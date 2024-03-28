Китай играючи решил фатальную проблему SSD. Они больше не будут перегреваться и гореть

В Китае разработан новый контроллер для современных SSD с поддержкой всех новейших интерфейсов, включая PCI-E 5. Он построен на открытой архитектуре RISC-V и устраняет основной недостаток SSD – он почти не греется во время работы, что исключает вероятность перегрева и выхода из строя накопителя и позволяет пользоваться им без дополнительного охлаждения.

Перегрев больше не грозит

Китайская компания Yingren Technology, более известная под брендом InnoGrit, разработала контроллер YRS820 для твердотельных накопителей потребительского сегмента, пишет портал TechSpot. Его отличительная особенность – это возможность обеспечивать очень высокую по современным меркам скорость передачи данных без перегрева.

Современные быстрые SSD часто сталкиваются с проблемой повышенной температуры контроллеров флеш-памяти, что приводит минимум к троттлингу (снижению общей производительности SSD) и максимум к перегреву контроллера и выходу его из строя. Производители накопителей пытаются устранить этот недочет путем использования систем охлаждения – на SSD часто устанавливаются радиаторы, иногда даже с вентилятором, и существуют даже системы жидкостного охлаждения, как для процессоров или дискретных видеокарт. Как пишет TechSpot, внешнее охлаждение новому китайскому чипу не требуется.

Открытые технологии улучшили SSD

Контроллер YRS820 – это результат использования современных Open Source-технологий, поскольку в его основе лежит архитектура RISC-V. Она является открытой и не требует лицензионных выплат, за счет чего пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире.

Mathew Schwartz / Unsplash Китай не только выдержал все санкции, но и создал микросхему, которая обходит конкурентов и может изменить всю индустрию SSD

Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Китай видит в этой архитектуре значительные перспективы и даже разрабатывает на ее основе собственную архитектуру RISC-X, а в России тем временем развивается суверенный альянс по продвижению RISC-V, состоящий из крупнейших представителей отечественной ИТ-отрасли.

Широкие возможности использования

YRS820 представляет собой потребительскую и слегка упрощенную версию контроллера YRS900, предназначенного для SSD корпоративного уровня, применяемых в центрах обработки данных. В список возможностей YRS820 входит обеспечение скорости чтения до 14 ГБ/с (гигабайт в секунду) и записи до 12 ГБ/с.

В распоряжении YRS820, по словам разработчиков, есть четырехканальный интерфейс PCIe 5.0 и восемь каналов взаимодействия с флэш-памятью NAND (основа всех SSD). В контроллере реализована полноценная поддержка NVMe 2.0, а скорость передачи данных по интерфейсу PCI-E достигает 2667 МТ/с (миллионов трансферов данных в секунду).

Чип может работать с флеш-памятью суммарной емкостью до 8 ТБ. Минимальный предел не обозначен, что делает его пригодным к использованию в потребительских SSD начального уровня. Однако разработчики подчеркивают, что основная сфера применения YRS820 – это все же SSD топового уровня.

Сравнение с конкурентами

Во время премьеры YRS820 представители Yingren открыто сравнили свой контроллер с конкурирующими микросхемами. В качестве оппонентов выступал Phison E26, который ожидаемо проиграл сравнение почти по всем основным пунктам.

Phison E26 – это гибридный контроллер, в котором одно ядро AndesCore N25F на архитектуре RISC-V сочетается с четырьмя ядрами ARM Cortex R5. Он обеспечивает скорости чтения и записи 14,5 ГБ/с и 12,7 ГБ/с соответственно, что немного выше, нежели у китайского конкурента, и применяется, например, в твердотельном накопителе Crucial T705.

Однако для достижения таких скоростей Phison E26 нуждается хотя бы в пассивном охлаждении, а лучше в активном. Без него контроллер начинает искусственно занижать производительность – троттлить, чтобы избежать перегрева (аналогичный механизм самосохранения заложен во все современные процессоры). Однако риск выхода из строя без использования кулера все равно отличен от нуля.

При этом Phison E26 отстает от YRS820 по предельной скорости передачи данных – 2400 МТ/с и 2667 МТ/с соответственно.

Китайское с китайским

По словам разработчиков, YRS820 лучше всего подходит для работы с флеш-памятью стандартов TLC и QLC, то есть с тремя и четырьмя битами информации в одной ячейке. О совместимости чипа с модулями SLC (один бит в ячейке) и MLC (два бита) разработчики не упомянули.

Максимальной скорости записи и чтения создателям контроллера удалось достичь при использовании современно 232-слойной микросхемы памяти X3-9070 TLC NAND разработки китайской компании YMTC. Это крупнейший в КНР (и один из крупнейших в мире) разработчик флеш-памяти, попавший под очень жесткие санкции США, но продолжающий работать и изобретать новые виды NAND-памяти.