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Смерть жестких дисков отменяется. SSD не смогут их вытеснить – потребность в древних накопителях будет расти

Эксперты уверены в быстром росте продаж жестких дисков по всему миру из-за повсеместной цифровизации и необходимости хранения растущих объемов данных. SSD им никак в этом не помешают – оба класса накопителей будут набирать популярность как минимум до 2028 г., а вместе с ними – и узкоспециализированные ленточные носители информации.

Силенок не хватит

Жестким дискам, продажи которых падают от квартала к кварталу, спрогнозирован рост объемов отгрузок, несмотря общемировую тенденцию повсеместного перехода на SSD-накопители. Как пишет портал Blocks & Files, спрос на HDD, при всех их многочисленных недостатках, будет расти как минимум до 2028 г., а SSD если и окажут влияние на их поставки, то лишь минимальное.

Такой прогноз, противоречащий всему тому, что в настоящее время происходит на рынке накопителей, озвучили эксперты консалтинговой компании Coughlin Associates. По их мнению, даже удешевление SSD с течением времени при одновременном наращивании их объемов не помешает жестким дискам по-прежнему находить своих покупателей. Это идет вразрез со взглядом на будущее компании Pure Storage – разработчика корпоративных средств хранения данных на базе твердотельных накопителей.

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Фото: FreePik
Архаичность конструкции, низкая надежность, неконкурентная скорость работы - краткий список недостатков HDD. Но они все еще востребованы на рынке

В начале марта 2023 г. эксперты Pure Storage заявили о выходе 300-терабайтного SSD ближе к 2026 г. В мае 2023 г. вице-президент компании по исследованиям и разработкам в подразделении по работе с клиентами (Customer Engineering) Шон Розмарин (Shawn Rosemarin) заявил, что жестким дискам придет конец не позже 2028 г. – к этому периоду их продажи по его мнению, полностью прекратятся. По его мнению, HDD окончательно проиграют битву за потребителей, в том числе из-за своей плохой энергоэффективности.

На чем основаны прогнозы Pure Storage

В июне 2023 г. точку зрения, аналогичную той, что придерживается Шон Розмарин, озвучил и глава компании Pure Storage Чарли Джанкарло (Charlie Giancarlo). Но если Розмарин в качестве основной причины окончательного и бесповоротного краха HDD называл их повышенное энергопотребление, то Джанкарло считает, что все дело в деньгах.

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Фото: Blocks & Files
Миру нужно больше носителей информации всех типов

По его словам, к 2028 г. общая стоимость владения массивами современных SSD, особенно тех, в основе которых лежат чипы памяти QLC, будут ниже в сравнении с массивами жестких дисков. QLC – это стандарт флеш-памяти, подразумевающий хранение до четырех битов информации в одной ячейке. Это самый современный тип NAND-памяти – ранее были презентованы TLC, MLC и SLC с тремя, двумя и одним битом в ячейке.

Абсолютно противоположное мнение

В Coughlin Associates не согласны с прогнозами, озвучиваемыми топ-менеджерами Pure Storage. В августе 2023 г. компания опубликовала несколько наглядных диаграмм изменений спроса на SSD, HDD, а также на ленточные накопители. Последние существуют и активно используются для хранения данных с середины XX века и в настоящее время набирают все большую популярность за счет относительной дешевизны и повышенной надежности при емкости, измеряемой десятками терабайт. Такие носители информации применяются, чаще всего, для длительного хранения информации, например, резервных копий.

Общий смысл приведенных экспертами диаграмм в том, что в ближайшие годы спрос будет расти как на ленточные накопители, так и на SSD с жесткими дисками. Всему «виной» развитие искусственного интеллекта и интернета вещей, а также непрекращающаяся цифровизация различных сфер, включая медицинскую, которые будут нуждаться в хранении непрерывно растущего объема информации.

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Фото: Blocks & Files
Падение продаж HDD сменится ростом
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Безопасность

Одна из диаграмм показывает, что в обозримом будущем ожидается рост отгрузок HDD, притом как 3,5-дюймовых (желтые полоски), так и 2,5-дюймовых (синие полоски). Также в Coughlin Associates уверены в стремительном росте вместительности жестких дисков, однако в этом нет ничего удивительного. Например, Seagate летом 2023 г. приступила к серийному производству HDD на 30 и более ТБ, и это, с учетом возможностей современных технологий записи, не предел.

«Склонен согласиться с аналитиками. Спрос на HDD никуда не исчезнет – они идеально подходят для хранения больших объемов данных, к которым не нужен быстрый доступ 24/7, – сообщил CNews Ринат Тухфатуллин, системный инженер корпоративного мессенджера Compass . – Это например, массивы информации для обучения ИИ, медицинские архивы, изображения в социальных сетях и т.д. Таких задач много, и все они актуальны, поэтому продажи HDD вырастут – хранить большие объемы данных нужно. SSD для таких задач – слишком дорогой ресурс».

Кто победит

Coughlin Associates и Pure Storage транслируют прямо противоположные мнения относительно будущего HDD. Какое из них окажется в итоге верным, выяснится в 2028 г., но пока что шансов сбыться больше у прогнозов Coughlin Associates.

К недостаткам HDD Pure Storage относит их плохую энергоэффективность в сравнении с SSD, что, вроде бы, вполне логично – для вращения шпинделя с пластинами и перемещения головок обязательно должно требоваться больше энергии, чем для питания неподвижных микросхем памяти и контроллеров. Но, как оказалось, все совсем наоборот – в августе 2023 г. CNews освещал результаты сравнительного тестирования HDD и SSD, в котором жесткий диск расходовал ощутимо меньше энергии, чем его оппонент, в идентичных режимах работы. Впрочем, потребление электричества – далеко не самый важный критерий выбора накопителя, основными по-прежнему являются цена, вместительность и надежность, и вот в плане надежности современные SSD вне конкуренции.

Георгий Дорофеев

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