что Toshiba действительно скрыто применяет технологию SMR в ряде 3,5-дюймовых жестких дисков актуальной серии P300, в том числе в 4-терабайтном HDWD240UZSVA и 6-терабайтном HDWD260UZSVA. Вместе с ними SMR используется и во всех 2,5-дюймовых накопителях поколений DT02, DT01, MD07ACA и MQ04, в том числе во всех HDD линейки L200 для мобильных ПК. В их случае Toshiba тоже никак не оповещала пользователей о применении в этих винчестерах технологии SMR.

«Проблемная» технология

Технология SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная магнитная запись») применяется производителями жестких дисков для повышения плотности записи данных, что позволяет им умещать большее количество информации на каждой пластине винчестера. По своей специфике она радикально отличается от более популярных технологий записи CMR и PMR.

Схема расположения дорожек данных при записи по SMR-технологии

CMR (Conventional Magnetic Recording, «обычная магнитная запись») и PMR (Perpendicular Magnetic Recording, «перпендикулярная магнитная запись») предполагают размещение информации на параллельных дорожках. В отличие от них, SMR размещает дорожки с данными одну над другой с частичным перекрытием, словно черепицы на крыше, что и отражено в ее названии.

Один из винчестеров Toshiba с недокументированной поддержкой SMR

За счет этой особенности SMR действительно позволяет нарастить плотность записи, но возникает побочный эффект в виде снижения скорости перезаписи данных. Для многих файловых серверов этот параметр критически важен, что и приводит к несовместимости SMR-дисков с ними. Как правило, накопители, в которых применена данная технология, используются в хранилищах, информация в которых не требует регулярного обновления или частого доступа.

Возможный заговор производителей

Toshiba стала последним из трех существующих производителей жестких дисков, признавшимся в сокрытии факта использования SMR-технологии в некоторых моделях накопителей. Перед этим сотрудники Blocks & Files вывели на чистую воду компанию Seagate.

Seagate тоже не уведомляла потребителей о присутствии SMR в своих винчестерах

Для сокрытия истины Seagate действовала по принципу «хочешь спрятать – положи на видное место». В документации к некоторым винчестерам она прямо сообщала о наличии в них SMR-технологии, скрывая при этом ее присутствие в других своих накопителях.

Согласно документам компании, жесткие диски серии Archive v2, ориентированные на использование в ЦОДах в режиме нон-стоп и имеющие емкость 5, 6 и 8 ТБ, действительно поддерживают эту технологию записи. Она также упоминается и в описании 8-терабайтного накопителя Exos 5E8.

В то же время в винчестерах Barracuda ST2000DM008 (2 ТБ/7200 оборотов в минуту), ST4000DM004 (4 ТБ/5400 об/мин), ST8000DM004 (8 ТБ/5400 об/мин) и Desktop ST5000DM000 (5 ТБ/5900 об/мин) SMR тоже присутствует, хотя они ориентированы на обычных потребителей и использование в NAS-серверах пользовательского уровня. При этом официальная их документация этих сведений не содержит. Представители Seagate в разговоре со специалистами Blocks & Files подтвердили использование SMR в перечисленных моделях накопителей, но не стали комментировать факт отсутствия упоминания о ней в официальных документах.

Все началось с Western Digital

Первой компанией, уличенной в скрытом использовании SMR, как сообщал CNews, стала Western Digital. Владельцы ряда ее новейших накопителей серии Red емкостью 2-6 терабайтов, ориентированных на использование в сетевых хранилищах (NAS), пожаловались на проблемы с включением этих устройств в RAID-массивы и на скорость произвольной записи. Важен тот факт, что представители Western Digital неоднократно отрицали факт использования SMR в данной продуктовой линейке.

Скомпрометированная линейка винчестеров WD Red

На просьбу ресурса Tom’s Hardware прокомментировать ситуацию в Western Digital ответили следующее: «Все наши накопители WD Red соответствуют требованиям (или превышают их) к производительности и спецификациям для распространенных рабочих нагрузок NAS для малого бизнеса и дома. Мы тесно сотрудничаем с основными поставщиками NAS, чтобы обеспечить высокую совместимость жестких дисков WD Red (и SSD) всех емкостей с хост-системами. В настоящее время накопители WD Red 2–6 ТБ являются SMR-устройствами (DMSMR). WD Red 8–14 ТБ основаны на CMR». Таким образом, компания официально признала, что применяет технологию SMR в устройствах WD Red нижнего ценового диапазона.

Позже представители компании в разговоре с сотрудниками с Blocks & Files еще раз подтвердили использование SMR-технологии в накопителях WD Red емкостью 2-6 ТБ последнего поколения (WDx0EFAX). При этом они так и не признали существование у этих HDD проблем с RAID-массивами.